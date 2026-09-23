Kapten PSV Eindhoven Mauro Junior resmi bergabung dengan skuad senior Brasil asuhan Carlo Ancelotti untuk tur FIFA Super Date mendatang di Australia dan India. Pemain berusia 27 tahun itu masuk dalam skuad setelah sebelumnya secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk memperoleh kewarganegaraan Belanda demi membela tim nasional Belanda.

Terlepas dari ketertarikannya sebelumnya terhadap Belanda, panggilan dari Ancelotti mengakhiri absennya selama enam tahun dari tim nasional.

Bek kelahiran Palmital itu banyak mewakili Brasil di berbagai kelompok usia, dari level U-15 hingga U-23, antara 2013 dan 2020.