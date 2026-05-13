Mengapa Chelsea, Manchester United, dan PSG begitu terkesan dengan bintang muda Jerman

Coulibaly tampaknya memang memiliki potensi untuk berkembang menjadi bek kelas atas yang modern. Banyak yang telah dibicarakan tentang ketenangannya, dan hal itu membuatnya sangat nyaman saat membangun serangan dari lini belakang, baik saat melakukan umpan pendek maupun saat memindai lapangan untuk menemukan rekan setimnya dengan umpan panjang dan kuat menggunakan kaki kirinya. Dan jika tidak ada opsi yang tersedia, ia berani membawa bola ke depan sendiri.

Berkat tinggi badannya yang mencapai 1,90 meter, ia mampu mendominasi duel-duel di udara, dan performanya di lapangan pun cukup baik. Coulibaly telah memenangkan tak kurang dari 173 tekel di Bundesliga musim ini, memanfaatkan kaki panjangnya untuk menciptakan jangkauan ekstra saat terjatuh ke tanah. Berkat pemahaman posisinya, Coulibaly juga sering berada di tempat yang tepat untuk memblokir bola. Meskipun tinggi, dia juga tidak lambat: pada musim 2025/26, dia mencapai kecepatan tertinggi hingga 33 km/jam.

''Kami sangat percaya pada Karim,'' kata mantan pelatih Werder, Steffen, menjelang debut penuh sang pemain muda. ''Dia bagus dalam situasi satu lawan satu dan memiliki tinggi badan yang cukup. Permainan pembangunannya juga luar biasa. Dia sudah sangat tenang untuk usianya yang masih muda. Karim tidak terpengaruh selama persiapan dan selalu menemukan solusi.''

Meskipun musim ini dia hanya bermain sebagai bek tengah, Coulibaly juga cukup serba bisa untuk menggantikan posisi gelandang jika diperlukan, karena kemampuannya juga cocok untuk posisi nomor 6.