Menelusuri krisis Nico Paz: seperti ini, ia bukan nilai tambah bagi Como

Jika pemain asal Argentina itu tampil baik, seluruh tim turut merasakan manfaatnya. Sebaliknya, permainan tim menjadi jauh lebih tersendat dan sulit mengalir. Dalam pertandingan tersebut, Paz kerap turun lebih dalam untuk membantu membangun serangan karena rekan-rekannya kesulitan mengalirkan bola. Tugas sebagai tumpuan utama di lini serang pun diserahkan kepada Martin Baturina. Namun, langkah itu membuat Paz menjauh dari gawang dan mengurangi efektivitasnya di area pertahanan lawan. Ia hanya melepaskan satu tembakan berbahaya, yang mampu diantisipasi dengan baik oleh kiper Tjark Ernst, serta 13 kali kehilangan bola. Catatan negatif tersebut menambah deretan angka kurang memuaskan Nico Paz di liga. Pemain kelahiran 2004 itu baru mencetak satu gol dalam 6 pertandingan yang telah dimainkan sejauh ini, yakni saat menghadapi Genoa pada 4 September lalu. Sejak itu, ia belum mencetak gol lagi dan hanya membukukan satu assist dalam pertandingan berikutnya yang dimenangi atas Parma.