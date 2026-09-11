Siulan cemoohan di Stadion Santiago Bernabeu tidak lagi sekadar momen sekilas yang bisa dilupakan begitu peluit akhir berbunyi, setelah kasus Vinicius Junior berubah menjadi ujian sesungguhnya bagi hubungan bintang asal Brasil itu dengan para pendukung Real Madrid, sekaligus bagi kemampuan Jose Mourinho dalam melindungi salah satu senjata terpenting dalam proyek barunya.
Pada saat Real Madrid menjalani malam Eropa yang besar melawan Inter, dan membutuhkan seluruh bintangnya untuk melewati laga berat itu dengan selamat, Vinicius justru mendapati dirinya berhadapan dengan lawan lain dari tribune.
Meski pemain Brasil itu tampil dengan salah satu penampilan paling patuh terhadap tugas-tugas kolektifnya, dan berhasil melakukan sembilan kali perebutan bola, sebagian pendukung Bernabeu memilih melontarkan siulan cemoohan kepadanya, bahkan sejumlah suporter mulai menyerangnya sejak menit-menit awal pertandingan.
Namun pesan yang datang dari internal Real Madrid tampak jelas: Mourinho tidak berpikir untuk mundur, manajemen klub tidak bersedia melepas sang pemain, dan ruang ganti pun tidak memandang Vinicius sebagai krisis yang harus disingkirkan. Justru sebaliknya, klub tampaknya memutuskan untuk menghadapi badai ini alih-alih menyerah kepadanya.
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