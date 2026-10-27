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Addai Como 2025-2026Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Masuk pada menit ke-58, keluar pada menit ke-78: apa yang terjadi pada Addai dari Como?

J. Addai
Torino vs Como
Torino
Como
Serie A

Pemain sayap mengalami masalah otot


Masalah fisik baru menimpa Jayden Addai, pemain sayap Como. Masuk pada menit ke-58 di babak kedua dalam pertandingan yang dimenangi Como 3-1 atas Torino, ia sudah harus meninggalkan lapangan pada menit ke-78 setelah meminta Fabregas menggantinya. Fabregas langsung memasukkan Samuele Ricci sebagai penggantinya.

  • Seperti dilaporkan SOS Fanta, Addai memberi tahu Fabregas bahwa ia merasakan ketidaknyamanan: kemungkinan ia mengalami masalah otot. Tingkat keparahan masalah yang dialaminya masih perlu dipastikan dalam beberapa jam ke depan setelah pemeriksaan rutin.

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