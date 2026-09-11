Krisis ini tidak hanya bertahan di dalam batas tribun. Sebab, setelah berakhirnya pertandingan melawan Inter, rasa tidak puas terhadap perlakuan yang diterima Vinicius merambah hingga ke ruang ganti, di mana sejumlah pemain merasa bahwa rekan mereka mengalami tekanan yang tidak adil.

Menurut laporan tersebut, salah satu sosok berpengaruh besar di dalam ruang ganti mendekati Mourinho seusai pertandingan, dan menyampaikan kekhawatirannya atas apa yang terjadi pada pemain asal Brasil itu, dengan menganggap bahwa apa yang dialaminya tidak sepadan dengan apa yang telah ia berikan kepada klub selama tahun-tahun terakhir.

Pesan yang sampai kepada sang pelatih sangatlah jelas: Vinicius harus dibantu untuk memulihkan kebahagiaan dan kepercayaan dirinya.

Momen ini mencerminkan pentingnya sang pemain di dalam skuad, sekaligus mengungkap bahwa persoalan ini tidak lagi hanya berkaitan dengan angka, gol, dan assist menentukan, melainkan telah berkaitan dengan kondisi psikologis pemain dan sejauh mana ia merasa mendapat dukungan di dalam klub.

Dan Mourinho, berdasarkan data yang ada, sependapat dengan pandangan ini. Sang pelatih menilai bahwa Vinicius pertama-tama perlu merasa bahwa dirinya masih menjadi pemain inti dalam proyek Real Madrid, dan bahwa posisinya di dalam tim tidak menjadi bahan perdebatan akibat periode penurunan performa.

Rencana yang disusun Mourinho tampak sederhana, tetapi mengandung risiko yang cukup besar: bermain, lalu bermain, lalu lebih banyak bermain. Sebab, pelatih asal Portugal itu meyakini bahwa Vinicius akan mengembalikan versi terbaiknya begitu ia mengumpulkan menit bermain dan menemukan kembali irama pertandingan.

Dan ada alasan logis di balik keyakinan ini. Vinicius, dalam kondisi terbaiknya, adalah pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan hanya dari satu aksi. Kekuatannya dalam duel satu lawan satu, kecepatannya, kemampuannya menembus ruang, serta caranya memaksa para bek mundur, semuanya menjadi faktor yang membuat kehadirannya di lapangan menjadi ancaman terus-menerus bagi lawan mana pun.

Oleh karena itu, mencadangkannya akibat penurunan sementara dalam produktivitas menyerang justru bisa memberikan hasil sebaliknya. Mourinho ingin mengembalikan sang pemain ke zona kepercayaan diri, bukan mendorongnya ke keraguan yang lebih dalam. Dari sinilah pentingnya laga melawan Rayo Vallecano.