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Memperingatkan bintang-bintang Paris dari jebakan berbahaya, Enrique: Inilah hal terburuk dalam menghadapi Barcelona

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Champions League
Luis Enrique
Prancis
Spanyol

Kemenangan tanpa kesombongan

Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, memuji kemenangan 4-2 atas Barcelona pada Selasa malam, dalam laga pekan ketiga fase liga Liga Champions Eropa di Stadion Parc des Princes, seraya menegaskan bahwa timnya menunjukkan level permainannya menghadapi lawan berkualitas tinggi, meski melewati periode sulit di awal babak kedua.

Dalam pernyataannya kepada kanal resmi klub seusai pertandingan, Enrique menggambarkan atmosfer di dalam Stadion Parc des Princes sebagai sesuatu yang luar biasa, dan menilai dukungan suporter menjadi faktor yang menonjol dalam laga tersebut.

Ia berkata: "Sungguh luar biasa atmosfer yang tercipta di sini! Spanduk-spanduk suporter kami sekali lagi menakjubkan. Saya rasa kita menyaksikan dua tim yang bermain sepak bola menakjubkan dan sangat menyerang."

Ia menambahkan: "Kami menunjukkan level permainan kami. Ini adalah pertandingan yang sangat kompetitif, dan saya rasa babak pertama kami luar biasa sebelum kami kesulitan dalam 15 menit pertama babak kedua. Sulit untuk mempertahankan kendali atas pertandingan, tetapi setelah itu kami mampu menciptakan lebih banyak peluang mencetak gol dan memenangkan laga."

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  • "Hanya tiga poin"

    Meski kemenangan atas Barcelona sangat penting, Enrique menegaskan: "Ini hanya tambahan tiga poin, tetapi menang melawan tim dengan kualitas seperti ini selalu positif."

    Pelatih asal Spanyol itu menekankan pentingnya melewati periode-periode sulit dalam laga-laga besar, seraya menambahkan: "Inilah yang terjadi tahun lalu melawan Arsenal dan Bayern Munich: ada momen di mana lawan memiliki jawabannya dan Anda harus bertahan dalam-dalam."

    Ia menjelaskan bahwa bertahan dalam-dalam bukanlah tujuan Paris dalam pertandingan itu, sambil menerangkan "tetapi kami berhasil melewatinya malam ini."

    Enrique memuji kontribusi para pemain pengganti dengan mengatakan: "Mereka luar biasa dan memberi kami dorongan yang nyata. Kami sangat senang. Sekarang kami harus terus melanjutkan."

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  • Penguasaan lalu tekanan: pertahanan kolektif menghadapi Yamal

    Dalam konferensi pers usai pertandingan, Enrique menjelaskan bahwa laga berjalan persis seperti yang ia perkirakan, dan berkata: "Saya menyaksikan pertandingan yang jenisnya persis seperti yang saya perkirakan, laganya sangat sulit dan kami terpaksa harus bertahan. Lawan berada di level tinggi dan mereka bisa mengalahkanmu."

    Enrique memuji kerja keras bertahan yang ditunjukkan timnya, seraya menegaskan: "Kami menampilkan kerja bertahan yang baik hari ini. Kami unggul dalam merebut bola di lapangan lawan sepanjang babak pertama, dan itu berkat para penyerang kami. Untuk merebut bola dari Lamine, Fermin, atau Olmo, kamu entah mendapat bantuan dari rekan-rekanmu atau hal itu menjadi mustahil."

    Enrique juga memuji penampilan Lucas Hernandez, yang mencetak gol kedua Paris, sambil berkata: "Ia melakukan segala sesuatu dengan benar, mencetak gol yang luar biasa, dan memberikan penjagaan yang menakjubkan terhadap Lamine, dan saya senang dengannya. Ia pantas mendapatkannya."

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  • "Kami tidak akan terjebak": Pujian untuk Barcelona

    Enrique menolak anggapan bahwa Paris menjadi lebih baik daripada Barcelona setelah kemenangan ini, sembari memperingatkan: "Tidak, ini adalah jebakan jika kita mengira bahwa kita yang terbaik atau tim yang luar biasa."

    Ia menambahkan: "Hari ini kami menampilkan kerja pertahanan yang bagus, tetapi tim tidak bisa dinilai hanya dari hasil semata."

    Meski timnya yang terdahulu kalah, Enrique memuji kualitas individu dan kolektif Barcelona, menganggap bahwa kekuatan lawan meningkatkan nilai kemenangan Paris. Ia berkata: "Kualitas individu dan kolektif Barcelona luar biasa, dan ini memberi tim kami kelayakan yang lebih besar."

    Kemudian ia menuturkan bahwa hal terburuk yang terjadi dalam laga melawan Barcelona adalah cedera, seraya berkata: "Hal terburuk adalah cedera, karena tiga pemain penting absen, tetapi inilah sifat sepak bola level tinggi."

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