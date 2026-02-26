"Menonton Love Island di pesawat!" - Pendatang baru Lionesses, Poppy Pattinson, mengungkapkan alasan mengapa dia melewatkan panggilan Sarina Wiegman setelah mendapatkan undangan pertama untuk tim senior Inggris

Wiegman juga terkesan dengan apa yang dia lihat dari Pattinson sejak awal tahun ini, dan saat mengumumkan skuadnya pekan lalu, dia menyoroti beberapa karakteristik dalam permainan pemain berusia 25 tahun itu yang dia sukai dan ingin lihat di lingkungan tim Inggris.

"Kami telah memantau dia dalam waktu yang lama," kata pelatih Lionesses. "Dia sudah dalam kondisi prima untuk sementara waktu, dia bermain dan menurut saya dia telah menampilkan performa yang sangat baik bersama London City Lionesses. Dia adalah bek kiri yang sangat proaktif, dia menguasai seluruh sayap, mengambil banyak inisiatif, dan yang benar-benar saya sukai adalah saat menguasai bola, dia benar-benar ingin bermain ke depan. Dia juga sangat energik."

Pattinson ingin menunjukkan semua itu dengan kesempatan apa pun yang dia dapatkan minggu depan, menambahkan: "Saya sadar ada pemain-pemain hebat di tim ini, tapi saya ingin membawa kekuatan saya ke tim. Saya ingin menambahkan apa yang bisa saya berikan. Jelas, ini adalah langkah pertama, mendapatkan panggilan, tapi saya tidak ingin ini menjadi yang terakhir. Saya ingin belajar banyak. Ada pemain-pemain besar dan berbakat di grup ini. [Saya ingin] belajar dari para pemimpin di sekitar saya dan menikmati prosesnya, yang paling penting, serta mengekspresikan kekuatan saya di lapangan."