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Memadamkan Kebakaran di Bernabeu: Vinicius Terjepit di Antara Amarah Tribune dan Perlindungan Mourinho

FEATURES
Vinicius Junior
J. Mourinho
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
LaLiga
B. Diaz
K. Mbappe
Brasil
Portugal
Spanyol
Maroko
Prancis

The Special One mengumumkan tantangan!

Siulan cemoohan di Stadion Santiago Bernabeu tidak lagi sekadar momen sekilas yang bisa dilupakan begitu peluit akhir berbunyi, setelah kasus Vinicius Junior berubah menjadi ujian sesungguhnya bagi hubungan bintang asal Brasil itu dengan para pendukung Real Madrid, sekaligus bagi kemampuan Jose Mourinho dalam melindungi salah satu senjata terpenting dalam proyek barunya.

Pada saat Real Madrid menjalani malam Eropa yang besar melawan Inter, dan membutuhkan seluruh bintangnya untuk melewati laga berat itu dengan selamat, Vinicius justru mendapati dirinya berhadapan dengan lawan lain dari tribune.

Meski pemain Brasil itu tampil dengan salah satu penampilan paling patuh terhadap tugas-tugas kolektifnya, dan berhasil melakukan sembilan kali perebutan bola, sebagian pendukung Bernabeu memilih melontarkan siulan cemoohan kepadanya, bahkan sejumlah suporter mulai menyerangnya sejak menit-menit awal pertandingan.

Namun pesan yang datang dari internal Real Madrid tampak jelas: Mourinho tidak berpikir untuk mundur, manajemen klub tidak bersedia melepas sang pemain, dan ruang ganti pun tidak memandang Vinicius sebagai krisis yang harus disingkirkan. Justru sebaliknya, klub tampaknya memutuskan untuk menghadapi badai ini alih-alih menyerah kepadanya.

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  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP

    Mourinho mengangkat bendera tantangan

    Di tengah suasana panas seputar Vinicius, sikap Jose Mourinho hadir sebagai penentu. Pelatih asal Portugal itu tidak menganggap sang pemain telah kehilangan tempatnya di dalam tim. Ia justru meyakini bahwa apa yang dialami Vinicius saat ini bisa dilalui dengan terus bermain, mendapatkan kepercayaan, serta memulihkan kondisi fisik dan teknik yang pernah menjadikannya salah satu pemain paling berbahaya di dunia.

    Mourinho secara khusus mengapresiasi perubahan yang terjadi pada Vinicius sejak awal musim, meski sisi ofensifnya belum mencapai level yang diharapkan darinya. Pemain asal Brasil itu kini lebih berkomitmen dalam kerja bertahan, memberikan kontribusi lebih besar dalam membantu rekan-rekannya, serta menampilkan usaha kolektif yang tidak hadir dengan cara serupa selama dua musim terakhir.

    Hal inilah yang secara spesifik membuat Mourinho tetap mempertahankannya. Pelatih asal Portugal itu tidak ingin memperlakukan Vinicius sebagai pemain yang harus dihukum setiap kali penampilan ofensifnya menurun, melainkan menilai bahwa cara terbaik untuk mengembalikannya ke performa puncak adalah dengan memberinya menit bermain dan ruang yang cukup untuk memulihkan kepercayaan diri.

    Karena alasan itu, rencananya sudah jelas: Vinicius akan tampil sebagai starter menghadapi Rayo Vallecano. Mourinho tidak ingin masuk ke dalam permainan hitung-hitungan, dan tidak ingin memberikan kemenangan dini bagi para pengkritik dengan menyingkirkan sang pemain dari susunan utama. Baginya, Vinicius masih menjadi salah satu kunci terpenting dalam proyek ini, dan ia akan mendapatkan kesempatan baru di atas lapangan untuk membuktikan hal tersebut.

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  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Malam yang mengungkap sisi lain dari Vinicius

    Ironisnya, sorakan cemoohan itu justru datang di laga saat Vinicius menampilkan sosok yang benar-benar berbeda dari pemain yang selama ini dikritik karena kontribusi ofensifnya.

    Memang benar pemain Brasil itu tidak dalam performa terbaiknya di depan gawang, dan tidak menampilkan sentuhan-sentuhan memukau yang biasa disaksikan para pendukung Real Madrid. Namun, ia hadir dengan kuat dalam aspek kolektif dan menunjukkan kerja keras defensif yang mencolok.

