Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, memuji kemenangan 4-2 atas Barcelona pada Selasa malam, dalam laga pekan ketiga fase liga Liga Champions Eropa di Stadion Parc des Princes, seraya menegaskan bahwa timnya menunjukkan level permainannya menghadapi lawan berkualitas tinggi, meski melewati periode sulit di awal babak kedua.

Dalam pernyataannya kepada kanal resmi klub seusai pertandingan, Enrique menggambarkan atmosfer di dalam Stadion Parc des Princes sebagai sesuatu yang luar biasa, dan menilai dukungan suporter menjadi faktor yang menonjol dalam laga tersebut.

Ia berkata: "Sungguh luar biasa atmosfer yang tercipta di sini! Spanduk-spanduk suporter kami sekali lagi menakjubkan. Saya rasa kita menyaksikan dua tim yang bermain sepak bola menakjubkan dan sangat menyerang."

Ia menambahkan: "Kami menunjukkan level permainan kami. Ini adalah pertandingan yang sangat kompetitif, dan saya rasa babak pertama kami luar biasa sebelum kami kesulitan dalam 15 menit pertama babak kedua. Sulit untuk mempertahankan kendali atas pertandingan, tetapi setelah itu kami mampu menciptakan lebih banyak peluang mencetak gol dan memenangkan laga."