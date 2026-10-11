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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

"Memalukan": Setelah Marcelo dan Javi, kartu merah Vinicius membongkar standar ganda wasit Spanyol

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Gavi
Vinicius Junior
D. Ceballos
FEATURES
Spanyol
Brasil

Kartu merah Mujica dalam gambar: kejadian serupa, keputusan berbeda!

Insiden pengusiran Vinicius Junior, bintang Real Madrid, saat menghadapi Villarreal kemarin pada pekan kedelapan LaLiga memicu perdebatan luas soal keputusan hakim Isidro Diaz de Mera, setelah peristiwa itu mengingatkan kembali pada kejadian lain yang nyaris identik dan justru menguntungkan Real Madrid pada musim 2020-2021.

Laga kemarin yang dimenangkan Real Madrid 1-0 lewat gol Jan Diomande menyajikan situasi perwasitan yang langka, dan menjadi kali pertama VAR membatalkan sebuah gol lalu mengusir pencetak gol tersebut pada waktu yang sama.

Vinicius menjambak rambut Nathan Saliba, pemain Villarreal, di sekitar lini tengah lapangan saat para pemain berlari mengejar serangan yang berujung gol kedua Real Madrid yang dicetak pemain Brasil itu, sebelum situasinya berbalik dengan pengusirannya melalui kartu merah langsung.

Apa yang dilakukan Vinicius Junior tampaknya tidak bisa dibela oleh Real Madrid maupun para pendukungnya, namun semua pertanyaan berkisar pada sejauh mana pemain Brasil itu layak atau tidak layak menerima kartu merah langsung.

  • Laporan pengadil pertandingan: Vinicius dan perilaku kasar

    Surat kabar Mundo Deportivo mengungkap rincian laporan wasit pertandingan Real Madrid versus Villarreal, terkait insiden yang melibatkan Vinicius, di mana tertulis bahwa pemain Los Blancos itu menjambak rambut Saliba tanpa adanya perebutan bola di antara keduanya, hal yang memicu spekulasi mengenai lamanya hukuman larangan bermain yang menanti bintang Real Madrid tersebut.

    Para wasit VAR-lah yang mengarahkan perhatian wasit De Mira ke insiden tersebut setelah ia sebelumnya mengesahkan gol Vinicius, karena mereka mengingatkannya adanya pelanggaran yang masuk dalam kategori "perilaku kasar".

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  • 6 tahun ke belakang: insiden Marcelo

    Situs okdiario menulis, "Kartu merah untuk Vinicius mengingatkan kembali pada insiden serupa yang dialami Marcelo, namun saat itu berlalu tanpa hukuman. Pada laga Real Madrid versus Alaves di November 2020, Laguardia menjambak rambut Marcelo di dalam kotak penalti Alaves, dalam sebuah momen yang semestinya berbuah penalti dan kartu merah yang jelas, tetapi teknologi video tidak turun tangan."

    Situs tersebut menjelaskan, "Marcelo terjatuh ke tanah saat Real Madrid melakukan serangan, sementara wasit tetap melanjutkan permainan, di tengah protes bek sayap Brasil itu yang tidak percaya dengan apa yang terjadi. Itu adalah momen yang semestinya berbuah kartu merah langsung, keputusan yang justru diterapkan pada momen-momen serupa setelahnya, seperti yang terjadi pada Vinicius."

    Situs yang sama berkomentar, "Di sinilah terlihat perbedaan standar. Tidak ada keraguan atas kebenaran keputusan dalam kasus Vinicius, tetapi insiden Marcelo justru diabaikan saat itu. Cordero Vega menjadi wasit lapangan, sementara Gonzalez Gonzalez mengurusi teknologi video."

    Situs itu menyebutkan bahwa laga Real Madrid dan Alaves berlangsung pada masa pembatasan kehadiran suporter akibat pandemi corona, dan ketika itu Real Madrid kalah 1-2.

    Sementara itu, surat kabar AS mempublikasikan video insiden Marcelo, dan menulis, "Real Madrid mengingat kembali sebuah preseden lama: rambut Marcelo dijambak dan penalti tidak diberikan meski teknologi VAR sudah ada."

    AS melanjutkan, "Setelah gol Vinicius dianulir, banyak suporter Real Madrid mengingat kembali insiden yang dialami pemain Brasil itu melawan Alaves pada 2020."

