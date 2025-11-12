Mengungkap Misteri Plester Pergelangan Tangan Pemain Sepakbola: Antara Medis, Takhayul & Identitas

Para penggemar sepakbola yang jeli pasti sering memperhatikan sebuah pemandangan umum di lapangan hijau: banyak pemain top dunia yang tampil dengan pergelangan tangan terbalut plester (tape). Pemandangan ini terlihat pada pemain dari berbagai posisi, mulai dari kiper hingga penyerang bintang.

Nama-nama besar seperti Phil Foden, Jamie Vardy, hingga Vinicius Jr. seringkali terlihat mengenakan balutan plester ini, baik yang berwarna putih polos maupun yang berwarna-warni. Hal ini tentu memicu rasa penasaran di kalangan para penggemar mengenai apa sebenarnya fungsi dari aksesori tersebut.

Apakah ini murni sebuah kebutuhan medis untuk mencegah cedera? Ataukah ini hanya sekadar bagian dari gaya atau fashion sang pemain di atas lapangan? Ternyata, jawabannya jauh lebih kompleks dari yang dibayangkan.

Plester tersebut ternyata memiliki berbagai fungsi, mulai dari alasan medis yang krusial, faktor psikologis untuk meningkatkan kepercayaan diri, hingga menjadi sebuah ritual takhayul yang dipercaya membawa keberuntungan. GOAL coba menjelaskannya di sini!