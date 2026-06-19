Marco Materazzi, mantan bek Inter dan tim nasional Italia, juara dunia tahun 2006, dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport berbicara tentang Zlatan Ibrahimovic, yang kini menjabat sebagai penasihat senior di RedBird, dana investasi pemilik AC Milan: "Persaingan dengan Ibra? Bagi saya, itu hanya urusan di lapangan, tapi saya tidak bisa mengatakan apa-apa kepadanya karena dia adalah pendukung Inter terbesar dalam sejarah dengan apa yang sedang dia lakukan saat ini". Ibrahimovic dan Materazzi, yang pernah menjadi rival di lapangan saat pemain asal Swedia itu bermain untuk Juventus dan Milan, juga pernah bermain bersama di Inter dari tahun 2006 hingga 2009.
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Materazzi: "Ibrahimovic adalah pemain Inter terbaik sepanjang sejarah, melihat apa yang sedang dilakukannya"
PELATIH-PELATIH INTER
Tentang Mourinho: "Saat dia datang, saya meminta agen saya untuk menanyakan apakah saya disukai, dan agen saya menjawab pasti ya. Itu adalah pesan pertama yang saya terima setelah kalah lewat adu penalti di Euro. Dia menulis: 'Sepak bola memang begini, pulihkan dirimu, sampai jumpa dalam 25 hari.' Saya menjawab: 'Tidak, sampai jumpa dalam 21 hari karena saya akan kembali lebih awal, saya ingin dilatih oleh Anda'."
Tentang Mancini: “Kami mengalami pasang surut; pada suatu titik, dia tidak terlalu memperhitungkan saya. Saya berharap setidaknya bisa bermain dalam beberapa pertandingan sesekali, tapi dia tidak menurunkan saya, dan dia mengatakan itu kepada saya… Suatu kali saya pergi meninggalkan hotel. Kemudian saya memenangkan Piala Dunia dan segalanya berubah; saya bahkan bermain meski sedang pincang. Saya tidak suka tidak diperhitungkan saat berada di tim nasional.”
Tentang Chivu: “Dia menikmati perannya sebagai pemain hingga akhir. Ketika dia mendapat kesempatan untuk memulai dari tim muda, dia menempuh jalannya sendiri, lalu memanfaatkan peluang di Parma; dia memiliki beberapa tim B dan C. Dia melanjutkan apa yang telah dilakukannya di Inter; seandainya dia datang setelah Mourinho, kita pasti akan memenangkan gelar Serie A lagi (tertawa, red).”