Mengapa Cristiano Ronaldo bertanggung jawab atas penyesalan terbesar winger Real Madrid, Rodrygo
Ronaldo mengubah sejarah selama sembilan tahun bersama Real Madrid.
Pemenang Ballon d’Or lima kali, Ronaldo, menghabiskan sembilan tahun yang tak terlupakan di Madrid antara 2009 dan 2018. Selama masa baktinya di Santiago Bernabeu, ia menorehkan sejarah baru, menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Real Madrid. Ia mencetak 450 gol dalam 438 penampilan.
Ronaldo membantu Real Madrid meraih dua gelar La Liga dan empat gelar Liga Champions, dengan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa semakin kokoh. Persaingan sengit sering terjadi dengan rival abadinya, Lionel Messi, yang bersinar bersama Barcelona.
Rodrygo kecewa karena dia tidak pernah bisa bermain bersama CR7.
CR7 mengucapkan selamat tinggal kepada Bernabeu saat menyelesaikan transfer spektakuler ke raksasa Serie A, Juventus. Rodrygo melihat kepindahannya ke Spanyol dikonfirmasi pada musim panas itu, tetapi dia harus menunggu 12 bulan hingga berusia 18 tahun sebelum transfer tersebut dapat resmi diselesaikan. Saat pemain Brasil berbakat itu tiba di Madrid, Ronaldo sudah lama pergi.
Hal itu tetap menjadi sumber frustrasi bagi Rodrygo, yang pernah menceritakan kepada saluran YouTube Brasil Lives do Jon tentang penyesalannya terbesar dalam sepak bola: “Saya ingin bermain bersama Cristiano Ronaldo, tetapi itu tidak terjadi. Sayang sekali karena dia adalah panutan saya. Saya selalu mengaguminya.”
Rodrygo perlahan-lahan diintegrasikan ke dalam skuad Madrid setelah ditugaskan untuk mengikuti jejak gemilang Ronaldo. Potensi dalam permainannya telah terungkap, dengan mencetak dua digit gol dalam tiga musim terakhir.
Kini berusia 25 tahun, pemain Amerika Selatan yang lincah ini menjadi bintang dalam unit serangan yang juga mencakup rekan senegaranya Vinicius Junior dan pemain internasional Prancis pemenang Piala Dunia Kylian Mbappe.
Mengapa Rodrygo dikenai sanksi larangan bermain di Liga Champions?
Cedera telah menghambat kemajuannya sedikit musim ini, sementara hukuman larangan bermain di Eropa yang tidak tepat waktu baru saja dijalaninya. Rodrygo mendapat kartu merah dalam pertandingan terakhir fase grup Liga Champions Real Madrid melawan Benfica.
Dia diusir dari lapangan pada menit-menit akhir pertandingan dramatis tersebut, di mana kiper Ukraina Anatoliy Trubin mencetak gol untuk tuan rumah di Estadio da Luz, sementara Rodrygo protes atas apa yang dia anggap sebagai penundaan waktu yang berlebihan.
Dia mengeluh kepada wasit pertandingan dan mendapat kartu kuning. Karena Rodrygo tidak bisa menahan diri, dia dikeluarkan dari lapangan dan kemudian dijatuhi hukuman larangan bermain dua pertandingan - yang membuatnya absen dalam kedua leg saat Real kembali berhadapan dengan Benfica di babak playoff fase knockout.
Dia mengatakan tentang perannya sebagai penonton dalam pertandingan tersebut, yang menjadi sorotan media karena Vinicius tampil gemilang dalam kemenangan agregat 3-1 untuk Los Blancos: “Saya sudah tidak cedera, saya sudah siap bermain di leg kedua. Saya dihukum karena mengeluh kepada wasit. Saya meminta satu menit lagi dan dia memberi saya kartu kuning. Lalu saya berkata, ‘Anda bercanda,’ dan mereka memberi saya hukuman larangan bermain dua pertandingan karena itu. Itu tidak masuk akal.”
Pembicaraan transfer: Klub-klub Premier League tertarik pada Rodrygo
Rodrygo terus dihadapkan pada pertanyaan tentang masa depannya di Real Madrid, dengan rumor kepindahannya muncul setiap jendela transfer. Ia menanggapi hal tersebut pada tahun 2025 dengan mengatakan: “Saya sudah terbiasa dengan itu; setiap tahun mereka mengatakan saya akan pergi. Selama jendela transfer, setiap minggu saya dikaitkan dengan tim yang berbeda.
“Saya bahkan bercanda dengan orang tua dan teman-teman saya, ‘Lihat, hari ini saya di tim ini, besok di tim itu.’ Setiap minggu saya berada di tim yang berbeda, tapi, seperti yang saya katakan, saya sangat tenang secara mental dan hal itu sama sekali tidak memengaruhi saya. Saya akan terus memberikan yang terbaik setiap hari saya mengenakan jersey ini.”
Minat lebih lanjut dikabarkan akan muncul menjelang musim panas 2026 - yang akan mencakup tugas di Piala Dunia - dengan klub-klub besar Premier League seperti Chelsea, Liverpool, dan Arsenal dilaporkan memantau situasi Rodrygo di ibu kota Spanyol.
