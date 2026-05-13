Mengapa Chelsea, Manchester United, dan PSG begitu terkesan dengan bintang muda Jerman

Bek-bek top yang kidal sangatlah langka. Dan mungkin itulah alasan mengapa Coulibaly muda begitu menarik perhatian musim ini. Ia telah menunjukkan ketenangan, penguasaan bola, dan pemahaman permainan yang tidak sesuai dengan usianya yang masih muda, meskipun Werder Bremen telah terlibat dalam pertarungan sengit untuk menghindari degradasi sepanjang musim.

Chelsea, Manchester United, dan Paris Saint-Germain berada di puncak daftar panjang klub yang dikaitkan dengan kemungkinan transfer sang bek, meskipun masih cukup samar. Namun, ada banyak opsi lain yang lebih realistis yang kabarnya sedang dipertimbangkan saat musim memasuki minggu-minggu terakhirnya.

Di bawah ini, Voetbalzone menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang seorang pemain yang mungkin akan menjadi salah satu pemain paling diminati di bursa transfer musim panas mendatang.

  • Karim CoulibalyGetty

    Awal

    Coulibaly, yang berasal dari Pantai Gading, lahir pada Mei 2007 di kota Oldenburg, Jerman Utara, tidak jauh dari Bremen. Langkah pertamanya menuju karier profesional dimulai pada tahun 2016 bersama klub Barmbek-Uhlenhorst yang berbasis di Hamburg, sebelum dua tahun kemudian ia bergabung dengan akademi muda HSV.

    Ia menghabiskan enam tahun di akademi muda HSV dan jelas diakui sebagai talenta unggulan di lini pertahanan. Pada usia enam belas tahun, ia sudah bermain di tim U-19, di mana ia berhadapan dengan pemain yang jauh lebih tua darinya.

    Coulibaly telah membangun reputasi yang cemerlang ketika ia kembali ke kampung halamannya pada tahun 2024 dan, setelah kontraknya di Hamburg berakhir, pindah ke Werder Bremen, rival abadi dalam Nordderby. Semua ini terjadi meskipun ada minat dari seluruh Eropa dan tekad HSV untuk mempertahankannya.

    ''Dia kuat secara atletis, sangat cepat, dan serba bisa di lini belakang serta sebagai gelandang bertahan,'' kata Bjorn Schierenbeck, direktur akademi muda Werder, saat kedatangan Coulibaly. Saat itu, ia juga sudah menjadi pemain timnas Jerman U-17.

  • Karim Coulibaly Werder Bremen 2025-26Getty

    Terobosan besar

    Penampilan Coulibaly pada musim 2023/24 kemungkinan besar telah berperan besar dalam menarik minat yang begitu besar tersebut, mengingat ia membagi waktunya antara tim U-17 dan U-19, sekaligus menjabat sebagai kapten tim U-17 HSV. Pada Agustus 2023, sebagai gelandang bertahan, ia mencetak hat-trick yang luar biasa melawan Viktoria Berlin, yang ternyata menjadi awal dari kemajuan pesat sepanjang musim.

    Meskipun harus bersabar untuk mendapatkan kesempatan di Werder, Coulibaly menjadi sosok kunci bagi tim U-19 pada musim 2024/25. Ia membantu tim tersebut memenangkan DFB-Pokal untuk tim muda pada hari ulang tahunnya yang ke-18, setelah mencetak gol di babak semifinal. Berkat penampilannya, ia diizinkan berlatih bersama tim utama dan pada Maret 2025, talenta ini dimasukkan ke dalam skuad untuk pertandingan Bundesliga melawan VfL Wolfsburg, meskipun ia tidak turun ke lapangan.

    Namun, Coulibaly tidak perlu menunggu lama untuk menembus tim utama. Setelah menandatangani kontrak profesional pertamanya di Werder pada musim panas dan tampil mengesankan selama pramusim, ia melakukan debutnya sebagai pemain pengganti dalam pertandingan pembuka, sebuah kekalahan telak melawan Eintracht Frankfurt. Krisis cedera di lini pertahanan membuka peluang baginya dan pada pertandingan berikutnya melawan Bayer Leverkusen, ia menjadi starter sejak awal. Ia mencetak gol penyama kedudukan yang dramatis pada menit ke-94, saat ia menyambar bola rebound dari mistar gawang dengan tendangan voli, sebuah momen yang tak akan pernah terlupakan.

