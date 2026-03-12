Mengapa Mason Greenwood hampir dimasukkan ke dalam daftar transfer oleh Marseille

Menurut laporan terbaru, masa bakti Greenwood di Marseille nyaris berakhir lebih awal akibat ketegangan yang signifikan dengan direktur olahraga klub, Medhi Benatia. Investigasi oleh La Provence mengungkapkan bahwa mantan pemain Manchester United itu nyaris dimasukkan ke dalam daftar transfer musim lalu.

Inti dari perselisihan tersebut berpusat pada anggapan bahwa Greenwood kurang bersemangat. Benatia dilaporkan tidak terkesan dengan komitmen sang penyerang selama sesi latihan dan penolakannya untuk berkontribusi secara defensif selama pertandingan. Hubungan tersebut tampaknya memburuk hingga titik di mana pemain tersebut secara aktif menghindari direktur olahraga di markas latihan klub.