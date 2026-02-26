Getty
"Menonton Love Island di pesawat!" - Pendatang baru Lionesses, Poppy Pattinson, mengungkapkan alasan mengapa dia melewatkan panggilan Sarina Wiegman setelah mendapatkan undangan pertama untuk tim senior Inggris
Cedera terus berlanjut: Tim Lionesses kehilangan pemain kunci untuk kualifikasi Piala Dunia.
Inggris berhasil menyambut kembali banyak pemain untuk pertandingan pekan depan, setelah kehilangan begitu banyak nama kunci dalam pertandingan persahabatan yang digelar setelah kemenangan Euro 2025 musim panas lalu. Leah Williamson, Lauren James, dan Hannah Hampton termasuk di antara pemain yang absen dalam dua pertandingan terakhir Lionesses musim lalu dan kini dapat kembali bergabung saat mereka memulai kampanye kualifikasi Piala Dunia, namun tidak semua kabar baik.
Selain Ella Toone dan Beth Mead, bek kiri Chelsea Niamh Charles masih absen, dan dengan bek sayap lainnya Lucy Bronze dan Taylor Hinds baru saja kembali beraksi, Wiegman memutuskan untuk mendatangkan wajah baru untuk memperkuat posisi tersebut dalam diri Pattinson - meskipun bek London City itu awalnya tidak dipanggil, seperti yang dia ungkapkan sekarang.
Menonton Love Island di pesawat! Mengapa Pattinson melewatkan panggilan timnas Inggris Wiegman?
Berbicara kepada wartawan pekan ini setelah mendapatkan panggilan pertamanya untuk tim senior Inggris, Pattinson ditanya di mana dia berada dan apa yang dia lakukan saat telepon berdering untuk memberitahunya kabar tersebut. "Saya sebenarnya sedang dalam penerbangan," katanya. "Saya rasa semua orang punya cerita tentang hal ini, tapi saya memang sedang dalam penerbangan, jadi saya melewatkan panggilan itu. Saat mendarat, saya melihat panggilan yang terlewat dan pesan dari Sarina yang meminta saya meneleponnya kembali.
“Jadi, jelas, Anda bisa bayangkan orang-orang di samping saya mungkin berpikir saya hanya bersantai, menonton Love Island di pesawat. Dan saat mendarat, saya langsung berpikir, ‘Oh my God.’ Itu tegang, jelas, menunggu semua orang turun dari pesawat. Saya berpikir, 'Ayo, cepat, ambil barangmu,' tapi kemudian saya masuk ke bandara, meneleponnya kembali, dan saya sangat bangga. Dia mengucapkan selamat dan mengundang saya ke kamp."
Prospek terkenal: Perjalanan Pattinson menuju pemanggilan pertamanya ke timnas Inggris
Pattinson sama sekali tidak asing bagi Wiegman dan stafnya. Pemain berusia 25 tahun ini secara rutin terlibat dalam tim nasional muda Inggris pada awal karirnya dan masih bermain untuk tim U-23 hingga tahun 2024, setelah sebelumnya meraih caps di hampir semua level. Dia juga menjadi pemain reguler di Liga Super Wanita, bermain secara konsisten untuk Bristol City, Everton, dan Brighton sebelum bergabung dengan London City, setelah menembus tim utama Sunderland dan mendapatkan transfer ke Manchester City saat masih remaja.
Dengan absennya Charles dan waktu bermain yang terbatas yang dialami Hinds baru-baru ini, opsi di posisi bek kiri untuk Inggris di kamp ini terbatas. Oleh karena itu, masuk akal bagi Wiegman untuk beralih ke Pattinson dan memberinya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya, setelah ia mendapatkan serangkaian penampilan sebagai starter untuk London City dalam beberapa pekan terakhir setelah mengalami cedera di awal musim.
Apa yang bisa Pattinson bawa ke Lionesses? Wiegman menyoroti sifat-sifat yang dia 'sangat sukai'.
Wiegman juga terkesan dengan apa yang dia lihat dari Pattinson sejak awal tahun ini, dan saat mengumumkan skuadnya pekan lalu, dia menyoroti beberapa karakteristik dalam permainan pemain berusia 25 tahun itu yang dia sukai dan ingin lihat di lingkungan tim Inggris.
"Kami telah memantau dia dalam waktu yang lama," kata pelatih Lionesses. "Dia sudah dalam kondisi prima untuk sementara waktu, dia bermain dan menurut saya dia telah menampilkan performa yang sangat baik bersama London City Lionesses. Dia adalah bek kiri yang sangat proaktif, dia menguasai seluruh sayap, mengambil banyak inisiatif, dan yang benar-benar saya sukai adalah saat menguasai bola, dia benar-benar ingin bermain ke depan. Dia juga sangat energik."
Pattinson ingin menunjukkan semua itu dengan kesempatan apa pun yang dia dapatkan minggu depan, menambahkan: "Saya sadar ada pemain-pemain hebat di tim ini, tapi saya ingin membawa kekuatan saya ke tim. Saya ingin menambahkan apa yang bisa saya berikan. Jelas, ini adalah langkah pertama, mendapatkan panggilan, tapi saya tidak ingin ini menjadi yang terakhir. Saya ingin belajar banyak. Ada pemain-pemain besar dan berbakat di grup ini. [Saya ingin] belajar dari para pemimpin di sekitar saya dan menikmati prosesnya, yang paling penting, serta mengekspresikan kekuatan saya di lapangan."
