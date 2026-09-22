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MbappeGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Mbappé bercerita: "Saya pernah dekat dengan Liverpool, ini kapan terjadinya". Dan soal Ballon d'Or..

K. Mbappe
Real Madrid
France

Bintang Real Madrid dan tim nasional Prancis itu: "Saya tidak menyangka akan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia pada usia 27 tahun"

Kylian Mbappé, bintang Real Madrid dan tim nasional Prancis, berbicara tentang dirinya kepada The Athletic. Fokusnya adalah Ballon d'Or, rekor gol di Piala Dunia (22), dan bursa transfer, dengan kisah tentang ketika, pada 2017, tahun kepindahannya dari Monaco ke Paris Saint-Germain, ia sempat dekat dengan Liverpool.


BALLON D'OR

"Apakah saya ingin memenangkannya? Saya tidak malu untuk mengatakannya. Saya tidak takut mengatakan apa yang saya pikirkan, meski terkadang orang bisa berkata: “Apa yang sedang dikatakan orang ini?”. Tidak ada yang perlu dipermalukan dalam bersikap jujur. Saya tidak pernah berkata: “Saya akan memenangkannya”. Tetapi saya pikir saya menjalani tahun yang bagus. Banyak orang mengatakan bahwa saya menjalani tahun yang bagus dan mengaitkan saya dengan trofi itu. Jadi, mari kita lihat apa yang akan terjadi".


  • Rekor gol di Piala Dunia

    "Saya selalu ingin memecahkan rekor dan membuat orang-orang mengingat nama saya. Tetapi saya harus jujur: saya tidak menyangka akan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia pada usia 27 tahun".


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  • Nyaris bergabung dengan Liverpool pada 2017

    "Saya sempat dekat dengan Liverpool. Ibu saya adalah penggemar berat Klopp dan tujuan favoritnya adalah Liverpool, dia ingin saya pergi ke sana. Saya tidak mendengarkannya karena saya ingin bermain di kota saya, Paris. Saya tidak ingin meninggalkan negara saya sebelum menjadi seseorang."

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