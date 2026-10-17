Gelandang Real Betis, Giovani Lo Celso, mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap keputusan-keputusan perangkat pertandingan dalam laga timnya melawan Barcelona, Sabtu hari ini.
Barcelona mengalahkan Real Betis 5-2 dalam pekan kesembilan Liga Spanyol, pada pertandingan yang diwarnai banyak perubahan situasi serta keputusan-keputusan kontroversial dari pengadil lapangan.
Lo Celso secara tersirat mempertanyakan konsistensi standar penerapan aturan setelah golnya dianulir dan rekan setimnya, Facundo Bernal, menerima kartu merah langsung.