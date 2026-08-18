Menurut TuttoMercatoWeb, Anguissa sempat tampak akan hengkang dari Naples, tetapi gelandang itu berhasil meyakinkan pelatih kepala baru Max Allegri untuk mempertahankannya. Alih-alih angkat kaki, pemain internasional Kamerun itu kini masuk dengan kuat dalam rencana masa depan klub.

Perubahan pandangan yang mendadak ini menyoroti betapa cepat nasib bisa berubah dalam pemusatan latihan pramusim sepak bola. Persetujuan Allegri telah memberi napas baru bagi karier sang pemain di Stadio Diego Armando Maradona.