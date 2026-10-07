HANZA MEDIA
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Mateo Kovacic dan Kristijan Jakic merefleksikan kekalahan Kroasia 2-1 dari Spanyol
Dua gelandang patah hati akibat gol kemenangan di menit-menit akhir
Gelandang Kroasia Mateo Kovacic dan Kristijan Jakic mengungkapkan kekecewaan mereka setelah gol voli Mikel Merino pada menit ke-88 membuat tuan rumah kalah 2-1. Meski Ivan Perisic menerima kartu merah pada menit ke-79, Kroasia sempat menciptakan beberapa peluang untuk menggandakan keunggulan mereka sebelum gempuran telat Spanyol.
Jakic mengakui kebobolan pada momen sepenting itu terasa menyakitkan bagi seluruh ruang ganti.
"Ini benar-benar disayangkan bagi kami semua," kata Jakic. "Itu pertandingan yang berat, terutama ketika Anda kebobolan sehingga skor menjadi 2-1 pada menit ke-90 setelah sebelumnya memiliki dua peluang bagus."
- AFP
Kovacic menuntut standar menyusul reaksi Inggris
Kovacic fokus pada respons tim setelah mendapat kritik tajam menyusul penampilan sebelumnya melawan Inggris. "Anda tidak pernah bisa senang setelah kekalahan, tetapi kami menunjukkan reaksi, yang penting bagi kami setelah beberapa hari yang benar-benar sulit," jelas Kovacic.
"Kami mengawali laga dengan sangat baik, mencetak gol, dan bisa saja mencetak gol kedua. Ketika Anda tidak mencetak gol melawan tim seperti itu, mereka akan menghukum Anda."
"Kami harus lebih agresif dan berjuang untuk setiap bola, yang tidak kami lakukan saat melawan Inggris. Hari ini adalah satu langkah ke depan."
Jakic mengakui kualitas Spanyol yang lebih unggul
Jakic mengakui bahwa dominasi teknis Spanyol pada akhirnya mengikis organisasi pertahanan Kroasia, terutama setelah keunggulan jumlah pemain beralih. "Mereka adalah juara dunia dan saat ini tim terbaik di dunia, serta secara individu lebih baik daripada kami," aku Jakic.
"Ketika mereka mendapatkan sedikit lebih banyak ruang, Anda harus mundur dan itu menjadi sangat sulit."
Spanyol menguasai 67% penguasaan bola untuk memastikan kemenangan.
- Sebastian Frej
Skuad memberi penghormatan kepada dukungan di kandang
Kedua pemain mengungkapkan rasa terima kasih kepada 32.000 penonton yang terus menyemangati tim di Stadion Poljud. "Para suporter sangat berarti bagi kami, terutama setelah kekalahan telak," ujar Jakic.
"Mereka mendukung kami sepanjang pertandingan dan membuktikan bahwa mereka adalah pemain ke-12 kami."
Kroasia akan mengincar hasil positif dalam laga terakhir fase grup melawan Inggris.
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