Materazzi: "Ibrahimovic adalah pemain Inter terbaik sepanjang sejarah, melihat apa yang sedang dilakukannya"

Tentang Mourinho: "Saat dia datang, saya meminta agen saya untuk menanyakan apakah saya disukai, dan agen saya menjawab pasti ya. Itu adalah pesan pertama yang saya terima setelah kalah lewat adu penalti di Euro. Dia menulis: 'Sepak bola memang begini, pulihkan dirimu, sampai jumpa dalam 25 hari.' Saya menjawab: 'Tidak, sampai jumpa dalam 21 hari karena saya akan kembali lebih awal, saya ingin dilatih oleh Anda'."





Tentang Mancini: “Kami mengalami pasang surut; pada suatu titik, dia tidak terlalu memperhitungkan saya. Saya berharap setidaknya bisa bermain dalam beberapa pertandingan sesekali, tapi dia tidak menurunkan saya, dan dia mengatakan itu kepada saya… Suatu kali saya pergi meninggalkan hotel. Kemudian saya memenangkan Piala Dunia dan segalanya berubah; saya bahkan bermain meski sedang pincang. Saya tidak suka tidak diperhitungkan saat berada di tim nasional.”





Tentang Chivu: “Dia menikmati perannya sebagai pemain hingga akhir. Ketika dia mendapat kesempatan untuk memulai dari tim muda, dia menempuh jalannya sendiri, lalu memanfaatkan peluang di Parma; dia memiliki beberapa tim B dan C. Dia melanjutkan apa yang telah dilakukannya di Inter; seandainya dia datang setelah Mourinho, kita pasti akan memenangkan gelar Serie A lagi (tertawa, red).”