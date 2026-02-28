Mengapa Cristiano Ronaldo bertanggung jawab atas penyesalan terbesar winger Real Madrid, Rodrygo

CR7 mengucapkan selamat tinggal kepada Bernabeu saat menyelesaikan transfer spektakuler ke raksasa Serie A, Juventus. Rodrygo melihat kepindahannya ke Spanyol dikonfirmasi pada musim panas itu, tetapi dia harus menunggu 12 bulan hingga berusia 18 tahun sebelum transfer tersebut dapat resmi diselesaikan. Saat pemain Brasil berbakat itu tiba di Madrid, Ronaldo sudah lama pergi.

Hal itu tetap menjadi sumber frustrasi bagi Rodrygo, yang pernah menceritakan kepada saluran YouTube Brasil Lives do Jon tentang penyesalannya terbesar dalam sepak bola: “Saya ingin bermain bersama Cristiano Ronaldo, tetapi itu tidak terjadi. Sayang sekali karena dia adalah panutan saya. Saya selalu mengaguminya.”

Rodrygo perlahan-lahan diintegrasikan ke dalam skuad Madrid setelah ditugaskan untuk mengikuti jejak gemilang Ronaldo. Potensi dalam permainannya telah terungkap, dengan mencetak dua digit gol dalam tiga musim terakhir.

Kini berusia 25 tahun, pemain Amerika Selatan yang lincah ini menjadi bintang dalam unit serangan yang juga mencakup rekan senegaranya Vinicius Junior dan pemain internasional Prancis pemenang Piala Dunia Kylian Mbappe.