Menanti Salah... Bagaimana Liga Saudi berhasil merebut gelar juara Eropa dari Liverpool?

Jika laporan tersebut benar, Salah akan menjadi pemain keenam yang pindah ke Liga Saudi, di antara para pemain yang masuk dalam susunan pemain inti Liverpool pada final Liga Champions 2019 melawan Tottenham.

Bintang asal Mesir itu mencetak gol pertama "The Reds" dari tendangan penalti, membawa Liverpool mengalahkan Tottenham dengan skor 2-0 di Stadion Wanda Metropolitano, dan meraih gelar Liga Champions untuk keenam kalinya sekaligus yang terakhir, setelah absen selama 14 tahun.

Susunan pemain inti Liverpool dalam pertandingan tersebut adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Alisson Becker

Barisan pertahanan: Alexander-Arnold - Virgil van Dijk - Joel Matip - Andy Robertson

Lini tengah: Fabinho - Georginio Wijnaldum - Jordan Henderson

Lini depan: Mohamed Salah - Roberto Firmino - Sadio Mané

Kecuali Salah hingga saat ini, kelima pemain lini depan dalam susunan tersebut telah bermain di Liga Saudi setelahnya, dan tampaknya bintang Mesir itu akan segera melengkapi keenamnya.