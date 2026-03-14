Media bungkam, tak ada yang bersuara setelah laga melawan Atalanta: pertemuan antara Chivu dan jajaran manajemen, Inter marah

Hasil imbang di akhir pertandingan dan dua insiden yang akan menjadi bahan perbincangan dalam waktu lama.

Pertandingan di San Siro, Stadion Giuseppe Meazza, antara Inter dan Atalanta berakhir dengan skor 1-1: gol yang dicetak oleh Francesco Pio Esposito pada babak pertama dibalas oleh gol Nikola Krstovic pada babak kedua, di tengah protes dari kubu Nerazzurri.

Itu bukan satu-satunya insiden yang akan meninggalkan banyak dampak dalam beberapa hari ke depan: kontak di area penalti Atalanta antara Davide Frattesi dan Giorgio Scalvini—yang diabaikan baik oleh wasit Manganiello maupun VAR—juga memicu banyak kontroversi.

Setelah lebih dari satu jam menunggu sejak peluit akhir, konfirmasi datang dari klub Nerazzurri:, sebuah keputusan yang menunjukkan kekecewaan mendalam terhadap keputusan-keputusan yang diambil selama pertandingan.