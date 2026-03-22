Saat masih di Prancis, Robinio Vaz dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di Ligue 1. Penyerang kelahiran 2007 ini, pada Januari lalu Roma membelinya secara permanen dari Marseille - sempat juga dikabarkan akan dipinjamkan dengan opsi pembelian wajib - dalam sebuah kesepakatan yang digagas oleh dua direktur olahraga Benatia dan Massara, namun Federico Balzaretti, yang juga mantan pemain Roma seperti Benatia dan wakil direktur olahraga Marseille, memainkan peran kunci dalam penyelesaian kesepakatan ini. Total nilai transfernya adalah 30 juta euro, terdiri dari 25 juta euro sebagai pembayaran tetap ditambah 5 juta euro bonus (3 juta euro mudah dicapai dan 2 juta euro lebih sulit).
Diterjemahkan oleh
Mengapa Roma merekrut Robinio Vaz: rincian kesepakatan dengan Marseille, gaji, dan langkah cepat Massara
SERANGAN MENDADAK MASSARA
Roma merekrutnya terutama sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan, namun dengan rencana untuk memberinya kesempatan bermain sejak awal. Setelah beberapa kali masuk sebagai pemain pengganti, penyerang asal Prancis ini mencetak gol pertamanya bersama Giallorossi dalam laga kandang melawan Lecce (di mana ia kembali masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua menggantikan El Aynaoui). Massara menyelesaikan transfer Vaz dengan cepat di Prancis setelah negosiasi Zirkzee menemui jalan buntu; ide direktur olahraga tersebut adalah menyediakan penyerang lain bagi Gasperini selain Malen—yang juga didatangkan pada Januari—dan cedera yang dialami Dovbyk serta Ferguson mempercepat proses transfer ini.
BERAPA GAJI ROBINIO VAZ DI ASOSIASI: RINCIAN KONTRAKNYA
Robinio Vaz — yang diperkenalkan di Prancis oleh Roberto De Zerbi — telah menandatangani kontrak dengan Roma hingga Juni 2030, dengan gaji sekitar 2 juta euro yang terdiri dari gaji pokok dan bonus (ini merupakan gaji tertinggi yang pernah ia terima sepanjang kariernya); saat ini ia dianggap sebagai pengganti Malen dan kemungkinan besar pemain Prancis ini akan mengakhiri musim dengan peran tersebut dalam skuad, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa di masa depan ia dapat memainkan peran yang lebih sentral dalam proyek Giallorossi.