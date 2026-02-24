"Mengapa mereka melakukan itu adalah sebuah misteri" - Pemilik Tottenham dikritik oleh agen mantan pelatih terkait perekrutan Igor Tudor

Tottenham memutuskan untuk berpisah dengan Frank setelah kekalahan dari Newcastle United awal bulan ini, dengan tim asal London Utara tersebut mengalami performa yang sangat buruk sejak awal tahun. Tudor, yang dikenal sebagai pelatih yang sering dipanggil untuk menangani situasi darurat, kemudian ditunjuk untuk memimpin tim hingga akhir musim, namun memulai dengan hasil yang buruk setelah kalah 4-1 dari Arsenal pada Minggu.

Spurs menghadapi krisis cedera yang parah dan juga tidak dapat memainkan Cristian Romero dalam dua pertandingan Premier League berikutnya karena skorsing. Kekhawatiran tentang kemungkinan degradasi ke Championship semakin menguat, dengan klub tidak meraih kemenangan liga dalam sembilan pertandingan terakhir.

Sebelumnya, Heitinga didatangkan untuk membantu Frank sebagai asisten selama periode buruk, meskipun banyak penggemar berpikir dia bisa diberi jabatan manajer jika bosnya dipecat. Namun, masa jabatannya di Tottenham berakhir dengan cepat setelah Tudor dan stafnya tiba.