  • Karim Coulibaly Werder Bremen 2025Getty Images

    Lalu bagaimana?

    Sejak saat itu, Coulibaly tidak pernah menoleh ke belakang. Berkat ketenangan dan kemampuannya mengolah bola, ia telah memantapkan posisinya sebagai pemain inti di Die Grun-Weissen dan, pada musim 2025/2026 ini, ia hanya absen dalam pertandingan Bundesliga karena skorsing atau cedera. Di level internasional, bek tengah ini telah melakukan debutnya untuk timnas Jerman U-21.

    Namun, tidak semuanya berjalan mulus, karena Werder nyaris terdegradasi setelah rentetan tiga bulan tanpa kemenangan yang menyakitkan, yang berlangsung dari November hingga Februari dan berujung pada pemecatan pelatih Horst Steffen. Di tengah masa sulit tersebut, Coulibaly menerima dua kartu kuning saat timnya mengalami kekalahan telak dari VfB Stuttgart dan kemudian harus absen selama sebulan karena cedera otot paha belakang.

    Meskipun demikian, ia telah menunjukkan performa yang mengesankan sebagai pemain yang selalu tampil konsisten di lini belakang. Dan ia kembali fit tepat waktu untuk membantu timnya kembali ke performa terbaik pada momen krusial musim ini di bawah asuhan pengganti Steffen, Daniel Thioune. Werder kini unggul enam poin atas Wolfsburg, yang bersama Heidenheim dan St. Pauli tengah berjuang menghindari degradasi langsung.

  • SV Werder Bremen v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    Kelebihan

    Coulibaly tampaknya memang memiliki potensi untuk berkembang menjadi bek kelas atas yang modern. Banyak yang telah dibicarakan tentang ketenangannya, dan hal itu membuatnya sangat nyaman saat membangun serangan dari lini belakang, baik saat melakukan umpan pendek maupun saat memindai lapangan untuk menemukan rekan setimnya dengan umpan panjang dan kuat menggunakan kaki kirinya. Dan jika tidak ada opsi yang tersedia, ia berani membawa bola ke depan sendiri.

    Berkat tinggi badannya yang mencapai 1,90 meter, ia mampu mendominasi duel-duel di udara, dan performanya di lapangan pun cukup baik. Coulibaly telah memenangkan tak kurang dari 173 tekel di Bundesliga musim ini, memanfaatkan kaki panjangnya untuk menciptakan jangkauan ekstra saat terjatuh ke tanah. Berkat pemahaman posisinya, Coulibaly juga sering berada di tempat yang tepat untuk memblokir bola. Meskipun tinggi, dia juga tidak lambat: pada musim 2025/26, dia mencapai kecepatan tertinggi hingga 33 km/jam.

    ''Kami sangat percaya pada Karim,'' kata mantan pelatih Werder, Steffen, menjelang debut penuh sang pemain muda. ''Dia bagus dalam situasi satu lawan satu dan memiliki tinggi badan yang cukup. Permainan pembangunannya juga luar biasa. Dia sudah sangat tenang untuk usianya yang masih muda. Karim tidak terpengaruh selama persiapan dan selalu menemukan solusi.''

    Meskipun musim ini dia hanya bermain sebagai bek tengah, Coulibaly juga cukup serba bisa untuk menggantikan posisi gelandang jika diperlukan, karena kemampuannya juga cocok untuk posisi nomor 6.

  • SV Werder Bremen v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    Hal-hal yang perlu diperbaiki

    Mungkin tidak terlalu mengejutkan bahwa Coulibaly, yang baru berusia 18 tahun, belum sepenuhnya matang. Dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan ia dapat mewujudkan potensinya yang jelas. Sebagai ikon dari gaya bertahan modern yang berani mengambil risiko dan memadukan umpan-umpan serta permainan menyerang, ia telah melakukan beberapa kesalahan mencolok musim ini.

