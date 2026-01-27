Goal.com
Matheus Cunha, 'Titisan' Eric Cantona Di Era Modern: Gol Ajaib Lawan Arsenal Bukti Pemain Maverick Ini Punya Faktor X

Saat Matheus Cunha merebut bola sebelum mencetak gol kemenangan sensasional untuk Manchester United di kandang Arsenal, hanya satu hal yang ada di pikirannya: "Saya harus mencetak gol." Menerima bola dengan membelakangi gawang, lebih dari 30 yard jauhnya, dan menghadapi pertahanan terbaik di liga, Cunha menunjukkan mentalitas yang dibutuhkan untuk mengikuti jejak sang genius.

"Saya harus menjadi penentu kemenangan," kata Cunha kepada BBC. "Jadi ketika bola datang, semua hal kecil terjadi sangat cepat dan yang ingin saya lakukan hanyalah menyelesaikan aksi itu dengan sangat baik." Fakta bahwa Cunha berinisiatif untuk menjadi penentu kemenangan hanya beberapa menit setelah Mikel Merino menyamakan kedudukan mengingatkan pada seorang pemain yang kerap bersinar dalam pertandingan ini dan yang sudah beberapa kali dibandingkan dengannya: Eric Cantona.

CEO United, Omar Berrada, menyebut Cunha 'mirip Cantona' tepat setelah ia menyelesaikan kepindahannya senilai £62,5 juta dari Wolves. Sosok genius asal Prancis yang mengubah arah sejarah klub pada 1990-an itu selalu disebut setiap kali pemain Brasil itu menghasilkan sesuatu yang magis.

Jujur saja, momen-momen itu masih terlalu sedikit di United mengingat harga dan reputasinya. Terkadang perbandingan itu terasa sangat berlebihan, terutama ketika Cunha gagal menginspirasi Setan Merah saat Amad Diallo dan Bryan Mbeumo absen serta Bruno Fernandes cedera. Bahkan, ia memulai dua pertandingan terakhir United dari bangku cadangan, tempat yang sangat jarang diduduki Cantona.

Namun, momennya yang mencuri perhatian itu adalah bukti bahwa Cunha memang memiliki faktor X yang mirip dengan Cantona dan dapat mendorong United kembali ke tempat yang mereka inginkan...

    'Membuat Orang Terpukau'

    Cunha adalah rekrutan pertama United musim panas lalu. Meski Bryan Mbeumo dan Benjamin Sesko datang kemudian dengan reputasi mereka sendiri dan biaya yang lebih besar, ada sesuatu tentang pemain Brasil itu yang menarik bagi para penggemar. Dan Berrada tidak malu-malu memuji pendatang baru itu.

    "Dia adalah pemain yang menurut saya akan disukai penggemar," kata CEO United kepada The Athletic. "Kita bisa bicara tentang kemampuan teknisnya dan dia bisa bermain di tiga posisi berbeda. Dia gelandang serang playmaker; dia bisa mencetak gol, dia bisa membuat asis. Saya pikir dia akan membuat orang terlonjak dari kursi mereka. Dia punya sedikit gaya angkuh yang akan sangat disukai orang. Berani saya katakan, mirip (Eric) Cantona."

    Berrada bukan orang pertama yang membuat perbandingan itu. Sebelum United setuju untuk merekrut Cunha, mantan gelandang Inggris Chris Waddle berkata: "Dia bisa jadi temperamental, tapi mungkin United akan menjadi tempat yang tepat baginya. Dia punya peluang besar di sini. Jika dia salah satu pemain yang membalikkan keadaan United dan menantang gelar lagi, dia bisa seperti Cantona, pria yang mengubah United."

    • Iklan
    'Keangkuhan yang Mengingatkan Saya pada Cantona'

    Mantan kapten United Bryan Robson, yang bermain dengan Cantona selama dua musim, juga berkata: "Matheus Cunha punya karakter nyata dalam dirinya. Dia punya karisma. Dia punya sedikit lebih banyak kecepatan daripada Eric Cantona, tapi Eric punya kemampuan luar biasa pada bola dan merupakan salah satu favorit penggemar. Jadi saya harap Cunha bisa menjadi Eric Cantona lainnya karena itu akan bagus untuk United."