    Jumlah perebutan bola yang ia lakukan mencapai sembilan kali, sebuah indikasi jelas tentang besarnya kerja keras yang ia curahkan untuk membantu timnya. Namun, sebagian pendukung di Bernabeu tidak memandang detail-detail ini dengan cara yang sama, dan terus melontarkan sorakan cemoohan kepada sang pemain di lebih dari satu kesempatan.

    Menurut yang dilaporkan surat kabar Spanyol "AS", sebagian suporter bahkan melangkah lebih jauh, dengan terus menyerang Vinicius sejak awal pertandingan, meski laga tersebut sarat kepentingan dan lawan yang dihadapi kuat.

    Di sinilah muncul persoalan yang lebih besar sekadar penurunan performa seorang pemain. Vinicius bukanlah pemain biasa di Real Madrid, melainkan salah satu bintang paling menonjol tim dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, cara sebagian pendukung memperlakukannya kini menjadi sumber kekhawatiran di internal klub.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP

    "Saya khawatir soal Vini": Ruang ganti mulai bergerak

    Krisis ini tidak hanya bertahan di dalam batas tribun. Sebab, setelah berakhirnya pertandingan melawan Inter, rasa tidak puas terhadap perlakuan yang diterima Vinicius merambah hingga ke ruang ganti, di mana sejumlah pemain merasa bahwa rekan mereka mengalami tekanan yang tidak adil.

    Menurut laporan tersebut, salah satu sosok berpengaruh besar di dalam ruang ganti mendekati Mourinho seusai pertandingan, dan menyampaikan kekhawatirannya atas apa yang terjadi pada pemain asal Brasil itu, dengan menganggap bahwa apa yang dialaminya tidak sepadan dengan apa yang telah ia berikan kepada klub selama tahun-tahun terakhir.

    Pesan yang sampai kepada sang pelatih sangatlah jelas: Vinicius harus dibantu untuk memulihkan kebahagiaan dan kepercayaan dirinya.

    Momen ini mencerminkan pentingnya sang pemain di dalam skuad, sekaligus mengungkap bahwa persoalan ini tidak lagi hanya berkaitan dengan angka, gol, dan assist menentukan, melainkan telah berkaitan dengan kondisi psikologis pemain dan sejauh mana ia merasa mendapat dukungan di dalam klub.

    Dan Mourinho, berdasarkan data yang ada, sependapat dengan pandangan ini. Sang pelatih menilai bahwa Vinicius pertama-tama perlu merasa bahwa dirinya masih menjadi pemain inti dalam proyek Real Madrid, dan bahwa posisinya di dalam tim tidak menjadi bahan perdebatan akibat periode penurunan performa.

    Rencana yang disusun Mourinho tampak sederhana, tetapi mengandung risiko yang cukup besar: bermain, lalu bermain, lalu lebih banyak bermain. Sebab, pelatih asal Portugal itu meyakini bahwa Vinicius akan mengembalikan versi terbaiknya begitu ia mengumpulkan menit bermain dan menemukan kembali irama pertandingan.

    Dan ada alasan logis di balik keyakinan ini. Vinicius, dalam kondisi terbaiknya, adalah pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan hanya dari satu aksi. Kekuatannya dalam duel satu lawan satu, kecepatannya, kemampuannya menembus ruang, serta caranya memaksa para bek mundur, semuanya menjadi faktor yang membuat kehadirannya di lapangan menjadi ancaman terus-menerus bagi lawan mana pun.

    Oleh karena itu, mencadangkannya akibat penurunan sementara dalam produktivitas menyerang justru bisa memberikan hasil sebaliknya. Mourinho ingin mengembalikan sang pemain ke zona kepercayaan diri, bukan mendorongnya ke keraguan yang lebih dalam. Dari sinilah pentingnya laga melawan Rayo Vallecano.

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  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Dukungan klub tidak berhenti pada Mourinho

    Keputusan Mourinho tidak berhenti pada menurunkan Vinicius saja, tetapi juga meluas hingga keputusannya untuk terus mengandalkan kemitraan ofensif antara dirinya dan Kylian Mbappe. Duet ini akan memimpin lini serang Real Madrid melawan Rayo, sebagai pesan jelas bahwa sang pelatih tidak melihat adanya masalah dengan kehadiran Vinicius di samping bintang asal Prancis tersebut.

    Di lini tengah, Real Madrid juga memulihkan beberapa elemen yang absen dari laga melawan Inter, terutama Arda Guler dan Bernardo Silva setelah masa skorsing mereka berakhir, di samping kembalinya Aurelien Tchouameni dan pulihnya kondisi Thiago Pitarch.

