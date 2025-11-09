Getty Images Sport
Scott McTominay Desak Antonio Conte Bawa Bintang 'Luar Biasa' Man Utd Ke Napoli Yang Diyakini Akan 'Langsung Cocok'
- Getty Images Sport
McTominay Bersinar Sejak Tinggalkan United
Pemain berusia 28 tahun itu dinobatkan sebagai MVP Serie A atas peran pentingnya dalam kemenangan gelar Napoli di bawah asuhan Conte musim lalu. McTominay beradaptasi dengan sepakbola Italia dengan sangat baik dan dia bukan satu-satunya mantan bintang Manchester United yang menarik perhatian di tim Conte.
Lukaku, yang menghabiskan dua tahun bersama United, juga menjadi kunci bagi Partenopei musim lalu, mencetak 14 gol dan memberikan 10 assist saat Napoli mengalahkan Inter dalam perburuan Scudetto. Pemain Belgia itu belum bermain untuk Napoli musim ini, meski ini memberi Hojlund kesempatan untuk bersinar di Italia setelah pemain Denmark itu kembali ke Serie A dengan status pinjaman selama satu musim.
Dan McTominay yakin Napoli harus mengejar transfer Kobbie Mainoo di Tahun Baru sebagaimana tim Conte kembali bersaing memperebutkan gelar. Mainoo kesulitan mendapatkan waktu bermain musim ini, baru mencatatkan 138 menit aksi di liga, sementara satu-satunya penampilannya sebagai starter terjadi saat kekalahan di Piala Liga dari Grimsby pada Agustus lalu.
'Dia Akan Langsung Cocok'
Mainoo, yang absen dalam hasil imbang 2-2 United melawan Tottenham pada Sabtu karena cedera, berharap bisa pindah dari Old Trafford di musim panas demi mendapatkan menit bermain reguler di tahun Piala Dunia. Pemain muda itu belum tampil untuk Inggris sejak masuk sebagai pemain pengganti melawan Irlandia di UEFA Nations League September lalu. Namun, kegagalan United mendatangkan gelandang baru, meski dikaitkan dengan kepindahan Carlos Baleba, membuat klub menolak permintaan pemain berusia 20 tahun itu untuk pergi di awal tahun.
United diperkirakan akan mendatangkan gelandang baru pada Januari, dengan Baleba, Adam Wharton, dan Elliot Anderson di antara mereka yang ada di radar klub. Kehadiran pemain baru di lini tengah kemungkinan besar akan membuat Mainoo hengkang. Dan menurut SunSport, sumber yang dekat dengan McTominay telah memberi tahu Conte untuk merekrut Mainoo di Tahun Baru.
"Scott telah menemui Conte dan memberitahunya untuk mendapatkan Kobbie. Dia memberitahunya semua tentang kekuatannya dan betapa luar biasanya dia sebagai pemain. Dia tahu semua tentangnya dari waktunya di United dan berpikir dia akan menjadi tambahan yang bagus untuk skuad, baik itu dengan status pinjaman atau kesepakatan permanen."
"Kobbie dibesarkan dengan cara yang benar di United setelah berada di akademi sejak dia masih kecil. Dia akan langsung cocok dan memberi Napoli dorongan."
- AFP
Cedera De Bruyne Mungkin Memaksa Napoli Bertindak
Napoli merekrut satu gelandang tengah dari Liga Primer selama musim panas saat Kevin De Bruyne pindah ke Italia setelah kepergiannya dari Manchester City. Pemain berpengalaman asal Belgia itu langsung memberikan dampak bagi tim Conte tetapi sepertinya tidak akan bermain lagi tahun ini.
Itu karena De Bruyne menderita cedera paha setelah mencetak gol penalti dalam kemenangan 3-1 Napoli atas rival perebutan gelar, Inter, bulan lalu. Pemain berusia 34 tahun itu telah mencetak empat gol liga untuk Napoli menyusul kedatangannya selama musim panas.
Cedera De Bruyne kemungkinan besar akan memaksa Napoli masuk ke pasar transfer pada Januari, dengan Mainoo sudah menjadi target yang jelas bagi raksasa Serie A tersebut.
Napoli Mengincar Posisi Puncak
Napoli berharap merebut kembali posisi puncak Serie A pada Minggu sore saat mereka menghadapi Bologna di Renato Dall'Ara. Tim asuhan Conte turun ke posisi kedua di kasta tertinggi Italia setelah AC Milan membuang keunggulan dua gol dan bermain imbang 2-2 dengan Parma pada Sabtu malam.
Di tempat lain, Roma menjamu Udinese dan Inter menyambut Lazio di San Siro pada Minggu dalam perburuan gelar Serie A yang sangat ketat. Memang, hanya satu poin yang memisahkan empat tim teratas menjelang jeda internasional terakhir tahun ini.
Iklan