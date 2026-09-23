Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-AUS-BRA-FRIENDLY-TRAININGAFP
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Mauro Junior mendapatkan panggilan perdana ke timnas Brasil dari Carlo Ancelotti setelah sempat didekati Belanda

Brazil
Mauro Junior
Australia vs Brazil
Australia
Friendlies
Australia vs Brazil

Kapten PSV Eindhoven, Mauro Junior, merayakan panggilan pertamanya ke tim senior Brasil di bawah Carlo Ancelotti untuk FIFA Super Date yang akan datang. Setelah sebelumnya mengakui lebih memilih kewarganegaraan Belanda untuk membela Belanda, bek sayap yang beralih posisi itu menyatakan komitmen penuh kepada Brasil.

  • Mauro Junior membatalkan kelayakan untuk Belanda demi panggilan Brasil

    Kapten PSV Eindhoven Mauro Junior resmi bergabung dengan skuad senior Brasil asuhan Carlo Ancelotti untuk tur FIFA Super Date mendatang di Australia dan India. Pemain berusia 27 tahun itu masuk dalam skuad setelah sebelumnya secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk memperoleh kewarganegaraan Belanda demi membela tim nasional Belanda.

    Terlepas dari ketertarikannya sebelumnya terhadap Belanda, panggilan dari Ancelotti mengakhiri absennya selama enam tahun dari tim nasional.

    Bek kelahiran Palmital itu banyak mewakili Brasil di berbagai kelompok usia, dari level U-15 hingga U-23, antara 2013 dan 2020.

    • Iklan
  • FBL-NED-EREDIVISIE-UTRECHT-EINDHOVENAFP

    Kapten PSV memerinci evolusi taktis dari gelandang nomor 10 menjadi bek sayap

    Berbicara kepada CBF TV di Brisbane, Mauro Junior merefleksikan transformasi fundamentalnya dalam sepakbola Belanda. Setelah mengenakan jersey ikonik nomor 10 sebagai gelandang serang pada masa-masa membela tim nasional kelompok usia, ia beradaptasi dengan mulus untuk bermain sebagai bek sayap di PSV.

    Ia menyebut legenda Brasil Marcelo, Roberto Carlos, dan Branco sebagai sumber inspirasi utama.

    “Saya bermain bertahun-tahun di lini tengah dan hari ini, bermain sebagai bek sayap, saya melihat bahwa itu adalah posisi yang benar-benar berbeda,” jelas Mauro. “Di satu posisi, Anda bermain dengan punggung menghadap lawan dan, di posisi lainnya, Anda bermain dengan menghadap mereka. Itu membuat gaya bermain saya sedikit lebih mudah.”

  • Juara Eredivisie empat kali itu bersiap menapaki level senior

    Sejak bergabung dengan PSV dari Desportivo Brasil pada 2017, Mauro Junior telah membukukan lebih dari 200 penampilan dan meraih empat gelar Eredivisie. Bek kiri itu menegaskan bahwa kematangan taktisnya di Eropa telah mempersiapkannya menghadapi tekanan saat mewakili tim nasional senior.

    Ia menekankan bahwa mewujudkan impian masa kecilnya di Australia menjadi puncak perkembangan profesionalnya.

    "Mengenakan jersey ini adalah perasaan yang luar biasa, dan saya siap memberikan segalanya untuk membantu," tambahnya. "Selalu menjadi kehormatan untuk membela jersey ini, kami tahu beban yang dibawanya."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-1083683745.jpgSports Press Photo

    Brasil membidik sapu bersih kemenangan sepanjang tur Australia dan India

    Mauro Junior menargetkan tiga kemenangan saat Brasil memulai siklus internasional baru menjelang turnamen-turnamen besar mendatang. Tim asuhan Ancelotti akan menghadapi Australia pada Jumat di Queensland Country Bank Stadium, Townsville, sebelum kembali bertemu Australia pada 29 September di Brisbane.

    Tur tersebut akan ditutup pada 3 Oktober melawan India di Salt Lake Stadium, Kolkata.

    Kapten PSV itu berharap bisa menjalani debut seniornya di level internasional dan mengamankan peran jangka panjang.


Friendlies
Australia crest
Australia
AUS
Brazil crest
Brazil
BRA
Friendlies
Australia crest
Australia
AUS
Brazil crest
Brazil
BRA