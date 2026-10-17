Insiden yang berujung pada pengusiran bek Real Betis, Facundo Bernal, dalam laga timnya melawan Barcelona memicu perdebatan luas di media Spanyol, di mana sejumlah laporan media terkemuka menyoroti peran yang mereka sebut "provokatif" dari Lamine Yamal sebelum ia menjadi korban aksi tersebut.

Pada menit-menit akhir babak kedua, tepatnya setelah gol yang memperkecil ketertinggalan Betis melalui pemain Maroko Abde Ezzalzouli (2-3), ketika pemain Barcelona Fermin Lopez tergeletak di atas lapangan. Sementara para pemain Betis bergegas mencoba membangunkannya agar permainan bisa segera dilanjutkan, Yamal turun tangan membela rekan setimnya, yang kemudian menyulut adu mulut dan kontak fisik dengan bek Facundo Bernal.

Yamal lebih dulu mendorong Bernal, lalu pemain tersebut membalas dengan mencengkeram pemain Katalan itu dan melancarkan sundulan ke arahnya, sehingga membuat Yamal terjatuh ke tanah. Berdasarkan laporan dari asisten hakim garis dan hakim keempat, wasit utama Ricardo de Burgos Bengoetxea, yang tidak melihat langsung awal perselisihan tersebut, turun tangan dan mengeluarkan kartu merah langsung untuk Bernal, sementara Yamal hanya diberi peringatan berupa kartu kuning.