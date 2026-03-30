Anggota Dewan Pengawas Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, menanggapi dengan santai rumor tentang kemungkinan hengkangnya pemain bintang Michael Olise. Pemain asal Prancis itu sempat dikaitkan dengan Liverpool FC pekan lalu, sementara Real Madrid dan FC Barcelona juga dilaporkan terus memantau perkembangan pemain sayap tersebut.
Diterjemahkan oleh
"Membuat semua orang tersenyum": Tak ada yang menganggap serius rumor seputar seorang superstar di FC Bayern
"Rumor-rumor ini membuat semua orang di klub tersenyum," tegas Rummenigge dalam wawancara dengan seorang jurnalis dari surat kabar olahraga Spanyol AS. "Anda tahu lebih baik daripada siapa pun bagaimana dunia media bekerja. Kontraknya masih tersisa tiga tahun — tidak ada yang perlu ditambahkan lagi. Orang-orang datang ke stadion karena pemain seperti dia," tambahnya.
Sebelumnya, Direktur Olahraga Bayern Max Eberl dan Ketua Dewan Direksi Jan-Christian Dreesen telah menyatakan bahwa Olise tidak akan dijual. "Kami tidak memikirkan hal itu," kata Eberl kepada Sport Bild mengenai kemungkinan kepergian Olise. "Siapa pun klub yang mencoba memikatnya: Siapa pun yang bermain di FC Bayern tahu apa yang dia miliki di FC Bayern," kata Dreesen dengan yakin bahwa pemain Prancis itu tidak akan meninggalkan Munich dalam waktu dekat.
Vinicius Junior ke FC Bayern? "Pertanyaan itu tidak relevan"
Spekulasi mengenai kepergiannya juga terus bermunculan seputar Vinicius Junior. Bintang utama Real Madrid ini akan menghadapi FC Bayern pada babak perempat final Liga Champions pekan depan. Menanggapi pertanyaan apakah pemain Brasil itu cocok untuk Bayern, Rummenigge menjawab: "Pertanyaan itu tidak relevan: Dia tak ternilai harganya dan sudah berada di klub yang ideal. Bagi saya, tidak akan mengejutkan jika dia adalah salah satu pemain favorit Florentino Perez (Presiden Real, Catatan Redaksi)."
Rummenigge tidak dapat memastikan bagaimana kelanjutan karier Vini Jr.: "Saya mendengar bahwa klub-klub Saudi telah mendekatinya, tetapi saya tidak percaya dia akan pergi. Florentino akan melakukan segalanya untuk mempertahankannya," katanya.
Karl-Heinz Rummenigge memuji Fede Valverde dari Real Madrid
Dalam sebuah wawancara, Rummenigge memuji seorang pemain Real Madrid, tapi bukan Vinicius Junior. "Saya harus akui bahwa saya sangat menyukai Valverde — dan itu sudah sejak lama, jauh sebelum ia mencetak hat-trick melawan City," kata bos Bayern tersebut.
Di tim Los Blancos, pemain asal Uruguay ini tampil gemilang dalam beberapa pekan terakhir di lini tengah, yang antara lain telah ditata ulang setelah pensiunnya Toni Kroos. "Dia adalah orang yang memegang kendali, yang memastikan para penyerang bisa bersinar," kata Rummenigge mengenang era Kroos di Real. "Mengisi kekosongan ini tidaklah mudah," ujarnya.
Statistik Michael Olise pada musim 2025/26:
Permainan: 39 Menit bermain: 3128 Gol: 16 Assist: 27