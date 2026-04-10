Menanti Salah... Bagaimana Liga Saudi berhasil merebut gelar juara Eropa dari Liverpool?

Bintang asal Mesir itu hampir pindah ke Roshen pada musim panas mendatang

Pemain asal Mesir, Mohamed Salah, bintang Liverpool, hampir mengambil langkah yang juga pernah diambil oleh banyak mantan bintang klub Inggris tersebut, setelah mengakhiri karier mereka bersama klub.

Mohamed Salah mengumumkan, bulan lalu, keputusannya untuk meninggalkan Liverpool setelah musim ini berakhir, dan banyak laporan mengaitkannya dengan kepindahan ke salah satu klub Liga Saudi selama bursa transfer musim panas mendatang.

    Lima Juara Eropa

    Jika laporan tersebut benar, Salah akan menjadi pemain keenam yang pindah ke Liga Saudi, di antara para pemain yang masuk dalam susunan pemain inti Liverpool pada final Liga Champions 2019 melawan Tottenham.

    Bintang asal Mesir itu mencetak gol pertama "The Reds" dari tendangan penalti, membawa Liverpool mengalahkan Tottenham dengan skor 2-0 di Stadion Wanda Metropolitano, dan meraih gelar Liga Champions untuk keenam kalinya sekaligus yang terakhir, setelah absen selama 14 tahun.

    Susunan pemain inti Liverpool dalam pertandingan tersebut adalah sebagai berikut:

    Penjaga gawang: Alisson Becker

    Barisan pertahanan: Alexander-Arnold - Virgil van Dijk - Joel Matip - Andy Robertson

    Lini tengah: Fabinho - Georginio Wijnaldum - Jordan Henderson

    Lini depan: Mohamed Salah - Roberto Firmino - Sadio Mané

    Kecuali Salah hingga saat ini, kelima pemain lini depan dalam susunan tersebut telah bermain di Liga Saudi setelahnya, dan tampaknya bintang Mesir itu akan segera melengkapi keenamnya.

    Fabinho... Pemenang Ganda

    Pada musim panas 2023, kelima pemain tersebut bergabung dengan Liga Saudi melalui jalur yang berbeda-beda, dipimpin oleh gelandang Brasil Fabinho yang dibeli Al-Ittihad dari Liverpool dengan harga sekitar 47 juta euro menurut laporan media.

    Meskipun musim pertama berjalan tersendat, namun musim kedua menjadi musim yang bersejarah, dan Fabinho berkontribusi dengan penampilannya dalam membawa Al-Ittihad meraih gelar ganda Liga Roshen dan Piala Khadim Al-Haramain Al-Sharifin untuk pertama kalinya di era profesional.

    Henderson... Perjalanan Singkat

    Pada musim panas yang sama, gelandang Inggris Jordan Henderson dari Liverpool bergabung dengan Al-Ittihad, dalam kesepakatan senilai 14 juta euro menurut laporan media.

    Namun, petualangan itu hanya berlangsung setengah musim; Henderson kemudian pindah ke Ajax Amsterdam di Belanda pada Januari 2024, dan dari sana ke Brentford pada musim panas 2025.

    Vinaldom... Bintang Al-Ittifaq

    Sedangkan pemain ketiga di lini tengah, Georginio Wijnaldum asal Belanda, bergabung dengan Liga Saudi dua tahun setelah hengkang dari Liverpool.

    Van Dijk pindah dari Liverpool ke Paris Saint-Germain pada musim panas 2021, lalu ke Roma pada musim panas berikutnya, sebelum akhirnya direkrut oleh Al-Ittihad pada musim panas 2023 dengan biaya transfer sebesar 8 juta euro menurut laporan media.

    Sejak bergabung dengan klub asal Timur ini, gelandang asal Belanda tersebut menunjukkan performa yang luar biasa, baik di bawah asuhan mantan pelatihnya asal Inggris, Steven Gerrard, maupun pelatihnya saat ini, Saad Al-Shehri, yang berhasil memaksimalkan kemampuannya.

    Mani... Pahlawan Arab

    Di lini serang, pemain sayap asal Senegal, Sadio Mané, bergabung dengan Liga Saudi pada musim panas 2023, ketika Al-Nassr merekrutnya dari Bayern München dengan nilai transfer 30 juta euro, hanya satu musim setelah ia hengkang dari Liverpool.

    Sejak kedatangannya, Mané telah membuktikan pentingnya bagi tim ibu kota, namun ia hanya meraih satu gelar bersama tim tersebut, yaitu gelar Kejuaraan Arab untuk Klub pada 2023, beberapa hari setelah ia secara resmi bergabung.

    Firmino... Juara Asia

    Pemain kelima adalah Roberto Firmino asal Brasil yang didatangkan Al Ahly pada musim panas 2023, melalui transfer bebas, setelah kontraknya dengan Liverpool berakhir.

    Setelah dua musim bergabung, Firmino pindah ke Al-Sadd Qatar pada musim panas lalu, namun ia pergi sebagai juara kontinental, setelah membawa Al-Ahly meraih gelar Liga Champions Asia Elite untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, dan meraih penghargaan sebagai pemain terbaik turnamen.

