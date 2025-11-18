Paham Betul Arti Jadi Pemain Man Utd, Matheus Cunha Ikut Serta Dalam Acara Komunitas Tahunan Jelang Natal

Musim perayaan di Altrincham dimulai akhir pekan ini saat dua bintang besar menyalakan lampu Natal pada Sabtu. Pemenang Dancing on Ice Sam Aston, yang terkenal karena perannya sebagai Chesney di Coronation Street, akan bergabung dengan penyerang United, Cunha, untuk momen besar tersebut. Keduanya akan secara resmi meluncurkan perayaan 'Neon Noel' Altrincham untuk memulai hitung mundur menuju Hari Natal.

Keinginan untuk aktif di komunitas lokal seharusnya tidak mengejutkan pendukung United setelah Cunha mengungkapkan bahwa dia tumbuh dengan mendukung raksasa Manchester itu menyusul kepindahannya ke tim asuhan Amorim awal tahun ini. Cunha mengakui bahwa dia mendukung klub tersebut saat tumbuh dewasa di negara asalnya, Brasil, dan bahwa dia mengidolakan Wayne Rooney ketika masih muda.

"Ini cerita lucu. Hanya di rumah nenek saya kami bisa menonton Liga Primer. Rumah saya tidak punya salurannya dan rumah sepupu saya tidak punya salurannya. Jadi kami mengatur untuk pergi di akhir pekan ke rumah nenek saya untuk menonton Liga Primer," kata sang penyerang.

"Dia (sepupu) lebih tua dari saya dan dia mendukung United dan dia menunjukkan kepada saya jalan untuk mulai menonton Liga Primer dan bahwa saya perlu mendukung United. Dan bagi saya klub ini selalu ada sedikit di dalam diri saya. Ketika saya bermain dengannya di jalanan di lapangan kerikil, kami menyebut lapangan ini Old Trafford. Bayangkan. Jadi wow, sangat sulit untuk berada di sini sekarang dan kemudian memikirkan masa lalu sangat emosional bagi saya."