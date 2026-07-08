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Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Menurut Mbappé: Haaland dan Real Madrid... Hanya masalah waktu saja

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Norway vs England
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Nama Erling Haaland kembali menjadi sorotan di lingkungan Real Madrid, setelah pernyataan lama dari presiden Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, kembali mengangkat pembicaraan mengenai impian striker Norwegia itu untuk mengenakan seragam putih, di saat ia terus menunjukkan penampilan gemilang bersama tim nasional negaranya di Piala Dunia 2026.

Setelah menyingkirkan Brasil dengan skor 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia, bintang Manchester City ini bersiap memimpin Norwegia untuk mengalahkan Inggris di perempat final.

  • Perhatian yang terus-menerus... Hanya masalah waktu

    Penyerang asal Norwegia ini dianggap sebagai salah satu bintang di Piala Dunia kali ini, berkat bakatnya dan tujuh gol yang dicetaknya, sementara Real Madrid terus menunjukkan ketertarikan padanya.

    Manajer redaksi surat kabar AS, José Félix Díaz, dalam laporannya mengenai bintang Manchester City tersebut mengatakan: “Orang-orang terdekat Haaland menegaskan bahwa kepindahannya ke Real Madrid hanyalah masalah waktu saja.”

    Ia melanjutkan: "Presiden Borussia Dortmund, Joachim Watzke, tahu beberapa hal, seperti yang dikatakan saat ini. Ia berbicara kepada surat kabar AS pada Juni lalu, bersamaan dengan berakhirnya kampanye pemilihan di Real Madrid. Saat itu sedang ramai dibicarakan soal Haaland dan Jürgen Klopp, dan jika ada orang yang mengenal pemain Norwegia dan Jerman itu dengan baik, dia adalah orang yang bertaruh pada keduanya saat itu."

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  • Haaland sedang menjalani momen istimewa... Waktunya bergabung dengan Real Madrid

    Diaz melanjutkan: "Kini, sang penyerang kembali menjalani momen istimewa lainnya. Norwegia kembali ke Piala Dunia setelah 28 tahun, dan hal itu tercapai berkat bakat Haaland serta tujuh golnya."

    Dia melanjutkan: “Adapun Klopp, dia tidak pernah ragu untuk mengatakan bahwa dia tidak akan duduk di bangku cadangan di klub mana pun. Mengenai Haaland, dia menegaskan bahwa Haaland tidak akan meninggalkan klubnya saat ini pada musim panas ini, tetapi dia sangat jelas mengenai tujuan Haaland dalam waktu dekat.”

    Ia menekankan bahwa “Erling menyukai Real Madrid dan tidak menyembunyikannya,” sambil menambahkan: “Saya yakin dalam beberapa waktu ke depan, mungkin dua atau tiga tahun lagi, dia akan bermain di sana, tapi bukan sekarang. Gilirannya akan tiba pada waktunya.” Manajer AS itu menambahkan: “Dia belum terikat dengan klub mana pun, persis seperti yang dikatakan ayahnya,” sebuah pernyataan yang muncul seiring dengan minat yang diungkapkan terkait masa depannya dalam perebutan kursi di Real Madrid.

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  • Kisah yang sangat sering terjadi

    Haaland berhasil mengguncang tatanan sepak bola dunia, karena ia menjadi faktor utama tersingkirnya Brasil dari babak 16 besar. Kekuatannya berhasil mengungguli tim Amerika Selatan tersebut, persis seperti yang dilihat oleh staf pelatih yang dipimpin oleh Carlo Ancelotti. Kekuatan fisik dan kemampuannya dalam mengolah bola telah mengungguli segalanya dan semua orang. Ia telah membuktikannya bersama Manchester City selama empat tahun terakhir, namun Piala Dunia menjadi kesempatan bagi seluruh dunia untuk menyaksikan apa yang mampu dilakukan penyerang ini—yang mencetak sembilan gol ke gawang Honduras pada Piala Dunia U-20 tahun 2019, menurut surat kabar yang sama.

    Tujuh tahun kemudian, pemain asal Norwegia ini mencapai puncak dalam hal pengakuan publik dan nilai pasarnya. Manchester City membantah adanya klausul dalam kontraknya yang memungkinkan kepergiannya, meskipun harus diakui bahwa agennya selalu menegaskan bahwa para pemainlah yang menentukan tujuan dan waktu yang tepat untuk pindah.

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    Haaland memiliki kontrak finansial terbaik di City, dengan sisa delapan musim (di mana ia akan berusia 33 tahun saat kontrak berakhir) dan janji untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada tim.

    Sejak Real Madrid memutuskan untuk tidak melanjutkan proses perekrutan seorang pemain muda yang mulai menonjol saat masih di klub Molde Norwegia, kabar yang mengaitkan Haaland dengan klub putih itu menjadi cerita yang sangat sering muncul. Saat berusia 17 tahun, namanya sempat menjadi bahan pembicaraan, namun klub Salzburg-lah yang akhirnya membayar biaya transfer yang diminta, yaitu 8 juta.

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    Diaz menutup laporannya dengan mengatakan: "Mbappé membutuhkan waktu tujuh tahun untuk akhirnya setuju bergabung dengan Real Madrid. Kita akan lihat apakah kisah ini akan terulang (dengan Haaland) dan pada akhirnya ia akan menandatangani kontrak dengan klub putih itu di suatu tahap dalam kariernya. Ia sangat disukai di Valdebebas, bahkan sebenarnya ia tak pernah berhenti menjadi idola sejak ia menonjol di barisan klub Molde Norwegia saat berusia enam belas tahun.”

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