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Mengenal Viking FK: Klub Liga Champions yang beroperasi dengan dua pelatih kepala
Klub yang beroperasi dengan dua pelatih kepala
Juara Norwegia, Viking FK, memasuki laga Liga Champions melawan VfB Stuttgart pada Rabu dengan salah satu susunan paling tidak biasa di sepak bola Eropa: dua pelatih kepala. Morten Jensen dan Bjarte Lunde Aarsheim berbagi tanggung jawab yang setara atas tim sejak Januari 2021.
Alih-alih mengandalkan struktur tradisional manajer-asisten, kedua pria itu memiliki kewenangan yang sama dan bersama-sama mengambil keputusan taktis penting.
Jauh dari sekadar solusi sementara, filosofi kepelatihan bersama ini telah mengubah Viking menjadi kekuatan yang tangguh di sepak bola domestik dan Eropa.
- NTB
Kepemimpinan ganda langsung membuahkan kesuksesan
Struktur dua pelatih telah memberikan hasil yang luar biasa bagi klub yang berbasis di Stavanger itu. Di bawah Jensen dan Lunde Aarsheim, Viking memantapkan diri di puncak sepak bola Norwegia dan memenangi gelar Eliteserien pertama mereka dalam 34 tahun pada 2025.
Struktur kepemimpinan ganda itu juga menghadirkan konsistensi di level domestik karena Viking tetap kukuh dalam persaingan gelar bersama Bodo/Glimt.
Jensen mengungkapkan kegembiraannya setelah kemenangan play-off mereka atas Dinamo Zagreb memastikan tiket ke kompetisi Eropa, dan menyebut pencapaian itu "luar biasa dan segala yang pernah kami impikan."
Tugas setara dan akar lokal yang kuat
Jensen dan Lunde Aarsheim berbagi tanggung jawab pada hari pertandingan, beban kerja, serta tugas media secara setara. Kedua pelatih memiliki ikatan yang kuat dengan klub, dengan Lunde Aarsheim menempati peringkat kedelapan dalam daftar penampilan sepanjang masa Viking.
Di atas lapangan, pemain kunci sekaligus kapten Zlatko Tripic menjadi penghubung krusial yang menjalankan visi bersama kedua pelatih.
Tripic mencetak gol pada kedua leg kemenangan play-off atas Dinamo Zagreb untuk memastikan penampilan pertama Viking di babak utama Liga Champions sejak 1992.
- Grubisic
Menguji model dua pelatih di panggung besar
Viking membawa kerangka kepelatihan ganda mereka ke Jerman untuk laga yang tak terlupakan melawan VfB Stuttgart di MHP Arena.
Perjalanan sejauh 1.150 kilometer dari Stavanger memberi Jensen dan Lunde Aarsheim panggung terbaik untuk menunjukkan filosofi unik mereka.
Viking akan berusaha menjalankan rencana permainan dari kedua pelatih bersama mereka dengan mulus demi meraih hasil bersejarah di pentas Eropa.
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