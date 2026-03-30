"Membuat semua orang tersenyum": Tak ada yang menganggap serius rumor seputar seorang superstar di FC Bayern

"Rumor-rumor ini membuat semua orang di klub tersenyum," tegas Rummenigge dalam wawancara dengan seorang jurnalis dari surat kabar olahraga Spanyol AS. "Anda tahu lebih baik daripada siapa pun bagaimana dunia media bekerja. Kontraknya masih tersisa tiga tahun — tidak ada yang perlu ditambahkan lagi. Orang-orang datang ke stadion karena pemain seperti dia," tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Olahraga Bayern Max Eberl dan Ketua Dewan Direksi Jan-Christian Dreesen telah menyatakan bahwa Olise tidak akan dijual. "Kami tidak memikirkan hal itu," kata Eberl kepada Sport Bild mengenai kemungkinan kepergian Olise. "Siapa pun klub yang mencoba memikatnya: Siapa pun yang bermain di FC Bayern tahu apa yang dia miliki di FC Bayern," kata Dreesen dengan yakin bahwa pemain Prancis itu tidak akan meninggalkan Munich dalam waktu dekat.