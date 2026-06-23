Mbappé: Kami diperlakukan tidak adil saat melawan Irak... dan saya tidak tertarik pada Messi

Mbappé mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol "AS": "Kami akan pulih dengan baik dan akan fokus pada pertandingan berikutnya melawan Norwegia. Kami tetap berpegang teguh pada tujuan kami."

Dia menambahkan: “Itu adalah malam yang sangat panjang. Kami menghabiskan waktu yang lama. Dari segi emosional dan tingkat ketegangan, situasinya sangat sulit karena kami dituntut untuk tetap fokus dan mempertahankan konsentrasi penuh di ruang ganti. Hal itu berlangsung sekitar satu setengah jam, atau hampir dua jam, dan tetap fokus selama waktu tersebut sangatlah sulit serta membutuhkan usaha yang besar.”

Dia melanjutkan: “Para pemain telah berjuang luar biasa, begitu pula staf pelatih, untuk mencoba menjaga semua orang tetap dalam suasana pertandingan. Situasinya sangat rumit. Setelah itu, kami menjalankan tugas kami. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, dan kami sangat senang dengan cara kami bermain. Kami akan mencoba menganalisis semuanya dalam beberapa hari ke depan dan mencari tahu apa yang bisa diperbaiki, karena saya rasa ada dua atau tiga hal yang seharusnya bisa kami hindari. Ada beberapa momen—saya tidak menyebutnya sebagai momen lemah, tapi sedikit kurang kuat—dan kami seharusnya bisa mengatasinya dengan lebih baik. Namun, saya rasa, secara keseluruhan, ini adalah malam yang luar biasa.”

Mengenai musimnya bersama Real Madrid, ia berkata: “Saya merasa dalam kondisi yang sangat baik. Semua orang tahu bahwa Piala Dunia adalah target penting bagi setiap pemain. Saya berusaha menampilkan musim terbaik yang bisa saya berikan bersama Real Madrid. Saya mengalami cedera serius pada Januari, tapi saya kembali dengan kondisi fisik dan mental yang sebaik mungkin. Saya berusaha datang ke sini dalam kondisi terbaik, dan saya merasa dalam kondisi yang baik. Namun, seperti yang dikatakan kemarin sebelum pertandingan, ini baru permulaan. Kita harus memberikan yang terbaik jika ingin mencapai apa yang kita inginkan.”