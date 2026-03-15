Como 1907 v AS Roma - Serie A
Mengapa Malen yang mengeksekusi tendangan penalti dalam laga Como vs Roma, bukan Pellegrini?

Keputusan untuk menerapkan taktik defensif datang dari bangku cadangan

Roma kalah 2-1 dalam laga krusial dalam perburuan tiket Liga Champions melawan Como, namun selain insiden kartu kuning kedua yang diterima Wesley pada babak kedua (yang membuat Gasperini dan banyak pihak lainnya marah), hal yang paling menjadi perbincangan di kalangan manajer fantasi adalah gol penalti yang dicetak oleh Malen pada babak pertama. Penendang penalti yang ditunjuk biasanya adalah Lorenzo Pellegrini, dan gelandang tersebut tidak hanya berada di lapangan, tetapi awalnya juga sudah mengambil posisi di titik penalti. 

Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa penalti itu justru dieksekusi oleh Malen?

  • APA YANG TERJADI

    Kesalahan terjadi saat Como melakukan serangan balik, di mana El Shaarawy berhasil mengantisipasi pergerakan Diego Carlos di dalam kotak penalti. Bek Como itu menancapkan kakinya untuk melakukan tekel dan berhasil membelokkan bola, namun kemudian menjatuhkan pemain Italia tersebut. Massa memutuskan itu sebagai penalti.
  • PELLEGRINI MEMEGANG BOLA SAAT PROSES PEMERIKSAAN

    Selama pemeriksaan singkat di titik penalti dengan bola di tangannya, Lorenzo Pellegrini—yang sejak lama menjadi eksekutor penalti Giallorossi—muncul, sesuai prediksi. Namun, pada saat itu, pesan yang jelas datang dari bangku cadangan.

  • PETUNJUK YANG DIBERIKAN OLEH CRISTANTE KEPADA PELLEGRINI

    Seperti dilaporkan oleh Corriere dello Sport, Bryan Cristante, kapten sementara pada pertandingan tersebut, mendekati Pellegrini dengan pesan yang jelas yang diterimanya dari bangku cadangan. Sebuah nama sederhana, Donyell Malen, yang akan menerima bola untuk tendangan penalti. Pellegrini kemudian menoleh ke bangku cadangan untuk meminta konfirmasi penggantian penendang penalti dan, setelah mendapat jawaban positif, ia mengambil bola dan menyerahkannya ke tangan pemain asal Belanda itu yang kemudian mengecoh Butez untuk skor sementara 1-0.

