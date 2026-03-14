Media bungkam, tak ada yang bersuara setelah laga melawan Atalanta: pertemuan antara Chivu dan jajaran manajemen, Inter marah

Setelah menunggu beberapa menit, pada akhirnya tidak ada satu pun anggota klub Nerazzurri yang muncul di depan kamera.

Hasil imbang di akhir pertandingan dan dua insiden yang akan menjadi bahan perbincangan dalam waktu lama.

Pertandingan di San Siro, Stadion Giuseppe Meazza, antara Inter dan Atalanta berakhir dengan skor 1-1: gol yang dicetak oleh Francesco Pio Esposito pada babak pertama dibalas oleh gol Nikola Krstovic pada babak kedua, di tengah protes dari kubu Nerazzurri.

Itu bukan satu-satunya insiden yang akan meninggalkan banyak dampak dalam beberapa hari ke depan: kontak di area penalti Atalanta antara Davide Frattesi dan Giorgio Scalvini—yang diabaikan baik oleh wasit Manganiello maupun VAR—juga memicu banyak kontroversi.

Setelah lebih dari satu jam menunggu sejak peluit akhir, konfirmasi datang dari klub Nerazzurri: tidak ada yang berbicara setelah pertandingan, sebuah keputusan yang menunjukkan kekecewaan mendalam terhadap keputusan-keputusan yang diambil selama pertandingan.

  • PILIHAN TELAH DIBUAT

    Seperti dilaporkan oleh koresponden DAZN yang berada di dalam stadion di Milan, klub yang bermarkas di Viale della Liberazione itu semula dijadwalkan untuk tampil di depan kamera guna menjalani wawancara pasca-pertandingan seperti biasa, namun berbagai kontroversi yang timbul dari pertandingan melawan Atalanta membuat para petinggi Inter Milan merenung selama sekitar satu jam, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk tidak mengirimkan satu pun perwakilan klub untuk berbicara baik kepada DAZN maupun dalam konferensi pers.

    Inter pun memilih untuk bungkam di hadapan media, tanpa ada pemain yang berbicara setelah pertandingan melawan Atalanta.

  • FINAL YANG MENEGANGKAN

    Sebuah pernyataan penting, setelah akhir pertandingan yang sangat memanas di San Siro.

    Ketegangan akibat insiden-insiden dalam pertandingan membuat asisten pelatih Inter, Aleksandar Kolarov, terlibat dalam insiden yang nyaris berujung perkelahian dengan Berat Djimsiti, bek Atalanta, di akhir pertandingan, hingga hampir terjadi kontak fisik.

    Intervensi rekan setim dan beberapa pemain lawan diperlukan untuk menahan bek tengah asal Albania tersebut. Di tengah kekacauan insiden-insiden dalam pertandingan, Chivu terlebih dahulu mendapat kartu kuning dan kemudian juga diusir oleh wasit Manganiello.

  • Pertemuan Puncak CHIVU-Pimpinan

    Berita terbaru datang dari rekan-rekan di La Gazzetta dello Sport: seperti yang dilaporkan, Chivu mengurung diri di ruang ganti bersama seluruh jajaran manajemen Inter. Pertemuan puncak tersebut dihadiri oleh Presiden Giuseppe Marotta, Direktur Olahraga Piero Ausilio, wakilnya Baccin, dan Manajer Klub Ferri.

    Terdapat kemarahan dan kekecewaan yang mendalam atas insiden-insiden tersebut, dan dari situ muncul keputusan untuk tidak menemui pers, serta menghindari segala pernyataan.

