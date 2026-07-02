Mengapa pemain andalan Maroko, Ismael Saibari, memilih jersey nomor 34 di Bayern Munich

Saibari mengungkapkan bahwa keputusannya untuk mengenakan jersey nomor 34 merupakan bentuk penghormatan yang sangat pribadi kepada sahabat karibnya, Abdelhak Nouri. Mantan gelandang Ajax itu secara tragis pingsan saat pertandingan persahabatan melawan Werder Bremen pada 2017, dan menderita kerusakan otak permanen yang mengakhiri kariernya yang menjanjikan.

Menjelaskan makna emosional di balik pilihannya tersebut, Saibari berkata: “Dia selamat, tetapi sejak saat itu tidak bisa bergerak tanpa bantuan. Saya mendukungnya dengan mengenakan nomor 34, karena itu adalah nomor terakhirnya.” Tindakan ini sejalan dengan bentuk penghormatan mendalam yang dilakukan oleh beberapa pemain di dunia sepak bola Eropa yang telah mengenakan nomor punggung tersebut untuk menghormati warisan Nouri dan menjaga kenangannya tetap hidup di lapangan.



