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Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Menentukan waktu diagnosis akhir... Skenario terbaik dan terburuk untuk nasib De Jong

Barcelona
Athletic Bilbao
LaLiga
Elche vs Barcelona
Elche
F. de Jong
Spanyol
Belanda

Barcelona sedang mempertimbangkan untuk mencari penggantinya dari dalam tim

Kekhawatiran semakin menumpuk di dalam skuad Barcelona menjelang dimulainya musim baru, setelah perkembangan terkini terkait kondisi medis mendominasi persiapan teknis, sehingga membuat staf pelatih yang dipimpin Hans Flick harus menghadapi masa penantian sambil menunggu hasil yang menentukan.

Sementara tim telah memulai persiapannya, semua mata tetap tertuju pada apa yang akan terungkap dalam beberapa jam ke depan mengenai gelandang andalan mereka, Frenkie de Jong, dalam perkembangan yang mungkin memengaruhi rencana awal tim.

  • Tanggal diagnosis akhir

    Pemain timnas Belanda, Frenkie de Jong, yang mengalami cedera lutut, akan menjalani serangkaian tes besok, Jumat, yang akan memungkinkan Barcelona untuk menentukan diagnosis akhir mengenai kondisinya, menurut surat kabar Sport.

    Hans Flick dan Barcelona menerima kabar yang sangat buruk saat aktivitas kembali dimulai di kompleks olahraga Juan Gamper untuk mempersiapkan musim 2026-27. Meskipun masih memiliki beberapa hari libur tambahan, Frenkie de Jong datang ke fasilitas klub Catalan tersebut untuk menjalani pemeriksaan medis setelah kembali dari Piala Dunia dengan keluhan cedera.

    Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa ia mengalami cedera serius pada lutut kanannya.

    Surat kabar tersebut menulis, “Bel alarm telah berbunyi di klub Catalan terkait pemain asal Belanda ini, yang dalam beberapa musim terakhir terpaksa harus menghadapi masalah fisik dan tidak dapat bermain secara konsisten sebagaimana diharapkan.” Namun, klub Catalan tersebut belum mengeluarkan pernyataan resmi sambil menunggu hasil pemeriksaan medis lebih lanjut untuk menentukan secara tepat sifat cedera tersebut, perawatan yang akan dijalani pemain, serta estimasi lamanya masa absennya."

    Cairan yang menumpuk di lututnya telah dikurangi, dan Barcelona berencana mengeluarkan pernyataan pada Sabtu mendatang yang memuat diagnosis serta perkiraan lamanya sang pemain akan absen dari lapangan.

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  • Skenario terbaik dan terburuk

    Sport menegaskan: "Barcelona dan De Jong menghadapi ujian terakhir dengan dugaan bahwa pemain asal Belanda itu mungkin mengalami cedera pada ligamen lutut kanannya, namun setidaknya ia terhindar dari robekan ligamen cruciatum. Namun, dalam skenario terbaik, mantan pemain Ajax tersebut diperkirakan akan kembali setelah jeda pertandingan internasional yang dijadwalkan antara 21 September dan 6 Oktober, yaitu sedikit lebih dari tiga bulan setelah berakhirnya partisipasinya di Piala Dunia 2026."

    Ia menambahkan: “Dalam skenario terburuk, de Jong mungkin akan absen selama lebih dari empat bulan.”

    De Jong telah tampil dalam empat pertandingan di Piala Dunia kali ini. Ia bermain selama 331 menit di babak penyisihan grup dan babak 32 besar, di mana Belanda kalah dari Maroko melalui adu penalti.

    Pemain tersebut telah bermain dalam beberapa pertandingan sambil mengenakan pelindung pada sendi lututnya, dan beberapa media Belanda mengonfirmasi bahwa ia terpaksa menerima suntikan lokal beberapa kali agar dapat bermain.

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  • Solusi dari dalam

    Sport melanjutkan: "Pihak manajemen olahraga yang dipimpin oleh Deco tidak berniat untuk terjun ke bursa transfer sebagai 'tanggapan' atas cedera De Jong. Faktanya, para petinggi olahraga di Barcelona masih berupaya mencari jalan keluar bagi Marc Casado, meskipun pemain muda tersebut akan senang tetap bertahan dan bisa menjadi pilihan yang bagus untuk lini tengah.

    Marc Bernal dan Gavi dianggap sebagai kandidat utama untuk mendampingi Pedri di lini tengah, meskipun Eric García atau Christensen juga bisa bermain di posisi tersebut.

    Dan ditutup dengan: “Selain itu, ada harapan besar di klub Catalan ini terhadap Tommy Marques, dan pemain muda ini bisa mendapatkan tempat di tim utama selama masa persiapan musim.”

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