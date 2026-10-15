Harapan yang sempat muncul, lalu kekecewaan. Namun, tak perlu ada drama. Menurut Cesc Fabregas, hasil buruk yang dialami Como kemarin di markas Feyenoord, Rotterdam, harus dipandang sebagai bagian dari proses perkembangan tim. "Bagi kami, ini pertama kalinya tampil di Eropa dan kami terus belajar," kata pelatih asal Spanyol itu. Seusai pertandingan, ia bertanggung jawab atas hasil tersebut dan sejumlah keputusan yang diambilnya sepanjang 90 menit. Kekalahan di Belanda itu, bagaimanapun, menegaskan bahwa performa Como sedang meredup (satu kekalahan dan satu hasil imbang dalam dua laga terakhir di Serie A), terutama bintang paling bersinarnya, Nico Paz. Ia awalnya dipasang sebagai false nine untuk mengatasi absennya Moise Kean yang cedera dan Tasos Douvikas, yang masuk dari bangku cadangan pada babak kedua (dan mencetak gol menjelang akhir laga).
Menelusuri krisis Nico Paz: seperti ini, ia bukan nilai tambah bagi Como
NICO PAZ TAMPIL KURANG MAKSIMAL
Jika pemain asal Argentina itu tampil baik, seluruh tim turut merasakan manfaatnya. Sebaliknya, permainan tim menjadi jauh lebih tersendat dan sulit mengalir. Dalam pertandingan tersebut, Paz kerap turun lebih dalam untuk membantu membangun serangan karena rekan-rekannya kesulitan mengalirkan bola. Tugas sebagai tumpuan utama di lini serang pun diserahkan kepada Martin Baturina. Namun, langkah itu membuat Paz menjauh dari gawang dan mengurangi efektivitasnya di area pertahanan lawan. Ia hanya melepaskan satu tembakan berbahaya, yang mampu diantisipasi dengan baik oleh kiper Tjark Ernst, serta 13 kali kehilangan bola. Catatan negatif tersebut menambah deretan angka kurang memuaskan Nico Paz di liga. Pemain kelahiran 2004 itu baru mencetak satu gol dalam 6 pertandingan yang telah dimainkan sejauh ini, yakni saat menghadapi Genoa pada 4 September lalu. Sejak itu, ia belum mencetak gol lagi dan hanya membukukan satu assist dalam pertandingan berikutnya yang dimenangi atas Parma.
Kesulitan bersama Como, tampil luar biasa bersama Argentina
Performa yang mengecewakan, terutama jika dibandingkan dengan catatan Nico Paz pada periode yang sama pada 2025 (3 gol dan 3 assist). Mantan pemain Real Madrid itu tentu terdampak kelelahan akibat Piala Dunia dan baru kembali bergabung dengan Como pada pertengahan Agustus, sehingga melewatkan sebagian besar persiapan musim panas. Namun, Nico juga tampil gemilang pada awal Oktober dalam tiga pertandingan bersama timnas Italia, dengan membobol gawang Bolivia, Burkina Faso, dan Benin dalam laga perpisahan Lionel Messi bersama timnas Argentina. Penampilan gemilang itu membuat banyak orang di negara asalnya bahkan menyebut Nico sebagai calon penerus peraih Ballon d'Or delapan kali yang kini berusia 39 tahun tersebut.
Investasi senilai 60 juta
Como, di sisi lain, menaruh kepercayaan penuh kepada sang pemain. Buktinya, mereka mengeluarkan 60 juta pada musim panas untuk membelinya secara permanen dari Real. Fabregas membelanya dalam konferensi pers ("Ada masa pasang surut seperti itu, tetapi saya tidak khawatir"). Namun, pada musim sebelumnya, ia tidak ragu mengeluarkan Paz dari susunan pemain inti ketika merasa perlu, demi memacu dan semakin memotivasinya. Minggu nanti, Como dijadwalkan bertandang ke Firenze untuk menghadapi lawan yang membangkitkan kenangan indah bagi Paz. Di "Franchi" pada 21 September 2025, ia sulit dihentikan dan berperan menentukan dalam kemenangan Como. Fabregas berharap melihatnya kembali tampil seperti saat itu: bergerak dengan mematikan di antara lini dan leluasa menjelajah untuk mendukung penyerang utama.
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