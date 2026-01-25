Getty Images Sport
Menang Dramatis Lawan Arsenal, Bintang Man Utd Matheus Cunha Malah Terancam Masalah Besar
Sky Sports Minta Maaf atas Ulah Cunha
Cunha terdengar meneriakkan sesuatu ke arah kamera TV saat ia berlari merayakan gol indahnya di menit ke-87. Tidak jelas persis apa yang dikatakan pemain berusia 26 tahun itu, namun sebagian dari ucapannya mengandung kata-kata kasar/eksplisit, sebagaimana dilaporkan oleh Manchester Evening News.
Hal itu tampaknya dikonfirmasi oleh komentator Sky Sports, Peter Drury, yang langsung merespons luapan emosi Cunha tersebut saat siaran langsung: "Jika Anda mendengar bahasa yang buruk di tengah perayaan itu, kami memohon maaf."
'Tindakan Indisipliner yang Jelas dan Disengaja'
Manchester Evening News juga menilai bahwa Cunha dapat menghadapi hukuman larangan bertanding atas perilakunya. Aturan Asosiasi Sepakbola Inggris (FA) menetapkan bahwa "bahasa dan/atau isyarat yang ofensif, menghina, atau kasar" merupakan dasar untuk kartu merah.
Hukum permainan IFAB menyatakan: "Meski wasit mungkin tidak selalu mendengar pemain mengumpat di tengah panasnya momen, FA memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan disipliner retroaktif (susulan) jika insiden tersebut tertangkap kamera dan disiarkan ke audiens yang luas."
"FA memandang tindakan mengumpat langsung ke lensa kamera sebagai tindakan indisipliner yang 'jelas dan disengaja' yang mencoreng nama baik permainan."
Super-sub Andalan Carrick
Untuk saat ini, Cunha bebas menikmati kemenangan kedua United dalam dua pertandingan terakhir. Dia juga memberikan assist dalam kemenangan derby 2-0 Setan Merah atas Manchester City pekan lalu, dengan manajer sementara Michael Carrick menikmati awal yang sempurna setelah menggantikan Ruben Amorim.
"Ini adalah jenis pertandingan yang Anda impikan untuk dimainkan dan menjadi bagian darinya," kata Cunha, yang bergabung dengan United dari Wolves musim panas lalu, kepada Sky Sports usai laga. "Itu seratus persen salah satu momen favorit saya dalam seragam ini."
Mantan penyerang Atletico Madrid ini sekarang telah mencatatkan tujuh kontribusi gol dalam 20 penampilan Liga Primer untuk Setan Merah, dan Carrick memberinya pujian khusus dalam konferensi pers pasca-pertandingan.
"Itu awal yang baik untuk babak kedua dan kemudian Matheus masuk – memberikan dampak besar seperti yang dia lakukan minggu lalu," katanya. "Menciptakan gol minggu lalu dan saya merasa bola itu akan datang dari kakinya. Saya sangat yakin dia akan mencetak gol. Sekali lagi, penyelesaian akhir yang fantastis. Ini melambangkan seperti apa kami sebagai grup minggu ini – Matheus tidak menjadi starter di kedua pertandingan tetapi dia memberikan dampak yang sangat besar. Dia kecewa tidak menjadi starter tetapi dia menggunakannya dengan cara yang sangat baik."
Apa Selanjutnya untuk United?
United kini duduk di posisi keempat klasemen Liga Primer dengan 38 poin, tertinggal 12 angka di belakang pemimpin klasemen Arsenal tetapi unggul satu poin dari Chelsea dan dua poin di depan Liverpool dalam perebutan kualifikasi Liga Champions.
Pasukan Carrick sekarang akan menatap dua pertandingan kandang vital, dengan Fulham dijadwalkan tiba di Old Trafford pada 1 Februari, enam hari sebelum laga melawan Tottenham.
