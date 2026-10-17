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Mengkritik kartu Yamal: Bintang Betis: Apakah keputusan yang sama akan diambil jika menguntungkan Barcelona?

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
LaLiga
G. Lo Celso
L. Yamal
Spanyol
Argentina

Kontroversi baru memanaskan persaingan di LaLiga

Gelandang Real Betis, Giovani Lo Celso, mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap keputusan-keputusan perangkat pertandingan dalam laga timnya melawan Barcelona, Sabtu hari ini.

Barcelona mengalahkan Real Betis 5-2 dalam pekan kesembilan Liga Spanyol, pada pertandingan yang diwarnai banyak perubahan situasi serta keputusan-keputusan kontroversial dari pengadil lapangan.

Lo Celso secara tersirat mempertanyakan konsistensi standar penerapan aturan setelah golnya dianulir dan rekan setimnya, Facundo Bernal, menerima kartu merah langsung.

  • Standar penilaian wasit yang berbeda?

    Pernyataan pemain Argentina itu muncul setelah golnya lewat tendangan overhead kick pada masa tambahan waktu babak pertama dianulir, karena ada sentuhan tangan dari rekannya, Cucho Hernandez.

    Ketika ditanya apakah ada standar berbeda dalam penerapan aturan ketika menyangkut Barcelona, Lo Celso tidak menjawab secara langsung, tetapi ia melontarkan sindiran tajam dengan mengatakan: "Saya bisa berbicara tentang momen-momen tertentu yang saya alami di dalam lapangan. Pada akhirnya, sentuhan Cucho itu bisa jadi pelanggaran atau bukan, tapi ada banyak hal yang terjadi dalam momen tersebut. Ada bola yang memantul, bola naik, dan ada duel bola di udara... saya benar-benar tidak tahu."

    Ia menambahkan: "Tapi kalau Barcelona yang mencetak gol itu, apakah gol tersebut juga akan dianulir karena pelanggaran itu? Saya sungguh tidak tahu, tapi yang saya katakan adalah ada duel sundulan dan banyak hal yang terjadi dalam pertandingan."

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  • "Keputusan yang meragukan": persamaan berubah total

    Lo Celso menyebut keputusan menganulir gol itu "meragukan", sembari menegaskan bahwa gol tersebut semestinya bisa disahkan, sebelum beralih membicarakan dampak psikologis dan moral dari keputusan itu terhadap timnya. Dikutip dari situs Estadio Deportivo, ia berkata: "Itu adalah momen krusial. Berubah dari imbang di babak pertama menjadi tertinggal 2-1 benar-benar mengubah segalanya. Dan setelah kami memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2, saya pikir keputusan kartu merah itulah yang sebenarnya mengakhiri pertandingan."

  • Kontroversi kartu merah

    Lo Celso pun tidak melewatkan kesempatan untuk mengomentari insiden kartu merah yang membuat jumlah pemain Betis menyusut menjadi sepuluh orang, dengan menyoroti perbedaan hukuman bagi para pemain yang terlibat dalam keributan yang sama, di mana Bernal diusir sementara wasit hanya memberikan kartu kuning kepada Lamine Yamal, menurut pendapatnya.

    Ia mengatakan terkait hal ini: "Itu hanya benturan antara dua pemain. Salah satu pemain diberi kartu merah langsung, sementara yang lain mendapat kartu kuning. Tapi pada akhirnya, ini hanyalah detail. Yang saya pegang adalah usaha tim yang bersaing hingga akhir, meskipun menghadapi tim terbaik di Eropa saat ini."

    Pernyataan ini muncul di tengah suasana panas yang terjadi di tribune Stadion "La Cartuja", di mana para suporter Betis menumpahkan kemarahan mereka atas rangkaian keputusan yang menurut mereka menguntungkan Barcelona.

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