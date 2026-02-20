Matheus Cunha Ungkap Peran Krusial Ruben Amorim Di Balik Kebangkitan Man United Era Michael Carrick

"Saya sangat berterima kasih atas semua yang dilakukan Ruben," ungkap Cunha dalam wawancaranya bersama DAZN. "Meski semuanya terasa mudah saat keadaan berubah untuk sekadar melihat ke belakang dan menganggap masa lalu itu hanyalah hal negatif. Padahal kenyataannya justru sebaliknya; ia adalah sosok yang luar biasa."

Penyerang serbabisa itu juga menekankan besarnya daya tarik sang mantan bos dalam membangun skuad yang ada saat ini. "Banyak pemain baru datang karenanya (termasuk Bryan Mbeumo dan Benjamin Sesko). Jadi, sebagian besar momen bagus yang kami alami saat ini juga berkat campur tangannya," tambahnya, menolak menyederhanakan cerita ini menjadi sekadar kisah tentang satu orang yang menggantikan orang lain.

Terkait kritik terhadap sistem tiga bek Amorim yang kerap dituding sebagai biang keladi rentetan hasil buruk dan dianggap terlalu kaku secara taktik, Cunha memberikan pembelaan. Menurutnya, fiksasi publik terhadap formasi telah mengaburkan konteks yang lebih luas. "Tekanan agar taktik itu berhasil sangat besar, sehingga kita lupa betapa sederhananya konteks secara keseluruhan dan terlalu fokus pada hal negatif," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa di era Carrick, perbedaan strukturalnya tidak sedrastis yang dibayangkan orang. "Jujur saja, menurut saya statistik dalam sepak bola itu sangat menyesatkan. Kami menyerang dengan cara yang berbeda. Namun pada akhirnya, kami bertahan dengan susunan pemain yang selama ini disebut-sebut oleh semua orang sebagai formasinya Ruben."