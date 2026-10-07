Getty Images Sport
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'Menjilat bibir!' - Harry Kane ungkap kegembiraan striker setelah torehan dobel bersejarah di Wembley
Sang kapten merayakan tonggak bersejarah di Wembley
Harry Kane menandai penampilan internasionalnya yang ke-125 dengan sempurna, mencetak dua gol saat England mengalahkan Czechia 3-0 di Wembley Stadium. Dua gol itu membuat sang kapten menyamai kiper Peter Shilton sebagai pemain putra dengan penampilan terbanyak dalam sejarah England, sekaligus memperpanjang rekornya menjadi 91 gol.
Kemenangan itu menutup jeda internasional yang berat bagi tim asuhan Thomas Tuchel.
"Itu adalah malam yang sempurna bagi saya secara pribadi, dan bagi tim," kata Kane kepada ITV. "Ini adalah pemusatan latihan yang berat, pemusatan latihan yang panjang dengan beberapa pertandingan sulit di dalamnya, jadi menyenangkan bisa menutupnya bersama-sama di sini di Wembley."
- Getty Images Sport
Kane memuji pergerakan serangan yang mengalir
Kane memuji rangkaian umpan cepat England, dengan menunjuk gol kedua tim sebagai contoh kualitas teknis mereka. Kombinasi apik yang melibatkan Elliot Anderson dan Morgan Rogers memberi Kane peluang untuk melepaskan penyelesaian satu sentuhan yang klinis.
"Anda melihat lagi beberapa permainan sepak bola yang fantastis di sana: cara kami bergerak, memainkan sepak bola satu sentuhan," jelas Kane.
"Umpan dari Elliot ke Morgan lalu umpan silang satu sentuhan itu benar-benar sebagus mungkin. Sebagai seorang striker, Anda tentu sangat menantikan peluang-peluang seperti itu."
Perkembangan sejak kemunduran di hari pembukaan
Sang kapten menilai bahwa Inggris terus berkembang secara bertahap sejak kekalahan dari Spanyol pada laga pembuka mereka, dengan menjadikan penampilan itu sebagai fondasi untuk bertumbuh. "Itu dimulai di pertandingan pertama. Meski itu bukan hasil yang kami inginkan, saya tetap merasa ada beberapa bagian yang sangat bagus di sana," ujar Kane.
"Saya merasa kami berkembang dari situ. Kami harus menemukannya dengan sangat cepat dan kami berhasil, jadi itulah hal yang paling menyenangkan."
Inggris kemudian mencatatkan dua kemenangan beruntun atas Kroasia dan Ceko.
- AFP
Persaingan untuk memperebutkan tempat meningkatkan standar
Kane meyakini persaingan ketat untuk memperebutkan tempat di starting XI mendorong seluruh skuad mencapai standar yang lebih tinggi di bawah asuhan Tuchel. "Akan selalu ada persaingan untuk setiap posisi," tambah Kane. "Saat Anda berada di sini, ini soal memanfaatkan peluang. Setiap kali Anda mendapat menit bermain, entah itu 90 menit, lima menit, atau berapa pun, lakukan yang terbaik dengan waktu tersebut."
"Semua orang ingin menjadi bagian dari ini, semua orang ingin berada di tim. Itu hanya akan membuat kami menjadi lebih baik."
England kini mengalihkan perhatian ke laga penutup Nations League pada November.
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