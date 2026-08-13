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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Mengejutkan, Juventus, jalur Suzuki menjadi rumit! Berisiko gagal, perburuan dimulai lagi

Juventus
Paris Saint-Germain
Parma Calcio 1913
Z. Suzuki

Kesepakatan itu tampaknya sudah berada di jalur akhir, tetapi hari ini membawa perlambatan yang mengejutkan.

Semuanya benar-benar tampak sudah beres dan siap untuk penutupan akhir dari sebuah saga yang dimulai jauh sebelum musim berakhir di Juventus. Namun, sengketa mengenai penjaga gawang yang akan diberikan kepada Luciano Spalletti pada malam ini secara mengejutkan kembali terbuka.


Kesepakatan dengan Paris Saint Germain untuk peminjaman murni Zion Suzuki hampir sepenuhnya tuntas, sampai-sampai ada yang menyebut pemeriksaan medis untuknya juga sudah dijadwalkan. Namun pada malam hari situasinya menjadi rumit dan memaksa Juventus kembali memburu kiper nomor satu yang baru.

  • APA YANG TERJADI

    Seperti yang sudah disebutkan, kontak positif antara kedua klub berakhir pada tadi malam dan Juventus hari ini hanya menunggu lampu hijau final. Apa yang kurang? Suzuki menerima proyek final yang telah disiapkan klub Prancis itu untuknya setelah pembelian permanen dari Parma, tetapi menurut yang didapat dan dilaporkan oleh Romeo Agresti, direktur Il Bianconero, lampu hijau itu tidak datang dan kesepakatan tersebut tidak bergerak maju.

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  • Perburuan dimulai lagi

    Juventus telah menerima situasi ini dan, meski kesepakatan itu belum sepenuhnya gagal, tetap kembali bergerak di bursa transfer untuk kembali memulai perburuan seorang penjaga gawang untuk ditambahkan ke dalam skuad. Profil Guglielmo Vicario kembali berada di urutan teratas daftar dan kontak dengan Tottenham akan dimulai lagi, tetapi kiper Italia itu bukan pilihan utama Luciano Spalletti dan karena itu nama-nama lain seperti Risser dari Lens atau Atubolu dari Freiburg bisa segera kembali mencuat.



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