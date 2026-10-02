Troy Parrott telah menaklukkan Irlandia dan kini ingin menaklukkan Eropa. Penyerang tengah kelahiran Dublin pada 2002 itu mengawali musim dengan sangat baik: tiga gol dalam dua pertandingan bersama tim nasional, satu dalam kemenangan 3-0 atas Israel dan dua dalam hasil imbang di Austria, dengan gol pertamanya lahir lewat aksi brilian yang dihiasi sepasang dribel dan sebuah nutmeg terhadap seorang bek, yang langsung viral karena indahnya teknik tersebut, setelah dua gol dengan seragam Betis, dengan gol pertama yang memastikan kemenangan atas Real Madrid di Benito Villamarin dan gol kedua kemenangan di markas Lille di Liga Champions. Sulit dipercaya bahwa pemain 24 tahun binaan Tottenham, seorang penyerang yang teknis, dinamis, dan punya naluri gol, itu sudah beberapa kali dekat dengan Serie A, dengan AC Milan dan Juventus yang sempat memantaunya dalam beberapa bursa transfer.
Mengapa tidak ada yang membeli Troy Parrott? Milan dan Juventus menginginkannya
Dari Inggris ke Belanda
Bersinar bersama AZ Alkmaar, yang selalu siap meraup keuntungan lewat penjualan para pemain terbaiknya, seperti Tijani Reijnders, yang justru berlabuh ke Milan pada musim panas 2023, ia pindah pada 20 Agustus lalu dari Belanda ke Spanyol, setelah mencetak 51 gol dalam 97 penampilan selama dua musim di Eredivisie. Justru kepindahan dari Inggris ke liga Belanda menjadi penentu bagi kariernya: Parrott memang sempat kesulitan di Championship, setelah berkembang di akademi Tottenham hingga menembus tim utama, baik saat mengenakan seragam Milwall maupun Ipswich, MK Dons, dan Preston North End. Kemudian ia pindah ke Rotterdam dan menjalani musim hebat bersama Excelsior, dengan 10 gol dalam 25 pertandingan. Sementara itu, ia juga terus mencetak banyak gol bersama Republik Irlandia, baik di level U-21 maupun tim nasional senior.
Nabi di tanah kelahirannya
Pada 2019 ia menjalani debut di tim utama bersama Tottenham dengan menghadapi Juventus yang diperkuat Cristiano Ronaldo di International Champions Cup, lalu pada Desember Mourinho, yang sementara itu menggantikan Pochettino di kursi pelatih Spurs, membuatnya melakoni debut juga di Premier League pada usia 17 tahun, 10 bulan, dan 3 hari dalam kemenangan kandang 5-0 atas Burnley. Namun pada 2025 ia menjadi pahlawan di negaranya antara 13 dan 16 November lalu ketika, dengan dua gol ke gawang Portugal dan hat-trick ke gawang Hungaria di Budapest, ia menghadirkan kelolosan ajaib ke playoff Piala Dunia 2026 bagi tim nasionalnya.
Dibayar hanya 20 juta
Betis patut dipuji karena memanfaatkan kesempatan untuk merekrut penyerang seproduktif itu, hanya dengan 20 juta euro: mengingat baik Milan, yang saat ini tidak memiliki pelapis sejati untuk Ramos karena Camarda sangat jarang bermain, maupun Juventus, yang pada akhirnya harus merekrut Woltemade dengan status pinjaman murni, sama-sama membutuhkan tambahan satu penyerang untuk menghadapi tiga kompetisi. Namun mengapa mereka tidak membidik Parrott?
Milan dan Juventus tidak mengandalkannya
Kemungkinan besar dari sudut pandang ekonomi, pilihan untuk mengandalkan Ramos dan Kolo Muani tidak memungkinkan pengeluaran sebesar itu, atau kedua klub memang tidak sepenuhnya yakin dengan karakteristik dan ketajaman sang pemain. Secara khusus AC Milan sempat trauma oleh performa bomber Eredivisie lainnya, Bebote Gimenez, yang di Milan sama sekali tidak mampu mengulang apa yang telah ia lakukan di Belanda. Juventus kemudian tiba di akhir Agustus tanpa peluang untuk menuntaskan pembelian permanen. Sayang sekali, terutama bagi AC Milan, yang beberapa kali sempat memburu penyerang ini, yang kini menunjukkan bahwa dirinya mampu menegaskan diri di antara para pemain top Eropa.
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