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  • Marcelo: Sungguh memalukan

    Dalam konferensi pers berikutnya yang dikhususkan untuk mengulas kerja teknologi video, Clos Gómez, penanggung jawab proyek VAR di Spanyol, menjelaskan bahwa gambar yang memperlihatkan insiden Marcelo tidak tersedia bagi para pengadil saat pertandingan berlangsung.

    Ia mengatakan, sebagaimana dikutip situs El Español: "Semua kamera yang digunakan dalam produksi televisi tersedia untuk sistem VAR, tetapi ada pengecualian; sebab kadang-kadang ada kamera yang tidak memiliki sambungan untuk mengirimkan gambar ke produksi televisi. Hal itu terjadi dalam pertandingan tersebut, dan muncul tayangan saat jeda yang tidak kami miliki, karena itu tayangan tersebut tidak mungkin dianalisis."

    Gómez menambahkan bahwa menjambak rambut dihukum sesuai dengan tingkat kekuatannya: "Jika ringan, dinyatakan sebagai pelanggaran dan diberikan kartu kuning, sedangkan jika lebih keras maka layak mendapat kartu merah, baik bola dalam keadaan dimainkan maupun tidak."

    Di sisi lain, Velasco Carballo, Presiden Komite Teknis Perwasitan, mengatakan bahwa kamera yang merekam tayangan itu tidak termasuk dalam sistem siaran yang terhubung ke ruang VAR selama pertandingan, dan bahwa perusahaan produksi memulihkan gambar tersebut lalu menayangkannya kemudian. Ia menambahkan bahwa tidak sampainya gambar itu ke ruang video tidak memengaruhi kerja mereka, menurut pernyataannya.

    Sementara Marcelo sendiri saat itu berkata kepada wasit selama pertandingan, sesuai percakapan yang diungkap jaringan Movistar waktu itu, dan dikutip AS: "Dia menjambak rambutku, bung! Dia menjambak rambutku." Wasit menjawabnya: "Dia hanya meletakkan tangannya padamu," lalu melanjutkan berlari, sehingga Marcelo menimpali: "Memalukan."

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  • Gavi dan Ceballos: insiden kontroversial lain tanpa kartu!

    Pada final Piala Super Spanyol 2023 yang dimenangkan Barcelona dengan skor 3-1 atas Real Madrid di Riyadh pada pertengahan Januari 2023, menit-menit terakhir pertandingan menyaksikan insiden lain yang tidak disikapi sang pengadil dengan keputusan apa pun.

    Setelah wasit Ricardo de Burgos Bengoetxea memberikan tendangan bebas untuk Barcelona, Gavi menahan bola untuk menghentikan permainan, lalu Ceballos menjambak keras rambut pemain Barcelona itu dari belakang. Gavi membalas dengan mendorongnya, kemudian Robert Lewandowski dan Jules Kounde turun tangan untuk meredakan situasi, sementara Vinicius Junior juga ikut terlibat dalam keributan tersebut.

    Wasit tidak melihat kejadian awalnya, dan hanya memberikan peringatan verbal kepada para pemain tanpa mengeluarkan kartu kuning atau merah, meski teknologi VAR tersedia

  • Kasus serupa: Mujica diskors

    Di sisi lain, kompetisi LaLiga pernah menyaksikan kejadian yang mirip dengan insiden Vinicius, yaitu pada pekan ke-37 musim lalu akibat aksi menjambak rambut, dalam pertandingan antara Levante dan Mallorca. Saat itu, Mojica, yang kala itu bermain untuk Mallorca, menjambak rambut penyerang Levante, Brugui, setelah ia terjatuh ke tanah. Pemain Kolombia itu pun diusir keluar lapangan, begitu pula Brugui, setelah ia bangkit dan membalas dengan sebuah tamparan.

    Mojica dihukum larangan bermain dua pertandingan karena "perilaku kasar" terhadap lawan di luar konteks permainan, yakni tanpa adanya perebutan bola di antara keduanya, hal yang bisa menjadi petunjuk mengenai sanksi yang diperkirakan akan diterima Vinicius.


    Mojica absen pada penutupan musim lalu, dan setelah kepindahannya ke Getafe pada musim ini, ia juga absen pada pertandingan pertama musim ini melawan Deportivo Alaves.

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