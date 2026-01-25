Menang Dramatis Lawan Arsenal, Bintang Man Utd Matheus Cunha Malah Terancam Masalah Besar

Untuk saat ini, Cunha bebas menikmati kemenangan kedua United dalam dua pertandingan terakhir. Dia juga memberikan assist dalam kemenangan derby 2-0 Setan Merah atas Manchester City pekan lalu, dengan manajer sementara Michael Carrick menikmati awal yang sempurna setelah menggantikan Ruben Amorim.

"Ini adalah jenis pertandingan yang Anda impikan untuk dimainkan dan menjadi bagian darinya," kata Cunha, yang bergabung dengan United dari Wolves musim panas lalu, kepada Sky Sports usai laga. "Itu seratus persen salah satu momen favorit saya dalam seragam ini."

Mantan penyerang Atletico Madrid ini sekarang telah mencatatkan tujuh kontribusi gol dalam 20 penampilan Liga Primer untuk Setan Merah, dan Carrick memberinya pujian khusus dalam konferensi pers pasca-pertandingan.

"Itu awal yang baik untuk babak kedua dan kemudian Matheus masuk – memberikan dampak besar seperti yang dia lakukan minggu lalu," katanya. "Menciptakan gol minggu lalu dan saya merasa bola itu akan datang dari kakinya. Saya sangat yakin dia akan mencetak gol. Sekali lagi, penyelesaian akhir yang fantastis. Ini melambangkan seperti apa kami sebagai grup minggu ini – Matheus tidak menjadi starter di kedua pertandingan tetapi dia memberikan dampak yang sangat besar. Dia kecewa tidak menjadi starter tetapi dia menggunakannya dengan cara yang sangat baik."