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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Memasang perangkap untuknya: jurnalis Spanyol soal insiden kartu merah, ini yang terburuk dari Yamal

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
LaLiga
L. Yamal
Spanyol

Mangsa mudah: manuver Flick menyelamatkan bintangnya

Insiden yang berujung pada pengusiran bek Real Betis, Facundo Bernal, dalam laga timnya melawan Barcelona memicu perdebatan luas di media Spanyol, di mana sejumlah laporan media terkemuka menyoroti peran yang mereka sebut "provokatif" dari Lamine Yamal sebelum ia menjadi korban aksi tersebut.

Pada menit-menit akhir babak kedua, tepatnya setelah gol yang memperkecil ketertinggalan Betis melalui pemain Maroko Abde Ezzalzouli (2-3), ketika pemain Barcelona Fermin Lopez tergeletak di atas lapangan. Sementara para pemain Betis bergegas mencoba membangunkannya agar permainan bisa segera dilanjutkan, Yamal turun tangan membela rekan setimnya, yang kemudian menyulut adu mulut dan kontak fisik dengan bek Facundo Bernal.

Yamal lebih dulu mendorong Bernal, lalu pemain tersebut membalas dengan mencengkeram pemain Katalan itu dan melancarkan sundulan ke arahnya, sehingga membuat Yamal terjatuh ke tanah. Berdasarkan laporan dari asisten hakim garis dan hakim keempat, wasit utama Ricardo de Burgos Bengoetxea, yang tidak melihat langsung awal perselisihan tersebut, turun tangan dan mengeluarkan kartu merah langsung untuk Bernal, sementara Yamal hanya diberi peringatan berupa kartu kuning.

  • Pemicu ketegangan: Yamal tahu cara memainkan kartunya

    Dalam sebuah laporan mendetail, jurnalis Jose Manuel Cano dari surat kabar "Estadio Deportivo" mengembalikan pemicu eskalasi tersebut kepada bintang Barcelona itu, dan ia menuliskan dalam judul laporannya bahwa "ini adalah sisi terburuk dari Yamal".

    Menurut Cano, Yamal turun tangan untuk membela rekannya Fermin Lopez yang terjatuh di lapangan setelah gol yang memperkecil ketertinggalan, dan ia lebih dulu mendorong Bernal dalam sebuah perdebatan sengit.

    Laporan tersebut menggambarkan bahwa Yamal "tahu cara memainkan kartunya", di mana ia menunggu kontak secara berhadapan sebelum menjatuhkan diri ke lapangan dengan melebih-lebihkan dampak benturan itu agar tampak sebagai pihak yang dirugikan di hadapan wasit, sehingga mendorong wasit mengeluarkan kartu merah langsung untuk Bernal dan hanya memberikan kartu kuning kepada Yamal.

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  • Jebakan Yamal dan manuver Flick

    Di sisi lain, surat kabar "Marca" melangkah lebih jauh dalam analisisnya terhadap insiden tersebut, dengan menyebut bahwa Yamal "memasang perangkap" untuk bek Betis itu.

    Surat kabar tersebut, melalui laporan jurnalis Jaime Rincon, menyampaikan bahwa Yamal tampak "sangat emosional" untuk memasang "umpan" bagi Bernal, yang "dengan mudah terjebak", sehingga berujung pada dorongan dan kemudian dua kali sundulan kepala dari pemain asal Uruguay tersebut.

    Ditambahkan bahwa tindakan tersebut memicu gelombang cemoohan dari suporter di "La Cartuja" setiap kali Yamal menyentuh bola setelahnya, sehingga mendorong pelatih Hansi Flick untuk langsung menggantinya saat skor menunjukkan angka (2-4).

    Surat kabar itu menggambarkan keputusan Flick sebagai "manuver taktis" untuk melindungi bintangnya dari risiko kartu merah atau cedera menjelang laga "El Clasico" yang dinantikan.

    Surat kabar tersebut menyiratkan bahwa Flick berkelit dalam konferensi pers dengan mengatakan: "Sudah jelas bahwa kami harus mengganti Lamine. Saya sudah mengatakan kepadanya bahwa saya bangga padanya dan bahwa dia bermain dengan luar biasa," dalam upaya meredakan situasi dan menghindari jawaban langsung soal alasan penggantiannya yang dini.

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