    Bek tengah ini melakukan umpan yang salah saat debutnya melawan Leverkusen, yang pada akhirnya berujung pada gol pembuka yang dicetak oleh Patrik Schick. Selain itu, Coulibaly baru-baru ini kalah dalam duel krusial di garis tengah saat Nordderby melawan mantan klubnya, HSV, yang berujung pada gol penyama kedudukan dari Robert Glatzel. Thioune membela anak didiknya setelah insiden terakhir itu dan berkata: ''Dia kurang mendapat dukungan. Kita sedang membicarakan seorang remaja berusia delapan belas tahun yang masih belajar melawan seorang pemain berpengalaman berusia tiga puluh tahun yang tahu persis bagaimana harus bersikap.''

    Coulibaly juga sudah beberapa kali melakukan kesalahan di musim debutnya di tim senior, sementara kartu merahnya melawan Stuttgart pada Desember menunjukkan bahwa ia tak terhindarkan masih kurang matang dan berpengalaman. Namun, semua ini akan dianggap wajar bagi seorang pemain yang secara konsisten telah menunjukkan bahwa ia memiliki potensi untuk menjadi bagian dari yang terbaik.

  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    Gabriel Magalhães yang baru?

    Sebagai bek tengah kaki kiri yang menjanjikan, kemajuan yang ditunjukkan oleh bek Arsenal Gabriel Magalhães niscaya akan menjadi sumber inspirasi bagi Coulibaly. Gabriel, yang mungkin merupakan bek tengah kaki kiri terbaik di dunia, unggul dalam aspek-aspek paling mendasar dari profesinya, ditambah dengan semangat dan agresivitas ekstra. Ia mendominasi baik dalam duel udara maupun duel darat dan memberikan segalanya dalam melakukan blok dan penyelamatan. Tentu saja, ia juga tampil luar biasa dalam membangun serangan dari lini pertahanan.

    Jelas bahwa Coulibaly masih memiliki jalan panjang untuk mendekati level pemain Brasil tersebut. Namun, mengingat kemampuannya, itulah yang harus menjadi tolok ukurnya. Dengan perkembangan saat ini, tidak ada yang menunjukkan bahwa pemain muda Jerman ini tidak dapat berkembang menjadi bek top yang sebanding.

  • SV Werder Bremen v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    Masa depan

    Seiring berakhirnya musim dan kelangsungan tim di Bundesliga yang hampir pasti terjamin, perhatian di dalam Weserstadion milik Werder kini akan tertuju pada masa depan Coulibaly. Memang sangat mungkin bahwa klub ingin memanfaatkan bakat unggulan ini untuk meraup keuntungan di akhir musim penampilannya yang gemilang.

    Menurut laporan di Jerman, sejumlah klub Eropa terkemuka telah memantau perkembangan bek tengah ini dengan cermat sepanjang musim 2025/26 melalui jaringan pemandu bakat mereka. Selain itu, Werder dan Coulibaly telah membahas kemungkinan transfer pada musim panas.

    Dalam penjelasan terbaru mengenai masa depan Coulibaly, Peter Niemeyer, direktur olahraga Werder, mengatakan kepada Kicker: ''Kami menyadari bahwa ada perkembangan dalam masalah ini. Namun, saat ini tidak ada petunjuk mengenai langkah-langkah selanjutnya atau apakah hal ini akan terjadi pada musim panas. Tentu saja jelas bahwa pemain dengan profil seperti ini menarik minat besar dan banyak perhatian.''

    Chelsea, Manchester United, PSG, Newcastle United, Napoli, dan Olympique Marseille termasuk di antara klub-klub yang dikabarkan tertarik pada remaja ini, yang kontraknya masih berlaku selama tiga tahun. Hal ini menempatkan Werder dalam posisi tawar yang kuat, dan kabarnya klub tersebut dapat meminta hingga 50 juta euro untuk bek berbakat ini, yang akan menjadi rekor penjualan. Coulibaly pasti menjadi sosok yang patut diperhatikan musim panas ini.