Troy Parrott telah menaklukkan Irlandia dan kini ingin menaklukkan Eropa. Penyerang tengah kelahiran Dublin pada 2002 itu mengawali musim dengan sangat baik: tiga gol dalam dua pertandingan bersama tim nasional, satu dalam kemenangan 3-0 atas Israel dan dua dalam hasil imbang di Austria, dengan gol pertamanya lahir lewat aksi brilian yang dihiasi sepasang dribel dan sebuah nutmeg terhadap seorang bek, yang langsung viral karena indahnya teknik tersebut, setelah dua gol dengan seragam Betis, dengan gol pertama yang memastikan kemenangan atas Real Madrid di Benito Villamarin dan gol kedua kemenangan di markas Lille di Liga Champions. Sulit dipercaya bahwa pemain 24 tahun binaan Tottenham, seorang penyerang yang teknis, dinamis, dan punya naluri gol, itu sudah beberapa kali dekat dengan Serie A, dengan AC Milan dan Juventus yang sempat memantaunya dalam beberapa bursa transfer.







