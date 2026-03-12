AFP
Mengapa Mason Greenwood hampir dimasukkan ke dalam daftar transfer oleh Marseille
Ketegangan di Velodrome
Menurut laporan terbaru, masa bakti Greenwood di Marseille nyaris berakhir lebih awal akibat ketegangan yang signifikan dengan direktur olahraga klub, Medhi Benatia. Investigasi oleh La Provence mengungkapkan bahwa mantan pemain Manchester United itu nyaris dimasukkan ke dalam daftar transfer musim lalu.
Inti dari perselisihan tersebut berpusat pada anggapan bahwa Greenwood kurang bersemangat. Benatia dilaporkan tidak terkesan dengan komitmen sang penyerang selama sesi latihan dan penolakannya untuk berkontribusi secara defensif selama pertandingan. Hubungan tersebut tampaknya memburuk hingga titik di mana pemain tersebut secara aktif menghindari direktur olahraga di markas latihan klub.
Gesekan taktis dan ditempatkan di bangku cadangan
Ketidakpuasan akhirnya menyebar dari ruang direksi ke bangku cadangan. Mantan pelatih kepala Roberto De Zerbi tampaknya menyuarakan kekhawatiran Benatia di awal, yang memiliki implikasi taktis bagi pemain berusia 24 tahun tersebut.
Penyerang tersebut tidak dimasukkan dalam starting XI untuk dua pertandingan krusial berturut-turut melawan RC Lens dan Paris Saint-Germain pada Maret tahun lalu. Manajer kemudian dilaporkan meminta Greenwood untuk memainkan peran defensif jika ia ingin tetap menjadi bagian dari proyek di selatan Prancis.
Perubahan yang menyelamatkan musim
Meskipun menghadapi ancaman akan dijual, Greenwood berhasil membalikkan keadaan sebelum akhir musim lalu. Setelah kembali ke starting XI, ia langsung mencetak enam gol dan memberikan dua assist dalam delapan pertandingan liga terakhir.
Periode tersebut terbukti menjadi titik balik bagi pemain berusia 24 tahun itu, karena ia memaksa manajemen untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Momen krusialnya terjadi pada hari terakhir, ketika ia mencetak gol penentu melawan Le Havre untuk memastikan kualifikasi Liga Champions yang krusial.
Greenwood merupakan pemain kunci musim ini.
Setelah Marseille memutuskan tidak menjualnya pada musim panas lalu, Greenwood kembali tampil gemilang. Dalam total 37 pertandingan di semua kompetisi, ia telah mencetak 25 gol dan memberikan delapan assist.
Klub Prancis tersebut saat ini berada di posisi ketiga klasemen Ligue 1 dengan 46 poin, sama dengan Lyon di posisi keempat. Dengan selisih 10 poin dari Lens di posisi kedua dan 11 poin dari pemimpin klasemen PSG, Marseille akan berusaha untuk finis di tiga besar guna mendapatkan tiket Liga Champions. Greenwood dan rekan-rekannya akan menghadapi Auxerre dan Lille sebelum jeda internasional pada akhir bulan ini.