    Cunha tidak mencetak gol atau mencatatkan asis sampai ia menembakkan gol brilian melawan Brighton pada akhir Oktober, tetapi sebelum itu dampaknya sudah dipuji. Mantan pemain Liverpool Stephen Warnock menyebut Cunha "luar biasa" dan mengatakan dia adalah rekrutan terbaik klub musim panas itu.

    "Dia punya keangkuhan yang mengingatkan saya pada Eric Cantona—Anda bisa melihat bahwa dia menikmati bermain untuk Manchester United. Seolah-olah setiap kali dia melangkah ke lapangan dengan seragam United, dia menunjukkan kepada orang-orang alasan klub merekrutnya."

    Paul Ince, yang juga bermain dengan Cantona di United, menambahkan: "Cunha bermain dengan sikap di mana sepertinya dia pantas berada di Old Trafford. Untuk menjadi pemain hebat United seperti Cantona, Anda harus memiliki mentalitas yang fantastis, dan Cunha memilikinya. Dia membuktikan dia mampu bermain di bawah beban seragam dan tekanan lambang klub minggu demi minggu. Kita telah melihat banyak pemain di masa lalu yang datang dan pergi karena menyerah pada tekanan."

    Terlalu Memikirkan Angka

    Cunha, bagaimanapun, menunjukkan tanda-tanda menyerah pada tekanan selama laju buruk United dengan tiga kemenangan dalam 13 pertandingan, serangkaian hasil yang berperan besar dalam pemecatan Ruben Amorim. Amorim bahkan menyarankan bahwa sorotan sangat membebani Cunha sekarang karena dia berada di United. "Dia berada di klub yang berbeda, tekanan yang berbeda, tapi saya pikir dia mengatasinya dengan sangat baik. Dia kesulitan karena tidak mencetak gol dan karena pandangan media sosial, dia terlalu memikirkan angka..."

    Angka-angka itu, harus diakui, memang mengkhawatirkan bagi Cunha. Dia hanya mencetak satu gol dalam 11 pertandingannya di semua kompetisi dan menyumbang nol asis. Angka-angka itu sejak itu membaik, dengan pemain Brasil itu mencetak empat gol dan mendapatkan dua asis dalam 10 pertandingan terakhirnya. Dan dia muncul tepat saat timnya membutuhkannya.

    Dia merancang gol pembuka untuk Bruno Fernandes dalam kemenangan 4-1 di Wolves; dia mencetak gol yang tampaknya akan menjadi gol kemenangan dalam hasil imbang 4-4 melawan Bournemouth, hanya untuk kemudian disamakan oleh The Cherries; dia mencetak gol di Aston Villa kurang dari dua menit setelah gol ajaib Morgan Rogers dalam kekalahan 2-1; dia mencetak gol penyeimbang di Leeds dalam apa yang terbukti menjadi pertandingan terakhir Amorim.

    Bermain dengan Insting

    Pergantian pelatih berdampak negatif pada Cunha di satu tingkat karena dia tidak menjadi starter di kedua pertandingan United di bawah Michael Carrick. Tapi dia memanfaatkan kedua kesempatannya dari bangku cadangan dengan merancang gol penentu kemenangan Patrick Dorgu melawan City (dia juga merancang gol Mason Mount yang dianulir karena offside) dan kemudian menyulap gol kemenangan luar biasanya melawan Arsenal. Dan dia tampaknya mengambil keuntungan dari perubahan suasana hati di klub sejak Carrick menggantikan Amorim.

    Ada laporan bahwa sesi latihan Carrick jauh lebih menyenangkan daripada Amorim dan bahwa dia tidak membebani para pemain dengan terlalu banyak informasi seperti yang dilakukan pelatih asal Portugal itu. Menurut The Sun, sesi panjang dan sangat taktis Amorim akan membuat para pemain "terkuras secara emosional" dan mudah untuk melihat bagaimana hal itu dapat berdampak negatif pada pemain seperti Cunha, yang berada dalam kondisi terbaiknya saat bermain dengan insting.

