Mengapa Lukaku Bisa Dikeluarkan dari Skuad Napoli: Batas Waktu yang Ditentukan dan Perkembangan Terkini di Pasar Transfer

Musim yang sebentar lagi berakhir ini bukanlah musim yang bagus bagi Romelu Lukaku. Bahkan, mungkin ini salah satu musim terburuk dalam kariernya. Musim ini dimulai dengan buruk akibat cedera parah pada otot rektus femoris paha kirinya dalam pertandingan persahabatan melawan Olympiakos; dan sejak saat itu, ia belum benar-benar pulih. Dalam beberapa pekan terakhir, hubungannya dengan Napoli juga semakin rumit, dan kini kedua belah pihak hampir mencapai titik konfrontasi: menurut laporan Sky Sport, penyerang asal Belgia itu tidak hadir di Castelvolturno untuk memulai kembali latihan. Jika ia tidak kembali dalam beberapa hari ke depan, klub siap untuk mencoret namanya dari skuad.



