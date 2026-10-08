Matchday kedua Liga Champions: ini pertandingan yang disiarkan gratis di TV8

Jadi, laga mana yang dipilih untuk pertandingan besar kedua pada fase pertama 2026/27? Pertandingan yang akan tersedia bagi semua penggemar adalah laga yang bisa disebut sebagai final lebih awal. Manchester City dan Paris Saint-Germain akan saling berhadapan, dengan dua tim besar itu difavoritkan lolos dari fase grup dan melaju jauh di kompetisi ini, meski, seperti yang telah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, kejutan selalu mengintai.