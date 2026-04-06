Sebuah gol dari Politano mungkin telah secara definitif mengeliminasi Milan dari perburuan gelar juara. Napoli menang 1-0 di Stadion Maradona atas tim asuhan Massimiliano Allegri; gol penentu dicetak oleh mantan pemain Inter yang masuk menggantikan Spinazzola 15 menit menjelang akhir pertandingan, dan beberapa menit kemudian ia berhasil memanfaatkan peluang di kotak penalti lawan dengan tendangan voli kaki kanan yang menentukan hasil pertandingan. Dengan tiga poin ini, tim asuhan Antonio Conte menyalip Milan dan unggul +2 atas Rossoneri serta tertinggal -7 dari Inter yang memimpin klasemen dan kemarin mencetak lima gol ke gawang Roma.
Matri setelah pertandingan Napoli vs Milan: "Alisson Santos mengubah jalannya pertandingan, dan itulah yang membuat Conte menang"
Analisis Matriks
Saat menganalisis kemenangan Napoli di studio DAZN, mantan penyerang Alessandro Matri mengomentari keberhasilan Napoli sebagai berikut: "Masuknya Alisson Santos memberikan semangat besar bagi seluruh tim, tetapi secara umum saya pikir para pemain yang masuk sebagai pengganti memiliki sikap yang tepat dan pada akhirnya para pemainlah yang selalu membuat perbedaan." Bagi Napoli, ini merupakan kemenangan kelima berturut-turut setelah mengalahkan Verona, Torino, Lecce, dan Cagliari, rangkaian kemenangan yang memungkinkan tim Azzurri merebut kembali posisi kedua, dan bertepatan dengan kembalinya beberapa pemain kunci.