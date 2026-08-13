Semuanya benar-benar tampak sudah beres dan siap untuk penutupan akhir dari sebuah saga yang dimulai jauh sebelum musim berakhir di Juventus. Namun, sengketa mengenai penjaga gawang yang akan diberikan kepada Luciano Spalletti pada malam ini secara mengejutkan kembali terbuka.





Kesepakatan dengan Paris Saint Germain untuk peminjaman murni Zion Suzuki hampir sepenuhnya tuntas, sampai-sampai ada yang menyebut pemeriksaan medis untuknya juga sudah dijadwalkan. Namun pada malam hari situasinya menjadi rumit dan memaksa Juventus kembali memburu kiper nomor satu yang baru.