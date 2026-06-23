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France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Mbappé: Kami diperlakukan tidak adil saat melawan Irak... dan saya tidak tertarik pada Messi

Transfers
K. Mbappe
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Irak

Konflik besar

Kylian Mbappé menegaskan tekadnya untuk terus berjuang bersama tim nasional Prancis di Piala Dunia 2026, setelah memimpin Les Bleus meraih kemenangan atas Irak dengan mencetak dua gol, sekaligus menekankan bahwa fokus Les Bleus tetap tertuju pada pencapaian target akhir di turnamen tersebut.

Mbappé menjadi sorotan dalam laga melawan Irak setelah mencetak dua gol dan terus mengejar Lionel Messi dalam perebutan Sepatu Emas Piala Dunia 2026, sehingga ia dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut.

  • Malam yang panjang

    Mbappé mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol "AS": "Kami akan pulih dengan baik dan akan fokus pada pertandingan berikutnya melawan Norwegia. Kami tetap berpegang teguh pada tujuan kami."

    Dia menambahkan: “Itu adalah malam yang sangat panjang. Kami menghabiskan waktu yang lama. Dari segi emosional dan tingkat ketegangan, situasinya sangat sulit karena kami dituntut untuk tetap fokus dan mempertahankan konsentrasi penuh di ruang ganti. Hal itu berlangsung sekitar satu setengah jam, atau hampir dua jam, dan tetap fokus selama waktu tersebut sangatlah sulit serta membutuhkan usaha yang besar.”

    Dia melanjutkan: “Para pemain telah berjuang luar biasa, begitu pula staf pelatih, untuk mencoba menjaga semua orang tetap dalam suasana pertandingan. Situasinya sangat rumit. Setelah itu, kami menjalankan tugas kami. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, dan kami sangat senang dengan cara kami bermain. Kami akan mencoba menganalisis semuanya dalam beberapa hari ke depan dan mencari tahu apa yang bisa diperbaiki, karena saya rasa ada dua atau tiga hal yang seharusnya bisa kami hindari. Ada beberapa momen—saya tidak menyebutnya sebagai momen lemah, tapi sedikit kurang kuat—dan kami seharusnya bisa mengatasinya dengan lebih baik. Namun, saya rasa, secara keseluruhan, ini adalah malam yang luar biasa.”

    Mengenai musimnya bersama Real Madrid, ia berkata: “Saya merasa dalam kondisi yang sangat baik. Semua orang tahu bahwa Piala Dunia adalah target penting bagi setiap pemain. Saya berusaha menampilkan musim terbaik yang bisa saya berikan bersama Real Madrid. Saya mengalami cedera serius pada Januari, tapi saya kembali dengan kondisi fisik dan mental yang sebaik mungkin. Saya berusaha datang ke sini dalam kondisi terbaik, dan saya merasa dalam kondisi yang baik. Namun, seperti yang dikatakan kemarin sebelum pertandingan, ini baru permulaan. Kita harus memberikan yang terbaik jika ingin mencapai apa yang kita inginkan.”

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  • Menggagalkan serangan

    Mengenai rekor Klose, bintang Prancis itu menyatakan: "Saya tidak tahu. Itu bukan yang ada di pikiran saya saat ini. Menurut saya, yang terpenting hari ini adalah memiliki sistem kerja sama tim yang memungkinkan kami menemukan acuan yang jelas dan memanfaatkan kekuatan kami dengan percaya diri ketika momen-momen yang benar-benar menentukan tiba. Saya selalu mencetak gol di Piala Dunia, jadi hal ini tidak mengganggu saya dan saya rasa tidak perlu dikhawatirkan. Namun seperti yang saya katakan, prioritas kami adalah mencapai tingkat kepercayaan diri tertinggi dalam kemampuan kami sebagai tim, karena kami tahu bahwa semakin jauh kami melaju di turnamen ini, semakin sulit pula tantangannya. Untuk memenangkan Piala Dunia, Anda harus mengalahkan semua lawan, dan karena itu tugas ini akan sangat rumit.”

    Mengenai kondisi fisiknya, Mbappé menjelaskan: “Tidak, ini bukan soal ketidaknyamanan fisik. Masalahnya adalah area yang kami serang tergenang air. Mereka menghabiskan 20 menit untuk membersihkan bagian yang kami pertahankan, tetapi tidak meluangkan waktu untuk membersihkan bagian yang kami serang. Ini merupakan semacam ketidakseimbangan. Saya ingin mereka menghabiskan waktu yang sama untuk membersihkan kedua sisi. Atau jika harus memilih, sebaiknya fokus pada area tempat kami menyerang dan biarkan prosesnya berjalan lebih lambat di sisi lain.”

  • Pengejaran terhadap Messi

    Dia melanjutkan: "Itu saja masalahnya. Tapi mereka tidak bersalah, karena mereka diperintahkan untuk bekerja di sana sementara kelompok lain belum siap. Jadi tidak ada masalah. Itu hanya reaksi spontan pada saat itu. Dan saya rasa, setelah menunggu selama dua jam, lalu tiba di sana dan melihat bahwa lapangan tidak dilindungi sebagaimana mestinya, hal itu memang menimbulkan sedikit ketidaknyamanan, tapi itu cepat berlalu.”

    Mengenai apakah ia memperhatikan apa yang dilakukan Lionel Messi, Mbappé berkomentar: “Tidak… Saya sudah mengatakan itu kemarin. Leo selalu mencetak gol. Dia selalu mencetak gol, dia mencetak gol sekarang, dan dia akan terus mencetak gol. Jika saya fokus pada apa yang dilakukan Leo, saya harus memberikan lebih banyak. Tapi tidak, saya sama sekali tidak tertarik dengan apa yang dia lakukan. Saya hanya memikirkan cara membantu tim saya. Jelas bahwa ketika Anda mencetak gol dan membantu tim Anda, Anda mendekati level atau penghargaan semacam itu. Namun, seperti yang saya katakan, jalan di depan kami masih panjang dan rumit. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk keluar sebagai pemenang dari perjalanan yang akan menuntut dan penuh tantangan ini.”