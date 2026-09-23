AFP
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Mauro Junior mendapatkan panggilan perdana ke timnas Brasil dari Carlo Ancelotti setelah sempat didekati Belanda
Mauro Junior membatalkan kelayakan untuk Belanda demi panggilan Brasil
Kapten PSV Eindhoven Mauro Junior resmi bergabung dengan skuad senior Brasil asuhan Carlo Ancelotti untuk tur FIFA Super Date mendatang di Australia dan India. Pemain berusia 27 tahun itu masuk dalam skuad setelah sebelumnya secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk memperoleh kewarganegaraan Belanda demi membela tim nasional Belanda.
Terlepas dari ketertarikannya sebelumnya terhadap Belanda, panggilan dari Ancelotti mengakhiri absennya selama enam tahun dari tim nasional.
Bek kelahiran Palmital itu banyak mewakili Brasil di berbagai kelompok usia, dari level U-15 hingga U-23, antara 2013 dan 2020.
- AFP
Kapten PSV memerinci evolusi taktis dari gelandang nomor 10 menjadi bek sayap
Berbicara kepada CBF TV di Brisbane, Mauro Junior merefleksikan transformasi fundamentalnya dalam sepakbola Belanda. Setelah mengenakan jersey ikonik nomor 10 sebagai gelandang serang pada masa-masa membela tim nasional kelompok usia, ia beradaptasi dengan mulus untuk bermain sebagai bek sayap di PSV.
Ia menyebut legenda Brasil Marcelo, Roberto Carlos, dan Branco sebagai sumber inspirasi utama.
“Saya bermain bertahun-tahun di lini tengah dan hari ini, bermain sebagai bek sayap, saya melihat bahwa itu adalah posisi yang benar-benar berbeda,” jelas Mauro. “Di satu posisi, Anda bermain dengan punggung menghadap lawan dan, di posisi lainnya, Anda bermain dengan menghadap mereka. Itu membuat gaya bermain saya sedikit lebih mudah.”
Juara Eredivisie empat kali itu bersiap menapaki level senior
Sejak bergabung dengan PSV dari Desportivo Brasil pada 2017, Mauro Junior telah membukukan lebih dari 200 penampilan dan meraih empat gelar Eredivisie. Bek kiri itu menegaskan bahwa kematangan taktisnya di Eropa telah mempersiapkannya menghadapi tekanan saat mewakili tim nasional senior.
Ia menekankan bahwa mewujudkan impian masa kecilnya di Australia menjadi puncak perkembangan profesionalnya.
"Mengenakan jersey ini adalah perasaan yang luar biasa, dan saya siap memberikan segalanya untuk membantu," tambahnya. "Selalu menjadi kehormatan untuk membela jersey ini, kami tahu beban yang dibawanya."
- Sports Press Photo
Brasil membidik sapu bersih kemenangan sepanjang tur Australia dan India
Mauro Junior menargetkan tiga kemenangan saat Brasil memulai siklus internasional baru menjelang turnamen-turnamen besar mendatang. Tim asuhan Ancelotti akan menghadapi Australia pada Jumat di Queensland Country Bank Stadium, Townsville, sebelum kembali bertemu Australia pada 29 September di Brisbane.
Tur tersebut akan ditutup pada 3 Oktober melawan India di Salt Lake Stadium, Kolkata.
Kapten PSV itu berharap bisa menjalani debut seniornya di level internasional dan mengamankan peran jangka panjang.
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