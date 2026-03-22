Mengapa Roma merekrut Robinio Vaz: rincian kesepakatan dengan Marseille, gaji, dan langkah cepat Massara

Roma merekrutnya terutama sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan, namun dengan rencana untuk memberinya kesempatan bermain sejak awal. Setelah beberapa kali masuk sebagai pemain pengganti, penyerang asal Prancis ini mencetak gol pertamanya bersama Giallorossi dalam laga kandang melawan Lecce (di mana ia kembali masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua menggantikan El Aynaoui). Massara menyelesaikan transfer Vaz dengan cepat di Prancis setelah negosiasi Zirkzee menemui jalan buntu; ide direktur olahraga tersebut adalah menyediakan penyerang lain bagi Gasperini selain Malen—yang juga didatangkan pada Januari—dan cedera yang dialami Dovbyk serta Ferguson mempercepat proses transfer ini.



