Pernyataan pemain Argentina itu muncul setelah golnya lewat tendangan overhead kick pada masa tambahan waktu babak pertama dianulir, karena ada sentuhan tangan dari rekannya, Cucho Hernandez.

Ketika ditanya apakah ada standar berbeda dalam penerapan aturan ketika menyangkut Barcelona, Lo Celso tidak menjawab secara langsung, tetapi ia melontarkan sindiran tajam dengan mengatakan: "Saya bisa berbicara tentang momen-momen tertentu yang saya alami di dalam lapangan. Pada akhirnya, sentuhan Cucho itu bisa jadi pelanggaran atau bukan, tapi ada banyak hal yang terjadi dalam momen tersebut. Ada bola yang memantul, bola naik, dan ada duel bola di udara... saya benar-benar tidak tahu."

Ia menambahkan: "Tapi kalau Barcelona yang mencetak gol itu, apakah gol tersebut juga akan dianulir karena pelanggaran itu? Saya sungguh tidak tahu, tapi yang saya katakan adalah ada duel sundulan dan banyak hal yang terjadi dalam pertandingan."