    Itulah yang dia lakukan di Emirates Stadium dan dengan penyelesaian briliannya melawan Brighton yang menjadi nada dasar bagi salah satu penampilan terbaiknya musim ini. Dan itulah yang biasa dilakukan Cantona. Pemain Prancis itu mencetak dua gol kemenangan yang luar biasa melawan Arsenal dari jarak yang sama dengan Cunha pada hari Minggu, memberikan kemenangan 1-0 untuk United atas The Gunners di Old Trafford pada 1993/94 dan 1995/96.

    Cantona Mengubah Lanskap United

    Cantona tidak diragukan lagi adalah pemain yang mengubah nasib United lebih dari siapa pun. Dia tiba di awal musim 1992/93, ketika United mendekati musim ke-26 tanpa memenangkan gelar liga dan hanya memenangkan enam dari 16 pertandingan pertama mereka. Sembilan gol dan 11 asisnya dalam enam bulan berikutnya menginspirasi mereka untuk mengakhiri penantian panjang akan gelar liga.

    Perolehan trofi klub saat Cantona berada di Old Trafford mengatakan segalanya. Mereka memenangkan dua Piala FA tetapi yang terpenting empat dari lima gelar Liga Primer, kehilangan gelar ke Blackburn Rovers pada 1994/95 sebagian besar karena Cantona melewatkan paruh kedua musim karena dilarang bermain akibat tendangan kung-fu-nya pada penggemar Crystal Palace.

    Kapasitas Cantona untuk kekerasan mengejutkan sesekali—dia diusir keluar lapangan empat kali untuk United, termasuk karena menginjak pemain Swindon Town John Muncur—adalah alasan lain dia dibandingkan dengan Cunha. Pemain Brasil itu diusir keluar lapangan dua kali musim lalu untuk Wolves dan dilarang total enam pertandingan karena berkelahi dengan Milos Kerkez dari Bournemouth dan bentrok dengan staf keamanan Ipswich Town.

    Musim setelah Cantona pergi, pensiun pada 1997 di usia dini 30 tahun setelah merasa terasing oleh kegiatan komersial klub, United kehilangan gelar lagi ke Arsenal. Mereka segera mengisi kekosongan yang ditinggalkannya, memenangkan treble pada 1999 dan juga mendominasi dekade pertama abad ke-21 sebelum memudar sebagai kekuatan sejak Alex Ferguson pensiun pada 2013. Ferguson sering menggambarkan Cantona sebagai rekrutan terhebatnya dan mengatakan bahwa kedatangannya "mengubah lanskap Manchester United".

    Membangun Jalannya Sendiri

    Tapi inilah yang menarik dari Cantona: dia tidak pernah benar-benar produktif seperti Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy, atau pemain hebat United lainnya. 82 golnya dalam lima tahun menempatkannya di urutan ke-23 dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub, di bawah Bruno Fernandes, David Beckham, dan bahkan Anthony Martial.

    Jumlah gol tertingginya dalam satu musim adalah 18, di era ketika Andy Cole dan Alan Shearer mencetak 34 gol dalam satu musim. Dia hanya menjadi pencetak gol terbanyak United dalam dua dari lima musimnya. Tapi dia mengimbanginya dengan jumlah asis yang sangat besar, total 63. Dan dia memberikan hasil saat itu paling penting, seperti mencetak satu-satunya gol dalam penentuan gelar di Newcastle pada 1996 atau di menit akhir final Piala FA melawan Liverpool pada tahun yang sama.

    Cunha, yang seusia dengan Cantona saat bergabung dengan United, masih memiliki jalan yang sangat panjang jika dia ingin benar-benar memenuhi perbandingan dengan pemain Prancis itu. Dia sangat menyadari hal itu. "Saya perlu melakukan lebih banyak hal untuk dibandingkan dengannya," kata Cunha kepada The Sun musim ini. "Saya merasa terhormat dikaitkan dengan hal-hal semacam ini dan dengan Cantona juga. Dia membuat sejarah. Dan jika saya bisa melakukan sedikit persentase dari apa yang sudah dia lakukan, saya akan sangat senang dan kemudian mencoba membangun jalan saya agar orang-orang mengingat saya juga."

    Tapi di Emirates Stadium, Cunha telah menapaki jalan yang benar untuk mengikuti jejak Cantona dan dia hanya perlu terus melangkah.

