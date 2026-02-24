Getty Images
Diterjemahkan oleh
"Mengapa mereka melakukan itu adalah sebuah misteri" - Pemilik Tottenham dikritik oleh agen mantan pelatih terkait perekrutan Igor Tudor
Tudor memperlihatkan kedalaman krisis Spurs dalam kekalahan melawan Arsenal.
Tottenham memutuskan untuk berpisah dengan Frank setelah kekalahan dari Newcastle United awal bulan ini, dengan tim asal London Utara tersebut mengalami performa yang sangat buruk sejak awal tahun. Tudor, yang dikenal sebagai pelatih yang sering dipanggil untuk menangani situasi darurat, kemudian ditunjuk untuk memimpin tim hingga akhir musim, namun memulai dengan hasil yang buruk setelah kalah 4-1 dari Arsenal pada Minggu.
Spurs menghadapi krisis cedera yang parah dan juga tidak dapat memainkan Cristian Romero dalam dua pertandingan Premier League berikutnya karena skorsing. Kekhawatiran tentang kemungkinan degradasi ke Championship semakin menguat, dengan klub tidak meraih kemenangan liga dalam sembilan pertandingan terakhir.
Sebelumnya, Heitinga didatangkan untuk membantu Frank sebagai asisten selama periode buruk, meskipun banyak penggemar berpikir dia bisa diberi jabatan manajer jika bosnya dipecat. Namun, masa jabatannya di Tottenham berakhir dengan cepat setelah Tudor dan stafnya tiba.
- Getty Images Sport
Agen mengklaim Tottenham ingin Heitinga tetap bertahan.
Sekarang, Jansen mengungkapkan bahwa Tottenham sangat ingin Heitinga tetap berada di posisinya di bawah manajemen baru, tetapi mereka memutuskan untuk pergi.
Dalam podcastKieftJansenEgmondGijp, ia mengatakan: “Dia diizinkan untuk tetap tinggal. Mereka bahkan meminta dia untuk tetap tinggal. Semua pelatih lain, semua dari Skandinavia, pergi. Dan setelah tiga minggu, mereka mengatakan kepadanya: ‘Tolong tetap tinggal dan selesaikan kontrak Anda di sini.’ Itu cukup prestasi bagi seseorang yang bekerja di sana selama tiga minggu.
“Tapi dia berkata: ‘Ya, tapi sekarang Igor Tudor, pelatih asal Kroasia, akan datang dengan tim lengkap untuk tiga atau empat bulan’. Pria itu selalu dipekerjakan untuk pekerjaan darurat.
“Itu hampir tidak pernah berhasil. Mengapa mereka melakukannya adalah misteri bagi saya. Dan kemudian pelatih lain akan datang. Jadi, Anda bisa pergi dua kali. Pelatih baru itu juga akan datang dengan 45 orang. Dia berkata, ‘Ini sia-sia, Rob. Saya harus pergi sekarang’.”
Ada kemungkinan dia akan mengambil alih.
Jansen menambahkan: “Tapi ada kemungkinan dia akan mengambil alih; kami mempertimbangkannya. Hanya saja: klub tidak melakukannya. Setelah tiga minggu, mereka memutuskan itu terlalu dini. Jadi, kemudian Anda memiliki manajer interim.
“Apa yang dilakukan manajemen, atau dalam hal ini, pemilik klub, keluarga Lewis? Mereka memilih untuk mencari keamanan. Mereka mempekerjakan seseorang dengan rekam jejak yang baik, seseorang yang dikenal sebagai manajer krisis di klub-klub yang sedang kesulitan selama beberapa bulan. Itu menyelamatkan citra mereka. Kecuali mereka berani melanjutkan dengan Heitinga dan staf baru, tapi mereka tidak akan melakukannya.”
- Getty Images Sport
Spurs dalam upaya putus asa untuk meraih kemenangan di tengah kekhawatiran degradasi.
Tottenham tentu berharap keputusan mereka menunjuk Tudor sebagai manajer interim akan membuahkan hasil, mengingat status mereka di Premier League terancam pada bulan-bulan terakhir musim ini. Mereka telah menelan tiga kekalahan beruntun di kompetisi domestik setelah dikalahkan oleh Manchester United, Newcastle, dan terbaru Arsenal, dan poin-poin sangat dibutuhkan secepatnya untuk menghindari zona degradasi.
Dua pertandingan berikutnya terlihat sangat krusial. Pertama, mereka akan bertandang ke Fulham, yang baru saja mengalahkan Sunderland 3-1 dan berada enam peringkat di atas mereka, sebelum Crystal Palace mengunjungi Tottenham Hotspur Stadium. Spurs kemudian akan menghadapi Liverpool di Anfield dan Nottingham Forest di kandang sebelum jeda internasional Maret.
Tottenham juga harus memikirkan komitmen Liga Champions mereka. Mereka akan menghadapi Atletico Madrid, Galatasaray, atau Juventus di babak 16 besar, setelah berhasil melewati fase grup dengan finis di posisi keempat untuk menghindari babak playoff. Namun, apakah pertandingan-pertandingan tersebut akan menjadi distraksi yang disambut baik masih harus dilihat, dengan bertahan di liga domestik tentu menjadi tujuan utama untuk sisa musim ini.
Iklan