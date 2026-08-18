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Diterjemahkan oleh

Max Allegri membuat keputusan besar terkait masa depan Frank Anguissa di Napoli

SSC Napoli
A. Zambo Anguissa
Serie A

Frank Anguissa tampak ditakdirkan meninggalkan Napoli pada musim panas ini, tetapi sang gelandang benar-benar mengubah situasinya dengan membuat manajer baru Max Allegri terkesan. Kini, Napoli sedang berupaya mengamankan jasanya dengan perpanjangan kontrak baru bernilai besar hingga 2030.

  • Putar balik dramatis di bawah Allegri

    Menurut TuttoMercatoWeb, Anguissa sempat tampak akan hengkang dari Naples, tetapi gelandang itu berhasil meyakinkan pelatih kepala baru Max Allegri untuk mempertahankannya. Alih-alih angkat kaki, pemain internasional Kamerun itu kini masuk dengan kuat dalam rencana masa depan klub.

    Perubahan pandangan yang mendadak ini menyoroti betapa cepat nasib bisa berubah dalam pemusatan latihan pramusim sepak bola. Persetujuan Allegri telah memberi napas baru bagi karier sang pemain di Stadio Diego Armando Maradona.

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  • FC Internazionale v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    Perpanjangan kontrak hingga 2030

    Menyusul perubahan sikap ini, pembicaraan kini berkembang menuju perpanjangan kontrak baru berdurasi tiga tahun. Jika dirampungkan, kesepakatan baru itu akan mengikat sang gelandang dengan raksasa Italia tersebut hingga musim panas 2030.

    Lima tahun setelah pertama kali tiba di Naples, gelandang veteran itu siap mendedikasikan tahun-tahun puncak kariernya untuk Napoli. Hierarki klub dan staf teknis memandang pengamanan masa depannya dalam jangka panjang sebagai langkah bisnis yang sangat penting.

  • Kualitas yang terbukti di lini tengah

    Kemampuan Anguissa untuk mendominasi area tengah lapangan sudah lama menjadi pilar dalam struktur taktis tim. Etos kerjanya yang tanpa lelah, intervensi defensifnya, dan ketenangannya di bawah tekanan memberikan keseimbangan yang sangat penting bagi skuad.

    Mempertahankan pemain dengan pengalaman dan rekam jejak juara sepertinya memberikan stabilitas besar di ruang ganti. Allegri jelas menghargai fleksibilitas taktis dan kehadiran fisik yang dibawa gelandang itu ke dalam racikannya.

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  • imago-sport-1030735620.jpgAntonio Balasco

    Langkah selanjutnya untuk gelandang itu

    Dengan kesepakatan yang kian dekat di balik layar, perhatian kini beralih ke pengumuman resmi dan penandatanganan dokumen. Dalam beberapa hari ke depan, syarat-syarat yang memperpanjang masa tinggalnya di Naples hingga akhir dekade ini akan dirampungkan.

    Para penggemar yang khawatir akan kepergian mendadak kini bisa menantikan sang pemain favorit suporter tetap menjadi jangkar lini tengah untuk tahun-tahun mendatang. Panggung sudah siap bagi Anguissa untuk menulis bab sukses lainnya di Serie A.

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