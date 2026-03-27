Musim yang sebentar lagi berakhir ini bukanlah musim yang bagus bagi Romelu Lukaku. Bahkan, mungkin ini salah satu musim terburuk dalam kariernya. Musim ini dimulai dengan buruk akibat cedera parah pada otot rektus femoris paha kirinya dalam pertandingan persahabatan melawan Olympiakos; dan sejak saat itu, ia belum benar-benar pulih. Dalam beberapa pekan terakhir, hubungannya dengan Napoli juga semakin rumit, dan kini kedua belah pihak hampir mencapai titik konfrontasi: menurut laporan Sky Sport, penyerang asal Belgia itu tidak hadir di Castelvolturno untuk memulai kembali latihan. Jika ia tidak kembali dalam beberapa hari ke depan, klub siap untuk mencoret namanya dari skuad.
Mengapa Lukaku Bisa Dikeluarkan dari Skuad Napoli: Batas Waktu yang Ditentukan dan Perkembangan Terkini di Pasar Transfer
AKANKAH LUKAKU HINGGA DARI NAPOLI?
Batas waktu bagi Lukaku ditetapkan pada Selasa, 31 Maret; jika sang pemain tidak tiba sebelum tanggal tersebut, seperti dilaporkan Sky Sport, ia berisiko dikenai denda besar dan dikecualikan dari skuad tim utama untuk sisa musim ini. Kontrak penyerang asal Belgia ini akan berakhir pada Juni 2027, dengan gaji sekitar 6,5 juta euro bersih ditambah bonus. Tidak tertutup kemungkinan bahwa, jika situasi tidak membaik, Lukaku dapat meninggalkan Napoli satu tahun lebih awal dari kesepakatan.
PERJUANGAN BERAT LUKAKU
Setelah mengalami cedera pada musim panas lalu, Lukaku sempat mempertimbangkan untuk menjalani operasi, namun kemudian ia memilih menjalani terapi konservatif yang membuatnya baru bisa kembali bermain pada akhir Januari: ia tampil selama sepuluh menit terakhir saat melawan Juventus tanpa pernah menjadi starter sepanjang musim ini, gol pertamanya—dan satu-satunya—tercipta pada akhir Februari melawan Verona, yang menjadi penentu kemenangan akhir. Secara total, pada musim ini, Lukaku telah tampil dalam 7 pertandingan di semua kompetisi, termasuk Liga Champions dan Coppa Italia.