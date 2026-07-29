Dalam sebuah lokakarya persiapan menjelang musim olahraga 2026-2027, Lekjaa mengatakan, dalam pertemuan bersama para pelatih Liga Profesional dan anggota Direktorat Teknik Nasional, bahwa realitas liga lokal kini telah berbeda dari era sebelumnya, ketika klub-klub Maroko menjadi sumber utama pemain tim nasional.

Ia menjelaskan bahwa keikutsertaan terakhir Maroko di Piala Dunia di Amerika Serikat mencerminkan kesenjangan ini, karena perwakilan liga lokal di dalam tim nasional hanya terbatas pada dua kiper cadangan, sementara klub-klub asing memanfaatkan keikutsertaan sebagian besar pemain internasional.

Ia menambahkan bahwa basis utama tim-tim nasional kini semakin bergantung pada lulusan Akademi Sepak Bola Mohammed VI, di samping para pemain profesional yang berkarier di liga-liga Eropa.

Lekjaa kemudian mengkritik realitas kompetisi lokal, dengan mengatakan bahwa pertandingan-pertandingan liga telah berubah menjadi ajang protes dan saling tuding terkait wasit serta pengajuan laporan, alih-alih berfokus pada peningkatan kualitas teknis.

Ia juga memperingatkan bahwa penumpukan utang dan defisit keuangan di dalam klub-klub telah menyebabkan meningkatnya berkas sengketa di hadapan komite yudisial dan komite banding, dan dampaknya bahkan mencapai Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), seiring terus bertambahnya jumlah perkara yang terkait dengan klub-klub Maroko.

Pernyataan presiden federasi tersebut tidak memuat angka apa pun yang menjelaskan skala krisis yang ia bicarakan, menurut berita yang dipublikasikan oleh Radio Mars dua hari lalu.

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