Menentukan waktu diagnosis akhir... Skenario terbaik dan terburuk untuk nasib De Jong

Pemain timnas Belanda, Frenkie de Jong, yang mengalami cedera lutut, akan menjalani serangkaian tes besok, Jumat, yang akan memungkinkan Barcelona untuk menentukan diagnosis akhir mengenai kondisinya, menurut surat kabar Sport.

Hans Flick dan Barcelona menerima kabar yang sangat buruk saat aktivitas kembali dimulai di kompleks olahraga Juan Gamper untuk mempersiapkan musim 2026-27. Meskipun masih memiliki beberapa hari libur tambahan, Frenkie de Jong datang ke fasilitas klub Catalan tersebut untuk menjalani pemeriksaan medis setelah kembali dari Piala Dunia dengan keluhan cedera.

Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa ia mengalami cedera serius pada lutut kanannya.

Surat kabar tersebut menulis, “Bel alarm telah berbunyi di klub Catalan terkait pemain asal Belanda ini, yang dalam beberapa musim terakhir terpaksa harus menghadapi masalah fisik dan tidak dapat bermain secara konsisten sebagaimana diharapkan.” Namun, klub Catalan tersebut belum mengeluarkan pernyataan resmi sambil menunggu hasil pemeriksaan medis lebih lanjut untuk menentukan secara tepat sifat cedera tersebut, perawatan yang akan dijalani pemain, serta estimasi lamanya masa absennya."

Cairan yang menumpuk di lututnya telah dikurangi, dan Barcelona berencana mengeluarkan pernyataan pada Sabtu mendatang yang memuat diagnosis serta perkiraan lamanya sang pemain akan absen dari lapangan.

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