    Pilihan-pilihan ini memberi Mourinho ruang manuver yang lebih besar, tetapi pada saat yang sama juga berarti bahwa Vinicius tidak akan dituntut untuk memikul tim seorang diri. Yang diminta darinya secara sederhana adalah mengembalikan pengaruhnya.

    Dan jika sikap Mourinho sudah jelas, maka manajemen Real Madrid menyampaikan pesan yang sama. Klub tidak memandang perpanjangan kontrak Vinicius hingga tahun 2032 sebagai keputusan sesaat atau sekadar penghargaan bagi sang pemain, melainkan menganggapnya sebagai pernyataan tegas atas kepercayaan terhadap kemampuan dan masa depannya.

    Pemain ini berusia 26 tahun, dan masih memiliki bertahun-tahun ke depan di level tertinggi sepak bola. Manajemen Real Madrid juga sangat memahami besarnya nilai yang bisa dihadirkan Vinicius ketika ia berada dalam kondisi terbaiknya.

    Karena itulah klub tidak ingin membiarkan sebuah periode kemunduran atau sejumlah cemoohan berubah menjadi krisis yang lebih besar. Pesan yang sampai kepada sang pemain dari puncak piramida klub sangat jelas: kau adalah bagian mendasar dari masa depan.

  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Bernabeu di Depan Ujian Baru

    Kini, bola berpindah ke lapangan para pendukung Real Madrid. Duel melawan Rayo Vallecano tak akan sekadar menjadi pertandingan baru dalam jadwal liga, melainkan akan menjadi ujian sesungguhnya bagi reaksi tribune terhadap Vinicius.

    Akankah cemoohan terus berlanjut? Akankah para suporter memberi sang pemain kesempatan untuk kembali ke performa terbaiknya? Ataukah gol pertama, aksi lolos yang sukses, atau umpan menentukan akan cukup untuk mengubah suasana hati secara umum?

    Semua pertanyaan ini akan menemukan jawabannya di atas lapangan, dan bagi Mourinho, solusinya tidak rumit: Vinicius harus bermain.

    Pelatih asal Portugal itu tak ingin menghadapi krisis dengan logika melarikan diri, melainkan dengan logika konfrontasi. Ia ingin sang pemain merespons di dalam lapangan, ingin para suporter melihat apa yang bisa ia berikan ketika kepercayaan dirinya kembali, dan ingin seluruh tim membantunya melewati fase ini.

  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Vinicius di Depan Pertarungan Merebut Kembali Takhta

    Ini mungkin menjadi salah satu periode paling sensitif dalam perjalanan karier Vinicius bersama Real Madrid.

    Pemain yang selama beberapa tahun terakhir berubah dari talenta muda yang banyak dikritik menjadi bintang penentu dan berpengaruh itu kini mendapati dirinya terpaksa menjalani pertarungan baru, tetapi kali ini bukan hanya melawan para bek, melainkan melawan keraguan, tekanan, dan ekspektasi para pendukung yang telah terbiasa melihatnya melakukan hal yang mustahil.

    Meski demikian, semua elemen mendasar yang dibutuhkan sang pemain untuk kembali bangkit masih tersedia. "Pelatih memercayainya, klub mendukungnya, ruang ganti berdiri di sisinya, dan para suporter, meski sebagian dari mereka sedang marah saat ini, tahu betul apa yang mampu dipersembahkan Vinicius ketika ia berada dalam konsentrasi dan kepercayaan diri penuh."

    Karena itulah pertarungan yang sesungguhnya dimulai sekarang. Mourinho memilih jalan yang jelas: tidak ada pengucilan, tidak ada kemunduran, dan tidak ada penyerahan terhadap tekanan. Vinicius akan berada di lapangan, dan di sisinya akan ada sepuluh pemain lainnya.

    Adapun tugasnya adalah membangun kembali hubungannya sendiri dengan Bernabeu, mengubah siulan cemoohan menjadi tepuk tangan, keraguan menjadi kepercayaan, dan tekanan menjadi bahan bakar bagi kebangkitan yang baru.

    Sebab pelatih asal Portugal itu tidak sekadar ingin melindungi Vinicius dari kemarahan, tetapi ingin mengembalikan sosok pemain yang belum lama ini menjadi salah satu pemain paling merepotkan bagi lini pertahanan lawan di dunia.

    Dan melawan Rayo Vallecano, upaya baru itu dimulai. "Vinicius dan 10 pemain lainnya, itulah pesan jelas dari Mourinho: sang bintang Brasil masih berada di jantung proyek Real Madrid."

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