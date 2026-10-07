Mateo Kovacic dan Kristijan Jakic merefleksikan kekalahan Kroasia 2-1 dari Spanyol

Gelandang Kroasia Mateo Kovacic dan Kristijan Jakic mengungkapkan kekecewaan mereka setelah gol voli Mikel Merino pada menit ke-88 membuat tuan rumah kalah 2-1. Meski Ivan Perisic menerima kartu merah pada menit ke-79, Kroasia sempat menciptakan beberapa peluang untuk menggandakan keunggulan mereka sebelum gempuran telat Spanyol.

Jakic mengakui kebobolan pada momen sepenting itu terasa menyakitkan bagi seluruh ruang ganti.

"Ini benar-benar disayangkan bagi kami semua," kata Jakic. "Itu pertandingan yang berat, terutama ketika Anda kebobolan sehingga skor menjadi 2-1 pada menit ke-90 setelah sebelumnya memiliki dua peluang bagus."