Matheus Cunha Cedera?! Bintang Man Utd Absen Di Acara Lampu Natal Altrincham, Isyaratkan Masalah Kebugaran Jelang Laga Everton

Cunha dijadwalkan menghadiri acara lampu Natal bersama Sam Aston, yang memerankan Chesney di Coronation Street, pada Sabtu malam. Namun dua hari sebelum menjamu Everton di Old Trafford, mantan bintang Atletico Madrid itu tidak hadir.

Beberapa jam sebelum perayaan, penyelenggara 'Visit Altrincham' mengatakan dalam sebuah postingan Facebook bahwa Cunha absen karena "alasan medis" karena ia mengalami "insiden dalam latihan".

Postingan itu berbunyi: "Sayangnya, Matheus Cunha mengalami insiden dalam latihan hari ini dan tidak dapat menghadiri penyalaan Lampu Natal malam ini di Altrincham karena alasan medis. Ada banyak pertunjukan menarik yang akan datang termasuk Luzahnn dari Livin' Joy dan Sam Aston, pemenang Dancing on Ice 2025... akan menyalakan lampu!"

GOAL memahami bahwa Cunha mengalami benturan saat latihan tetapi itu hanya dianggap sebagai masalah kecil dan ia masih berpeluang bermain melawan Everton.