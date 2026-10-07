Harry Kane menandai penampilan internasionalnya yang ke-125 dengan sempurna, mencetak dua gol saat England mengalahkan Czechia 3-0 di Wembley Stadium. Dua gol itu membuat sang kapten menyamai kiper Peter Shilton sebagai pemain putra dengan penampilan terbanyak dalam sejarah England, sekaligus memperpanjang rekornya menjadi 91 gol.

Kemenangan itu menutup jeda internasional yang berat bagi tim asuhan Thomas Tuchel.

"Itu adalah malam yang sempurna bagi saya secara pribadi, dan bagi tim," kata Kane kepada ITV. "Ini adalah pemusatan latihan yang berat, pemusatan latihan yang panjang dengan beberapa pertandingan sulit di dalamnya, jadi menyenangkan bisa menutupnya bersama-sama di sini di Wembley."