Tinggalkan AC Milan, Putra Zlatan Ibrahimovic Justru Pilih Gabung Klub Ini

Media Belanda, De Telegraaf, melaporkan bahwa pemenang empat kali Liga Champions, Ajax, telah membuka diskusi dengan Milan mengenai kemungkinan meminjam Maximilian Ibrahimovic dengan opsi pembelian permanen.

Laporan tersebut mengklaim Maximilian, yang saat ini bermain untuk tim U-23 Milan, telah mengadakan pembicaraan dengan sejumlah tim Eredivisie. Namun, preferensi utamanya adalah mengenakan seragam putih-merah kebanggaan Ajax.

De Telegraaf menyimpulkan bahwa Ajax berencana menurunkan Maximilian, yang berposisi sebagai sayap kiri, dalam pertandingan akademi muda mereka, sembari mengizinkannya berlatih bersama skuad tim utama asuhan Fred Grim.

Maximilian, yang saat ini terikat kontrak dengan Milan hingga 2027, menerima panggilan pertamanya ke tim senior asuhan Massimiliano Allegri pada kekalahan semifinal Piala Super Italia Desember lalu melawan Napoli, di mana ia menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan.