Getty Images Sport
Tinggalkan AC Milan, Putra Zlatan Ibrahimovic Justru Pilih Gabung Klub Ini
Maximilian Ibrahimovic dalam Pembicaraan Tinggalkan Milan
Media Belanda, De Telegraaf, melaporkan bahwa pemenang empat kali Liga Champions, Ajax, telah membuka diskusi dengan Milan mengenai kemungkinan meminjam Maximilian Ibrahimovic dengan opsi pembelian permanen.
Laporan tersebut mengklaim Maximilian, yang saat ini bermain untuk tim U-23 Milan, telah mengadakan pembicaraan dengan sejumlah tim Eredivisie. Namun, preferensi utamanya adalah mengenakan seragam putih-merah kebanggaan Ajax.
De Telegraaf menyimpulkan bahwa Ajax berencana menurunkan Maximilian, yang berposisi sebagai sayap kiri, dalam pertandingan akademi muda mereka, sembari mengizinkannya berlatih bersama skuad tim utama asuhan Fred Grim.
Maximilian, yang saat ini terikat kontrak dengan Milan hingga 2027, menerima panggilan pertamanya ke tim senior asuhan Massimiliano Allegri pada kekalahan semifinal Piala Super Italia Desember lalu melawan Napoli, di mana ia menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan.
- AFP
Mengikuti Jejak Sang Ayah
Jika Milan dan Ajax menyepakati kesepakatan di jendela transfer musim dingin, langkah itu akan membuat Maximilian mengikuti jejak ayahnya, Zlatan, yang menghabiskan tiga tahun bersama klub tersukses di Belanda itu antara 2001 dan 2004.
Zlatan, yang kini menjadi penasihat senior Milan setelah pensiun dari karier profesionalnya yang gemilang pada 2023, mencetak 48 gol dalam 110 penampilan untuk Ajax dan memenangkan empat gelar utama, termasuk dua gelar Eredivisie.
Pria berusia 44 tahun itu kemudian bergabung dengan Juventus pada musim panas 2004. Namun setelah hanya mencetak 26 gol dalam 96 penampilan, penyerang itu pindah dari Turin ke Milan dengan bergabung ke Inter pada 2006.
Zlatan menikmati kesuksesan lebih besar di Inter, mencetak 66 gol dalam 117 penampilan di semua kompetisi untuk Nerazzurri dan mengangkat lima trofi tambahan, termasuk tiga gelar Serie A berturut-turut antara 2006 dan 2009.
Zlatan Bangkit di Milan Usai Masa Sulit di Barcelona
Setelah masa-masa sulit di Barcelona yang membuatnya berselisih dengan pelatih saat itu, Pep Guardiola, Zlatan menjalani periode pertamanya bersama Milan pada 2010. Ia mencetak 56 gol dalam 85 pertandingan sebelum bergabung dengan Paris Saint-Germain (PSG) dua tahun kemudian.
Berada di puncak kariernya, Zlatan mencetak 156 gol luar biasa dalam 180 penampilan di Paris, memenangkan 12 penghargaan utama, termasuk empat gelar Ligue 1.
Ingin pengalaman baru di Inggris, Zlatan kemudian bereuni dengan mantan bos Inter-nya, Jose Mourinho, di Man Utd. Ia mencetak 28 gol di musim 2016/17 di mana Setan Merah memenangkan Liga Europa dan Piala Liga.
Zlatan kemudian menutup kariernya dengan menghabiskan dua musim bersama klub Major League Soccer (MLS), LA Galaxy, antara 2018 dan 2019, sebelum kembali ke Milan untuk mencetak 37 gol lagi dalam periode empat tahun bersama Rossoneri.
- Getty Images Sport
Superstar Swedia Jadi Pencetak Gol Tertua Serie A di Usia 41
Melawan usia dan ekspektasi begitu lama, setelah menjadi pencetak gol tertua Serie A pada usia 41 tahun (Maret 2023 vs Udinese), Zlatan memutuskan gantung sepatu di akhir musim 2022/23.
Zlatan juga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Swedia dengan 62 gol dalam 122 caps antara 2001 dan 2023.
Sementara masih harus dilihat apakah putra Zlatan, Maximilian, akan pindah dari Milan ke Ajax, kedua klub berharap menjaga performa baik di periode Januari.
Milan, yang baru kalah sekali di Serie A musim ini, akan kembali beraksi saat bertandang ke markas Como asuhan Cesc Fabregas Kamis depan, sementara Ajax akan bertandang ke AZ Alkmaar di babak 16 besar Piala Belanda sehari sebelumnya.
Iklan