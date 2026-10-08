Liga Champions siap kembali bergulir dengan matchday kedua fase liga edisi 2026/27. Sky akan menjadi protagonis mutlak kompetisi ini hingga 2031 di Italia, dengan menayangkan semua pertandingan secara eksklusif, kecuali 18 laga yang akan disiarkan Amazon Prime Video sepanjang masing-masing musim mendatang: pertandingan terbaik pada Rabu malam.
Matchday kedua Liga Champions: ini pertandingan yang disiarkan gratis di TV8
Jadi, laga mana yang dipilih untuk pertandingan besar kedua pada fase pertama 2026/27? Pertandingan yang akan tersedia bagi semua penggemar adalah laga yang bisa disebut sebagai final lebih awal. Manchester City dan Paris Saint-Germain akan saling berhadapan, dengan dua tim besar itu difavoritkan lolos dari fase grup dan melaju jauh di kompetisi ini, meski, seperti yang telah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, kejutan selalu mengintai.
Pertandingan Manchester City vs PSG, yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu 14 Oktober dengan kick-off pukul 21.00, juga akan dapat disaksikan secara gratis melalui streaming di situs TV8 dan memungkinkan para penggemar melihat aksi dua tim yang difavoritkan untuk melaju hingga akhir kompetisi.
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