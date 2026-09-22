Kylian Mbappé, bintang Real Madrid dan tim nasional Prancis, berbicara tentang dirinya kepada The Athletic. Fokusnya adalah Ballon d'Or, rekor gol di Piala Dunia (22), dan bursa transfer, dengan kisah tentang ketika, pada 2017, tahun kepindahannya dari Monaco ke Paris Saint-Germain, ia sempat dekat dengan Liverpool.





BALLON D'OR

"Apakah saya ingin memenangkannya? Saya tidak malu untuk mengatakannya. Saya tidak takut mengatakan apa yang saya pikirkan, meski terkadang orang bisa berkata: “Apa yang sedang dikatakan orang ini?”. Tidak ada yang perlu dipermalukan dalam bersikap jujur. Saya tidak pernah berkata: “Saya akan memenangkannya”. Tetapi saya pikir saya menjalani tahun yang bagus. Banyak orang mengatakan bahwa saya menjalani tahun yang bagus dan mengaitkan saya dengan trofi itu. Jadi, mari kita lihat apa yang akan terjadi".



