Scott McTominay Desak Antonio Conte Bawa Bintang 'Luar Biasa' Man Utd Ke Napoli Yang Diyakini Akan 'Langsung Cocok'

Pemain berusia 28 tahun itu dinobatkan sebagai MVP Serie A atas peran pentingnya dalam kemenangan gelar Napoli di bawah asuhan Conte musim lalu. McTominay beradaptasi dengan sepakbola Italia dengan sangat baik dan dia bukan satu-satunya mantan bintang Manchester United yang menarik perhatian di tim Conte.

Lukaku, yang menghabiskan dua tahun bersama United, juga menjadi kunci bagi Partenopei musim lalu, mencetak 14 gol dan memberikan 10 assist saat Napoli mengalahkan Inter dalam perburuan Scudetto. Pemain Belgia itu belum bermain untuk Napoli musim ini, meski ini memberi Hojlund kesempatan untuk bersinar di Italia setelah pemain Denmark itu kembali ke Serie A dengan status pinjaman selama satu musim.

Dan McTominay yakin Napoli harus mengejar transfer Kobbie Mainoo di Tahun Baru sebagaimana tim Conte kembali bersaing memperebutkan gelar. Mainoo kesulitan mendapatkan waktu bermain musim ini, baru mencatatkan 138 menit aksi di liga, sementara satu-satunya penampilannya sebagai starter terjadi saat kekalahan di Piala Liga dari Grimsby pada Agustus lalu.