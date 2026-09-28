Mayssa Baha, bintang baru Barcelona: pada usia 15 tahun ia sudah masuk sejarah klub

Lahir di Malaga, Mayssa tumbuh besar dalam keluarga yang hidup dengan olahraga, khususnya sepak bola. Sang ayah, Nabil Baha, kelahiran 1981, pernah bermain di Maroko, Spanyol, Portugal, dan Yunani, sementara sang kakak, Ziyad, kelahiran 2009, adalah penyerang tim U-19 Marseille. "Dia tumbuh dengan bermain sepak bola di jalan bersama kakaknya. Saya ingin dia bermain tenis karena dia sangat bagus. Dia mulai bergabung dengan FUS Rabat sambil belajar" - kata Nabil kepada situs olahraga Andalusia diariosur.es - "Pada usia 12 atau 13 tahun dia sudah bermain dengan gadis-gadis berusia 15 atau 16 tahun, tidak pernah dengan teman sebayanya. Dia selalu bermain dengan anak laki-laki karena ketika kami tiba pada 2014 tidak ada kategori usia muda untuk anak perempuan."







