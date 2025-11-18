Getty Images Sport
Paham Betul Arti Jadi Pemain Man Utd, Matheus Cunha Ikut Serta Dalam Acara Komunitas Tahunan Jelang Natal
Performa di Wolves Hasilkan Kepindahan Mahal ke Old Trafford
Pemain internasional Brasil itu tampil vital saat Wolves berhasil menghindari degradasi musim lalu, mencetak 15 gol untuk klub Midlands tersebut. Hal ini memicu spekulasi kepindahan dari Molineux. Sejumlah tim Liga Primer mendaftarkan minat mereka pada Cunha, yang ditegaskan Wolves tidak akan pergi kecuali klausul rilisnya senilai £62,5 juta ($82 juta) diaktifkan.
Cunha sejauh ini baru mencetak satu gol liga untuk United — saat kemenangan kandang 4-2 atas Brighton bulan lalu — tetapi etos kerja pemain Brasil itu telah menenangkan hati para pendukung. Dan dia dengan cepat masuk ke dalam skuad asuhan Ruben Amorim, baik di lini depan atau dalam salah satu peran pendukung di belakang striker.
Namun, komitmen Cunha di luar lapangan juga diapresiasi suporter, dengan pemain berusia 26 tahun itu setuju untuk ambil bagian dalam perayaan lokal menjelang Natal.
Cunha Mengaku Dukung United Sejak Kecil
Musim perayaan di Altrincham dimulai akhir pekan ini saat dua bintang besar menyalakan lampu Natal pada Sabtu. Pemenang Dancing on Ice Sam Aston, yang terkenal karena perannya sebagai Chesney di Coronation Street, akan bergabung dengan penyerang United, Cunha, untuk momen besar tersebut. Keduanya akan secara resmi meluncurkan perayaan 'Neon Noel' Altrincham untuk memulai hitung mundur menuju Hari Natal.
Keinginan untuk aktif di komunitas lokal seharusnya tidak mengejutkan pendukung United setelah Cunha mengungkapkan bahwa dia tumbuh dengan mendukung raksasa Manchester itu menyusul kepindahannya ke tim asuhan Amorim awal tahun ini. Cunha mengakui bahwa dia mendukung klub tersebut saat tumbuh dewasa di negara asalnya, Brasil, dan bahwa dia mengidolakan Wayne Rooney ketika masih muda.
"Ini cerita lucu. Hanya di rumah nenek saya kami bisa menonton Liga Primer. Rumah saya tidak punya salurannya dan rumah sepupu saya tidak punya salurannya. Jadi kami mengatur untuk pergi di akhir pekan ke rumah nenek saya untuk menonton Liga Primer," kata sang penyerang.
"Dia (sepupu) lebih tua dari saya dan dia mendukung United dan dia menunjukkan kepada saya jalan untuk mulai menonton Liga Primer dan bahwa saya perlu mendukung United. Dan bagi saya klub ini selalu ada sedikit di dalam diri saya. Ketika saya bermain dengannya di jalanan di lapangan kerikil, kami menyebut lapangan ini Old Trafford. Bayangkan. Jadi wow, sangat sulit untuk berada di sini sekarang dan kemudian memikirkan masa lalu sangat emosional bagi saya."
'Rooney - Wow!'
Cunha menyatakan bahwa pemain yang paling ia suka tonton adalah Rooney, yang meninggalkan Everton ke United pada 2004 dan kembali ke The Toffees pada 2017. Ia melihat kesamaan antara dirinya dan mantan pemain internasional Inggris itu.
"Selalu sulit untuk membicarakannya karena saya ingat seluruh skuad pada saat saya mulai menonton mereka. Anda tahu, di depan, Rooney - wow! Seseorang yang menurut saya memiliki banyak kesamaan dalam permainan saya, karena saya selalu memberikan segalanya," tambah Cunha.
"Saya ingat dia adalah pemain No. 10 dan semua orang menyukai keterampilan pemain dengan seragam ini, tetapi dia selalu membawa lebih. Dia turun ke rumput untuk mengambil bola, jenis energi di dalam dirinya ini adalah contoh besar."
Di Mana Altrincham?
Altrincham adalah salah satu pinggiran kota yang lebih makmur di selatan Manchester. Banyak pemain tinggal di daerah tersebut, termasuk di desa-desa kaya yang berdekatan, seperti Hale tempat Cunha sekarang tinggal.
Mantan kiper United David De Gea kadang-kadang menggunakan stadion klub National League, Altrincham FC, Moss Lane, untuk menjaga dirinya tetap tajam selama tahunnya sebagai agen bebas setelah dilepas pada 2023. Pemain Spanyol itu pindah ke Fiorentina tahun lalu, dan tampil mengesankan untuk tim Italia tersebut.
De Gea juga mengakui bahwa ia pernah secara tidak sengaja mencuri beberapa donat dari Tesco lokal tak lama setelah ia pindah ke Inggris dari Atletico Madrid pada 2011.
"Sebenarnya tidak terjadi apa-apa," kata De Gea saat itu. "Saya, sepupu saya, dan seorang teman dari Spanyol pergi ke toko, kami lapar dan mengambil donat."
"Kami akan membeli lebih banyak barang. Saya sadar saya tidak membawa dompet jadi saya pergi ke mobil untuk mengambilnya. Tidak lebih. Mereka mengira saya pergi tanpa membayar jadi saya mencoba menjelaskan kepada mereka tetapi bahasa Inggris saya masih belum terlalu bagus dan kami berada di sana untuk sementara waktu."
"Pada akhirnya seorang gadis Spanyol datang dan kami saling memahami dan pada akhirnya mereka meminta maaf kepada kami. Mereka membesar-besarkan masalah sepele tetapi saya menganggap semuanya sebagai hal yang lucu."
