Mengenal Viking FK: Klub Liga Champions yang beroperasi dengan dua pelatih kepala

Juara Norwegia, Viking FK, memasuki laga Liga Champions melawan VfB Stuttgart pada Rabu dengan salah satu susunan paling tidak biasa di sepak bola Eropa: dua pelatih kepala. Morten Jensen dan Bjarte Lunde Aarsheim berbagi tanggung jawab yang setara atas tim sejak Januari 2021.

Alih-alih mengandalkan struktur tradisional manajer-asisten, kedua pria itu memiliki kewenangan yang sama dan bersama-sama mengambil keputusan taktis penting.

Jauh dari sekadar solusi sementara, filosofi kepelatihan bersama ini telah mengubah Viking menjadi kekuatan yang tangguh di sepak bola domestik dan Eropa.