Matheus Cunha Cedera?! Bintang Man Utd Absen Di Acara Lampu Natal Altrincham, Isyaratkan Masalah Kebugaran Jelang Laga Everton
Cunha Mulai Nyetel di Man Utd
Cunha menukar Wolves dengan United musim panas ini dengan biaya hingga £62,5 juta ($85 juta). Meski ia belum memberikan banyak assist atau gol, sedikit yang akan mengatakan bahwa ia bukan rekrutan yang berharga sejauh ini.
Catatan satu gol dalam 11 pertandingan memang bukan hal yang luar biasa, tetapi etos kerja dan kualitasnya dalam menguasai bola telah menambah dimensi ekstra pada serangan Ruben Amorim. Namun menurut BBC Sport, pemain berusia 26 tahun itu mungkin mengalami kemunduran fisik.
Cunha Batal Hadir
Cunha dijadwalkan menghadiri acara lampu Natal bersama Sam Aston, yang memerankan Chesney di Coronation Street, pada Sabtu malam. Namun dua hari sebelum menjamu Everton di Old Trafford, mantan bintang Atletico Madrid itu tidak hadir.
Beberapa jam sebelum perayaan, penyelenggara 'Visit Altrincham' mengatakan dalam sebuah postingan Facebook bahwa Cunha absen karena "alasan medis" karena ia mengalami "insiden dalam latihan".
Postingan itu berbunyi: "Sayangnya, Matheus Cunha mengalami insiden dalam latihan hari ini dan tidak dapat menghadiri penyalaan Lampu Natal malam ini di Altrincham karena alasan medis. Ada banyak pertunjukan menarik yang akan datang termasuk Luzahnn dari Livin' Joy dan Sam Aston, pemenang Dancing on Ice 2025... akan menyalakan lampu!"
GOAL memahami bahwa Cunha mengalami benturan saat latihan tetapi itu hanya dianggap sebagai masalah kecil dan ia masih berpeluang bermain melawan Everton.
Daftar Cedera Menumpuk bagi Man Utd
Pada Jumat, Amorim berbicara mengenai cedera Benjamin Sesko: "Dia [Sesko] akan absen beberapa minggu. Saya tidak tahu berapa lama tapi tidak terlalu serius, kami harus berhati-hati dengannya. Dia akan pulih. Dia sedang melakukan pemulihan dan dia merasa lebih baik jadi kami berharap dalam beberapa minggu dia sudah kembali."
"Saya pikir kurang lebih dia akan kembali pada saat yang sama ketika Amad [Diallo] dan [Bryan] Mbeumo berangkat ke AFCON (Piala Afrika). Saya tidak ingin memastikan, t
Apa Selanjutnya untuk Man Utd?
United memiliki beberapa pertandingan penting yang akan datang, sebagaimana bertekad untuk bangkit dari posisi kesepuluh di Liga Primer. Setelah menjamu Everton, mereka bertandang ke Crystal Palace Minggu depan, sebelum menjamu West Ham dan kemudian menuju Wolves yang terancam degradasi pada awal Desember. Jika mereka memenangkan laga-laga itu, mereka akan kembali bersaing di papan atas divisi tersebut.
