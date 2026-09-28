Bintang baru untuk Barcelona. Namanya Mayssa Baha, penyerang Maroko kelahiran 2011, yang mencetak gol dalam laga Liga F yang dimenangi 2-0 atas Logroño. Gol itu menorehkan sejarah: pada usia 15 tahun, 8 bulan, dan 10 hari, ia menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Barcelona, melampaui Vicky Lopez. Gol tersebut tercipta pada penampilan ketiganya bersama tim utama, yang telah ia jalani debutnya pada 30 Agustus 2026 dalam pertandingan melawan Tenerife, saat usianya baru 15 tahun, 7 bulan, dan 14 hari.
Mayssa Baha, bintang baru Barcelona: pada usia 15 tahun ia sudah masuk sejarah klub
Keluarga pesepakbola
Lahir di Malaga, Mayssa tumbuh besar dalam keluarga yang hidup dengan olahraga, khususnya sepak bola. Sang ayah, Nabil Baha, kelahiran 1981, pernah bermain di Maroko, Spanyol, Portugal, dan Yunani, sementara sang kakak, Ziyad, kelahiran 2009, adalah penyerang tim U-19 Marseille. "Dia tumbuh dengan bermain sepak bola di jalan bersama kakaknya. Saya ingin dia bermain tenis karena dia sangat bagus. Dia mulai bergabung dengan FUS Rabat sambil belajar" - kata Nabil kepada situs olahraga Andalusia diariosur.es - "Pada usia 12 atau 13 tahun dia sudah bermain dengan gadis-gadis berusia 15 atau 16 tahun, tidak pernah dengan teman sebayanya. Dia selalu bermain dengan anak laki-laki karena ketika kami tiba pada 2014 tidak ada kategori usia muda untuk anak perempuan."
Masa depan bersama Spanyol?
Masuk ke La Masia pada usia 13 tahun, dalam waktu singkat ia menapaki jenjang, dari tim C ke B hingga menjalani debut bersama tim utama. Di level internasional, Baha adalah pemain termuda yang pernah menjalani debut bersama tim nasional Maroko U-17, saat baru berusia 12 tahun. Selain itu, pada Piala Dunia U-17 terakhir, ia merupakan pemain termuda di seluruh turnamen, pada usia 14 tahun. Masa depannya masih menjadi tanda tanya: saat ini ia mengenakan seragam tim nasional Afrika itu, tetapi Baha bisa memilih bermain untuk tim nasional senior Spanyol.
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