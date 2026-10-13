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SSC Napoli v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Massimo Mauro: "Juventus dan AC Milan memalukan, Roma satu-satunya penantang Inter"

Juventus
AC Milan
Inter
Roma
Serie A

Mantan gelandang Juventus mengkritik tajam tim asuhan Spalletti dan Amorim.

Massimo Mauro mengkritik keras Juventus dan AC Milan.


Mantan gelandang Juventus itu mengatakan dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Inter asuhan Chivu memiliki skuad yang jauh lebih kuat daripada para pesaingnya dan hanya bisa menghadapi masalah jika timnya gagal menunjukkan intensitas dan hasrat untuk terus menang".


"Kalau harus memilih tim lain selain Inter, saya ingin tim itu adalah Roma, karena gagasan, mentalitas, dan perjalanan karier Gasperini. Namun, saya punya beberapa keraguan soal konsistensi yang bisa ditunjukkan tiga pemain bintangnya sepanjang kompetisi. Yang saya maksud adalah Dybala, Malen, dan Koné".

  • Juventus dan AC Milan Memalukan

    "Amorim dan Spalletti punya masalah yang kurang lebih sama. Ketika menghadapi pertahanan rapat, penampilan tim mereka cukup memalukan. Kesulitan itu muncul karena mereka terus berusaha membangun serangan melalui pemain sayap yang tidak pernah mengirim umpan silang dan tidak pernah mengoper bola kepada penyerang tengah. Yang mereka lakukan hanya bergerak ke dalam lalu menembak. Namun, jika pada akhirnya masing-masing hanya mencetak empat gol setahun, mereka tidak akan mencapai apa-apa. Satu-satunya alternatif serangan Juventus dan Milan adalah pemain sayap: jika para pemain itu tidak berbuat sesuatu, serangan mereka buntu. Contohnya, Juve baru menciptakan dua atau tiga peluang mencetak gol di Cagliari setelah Alajbegovic masuk dan mengirim dua umpan silang yang bagus. Secara keseluruhan, mereka semua pemain bagus, tetapi mereka tidak bisa menjadi pusat permainan menyerang tim."


    "Kelemahan besar Milan dan Juve adalah tidak adanya pemain berkualitas di area antara lini tengah dan lini depan, yang secara umum kualitasnya biasa saja di kedua tim. Baik tim Amorim maupun tim Spalletti tidak pernah menunjukkan gagasan untuk mengirim umpan terobosan. Douglas Luiz, misalnya, adalah pemain yang bermain terlalu kaku. Ia tidak pernah mengambil risiko, hanya mengoper bola sejauh satu meter, dan tidak bisa menciptakan sesuatu saat menghadapi tim yang bertahan rapat. Selain itu, Juve juga harus menghadapi absennya Yildiz. Hal itu tidak boleh dijadikan alasan, tetapi ia jelas pemain terpenting dalam skuad Juventus. Karena itu, menurut saya Roma jauh lebih siap daripada Milan dan Juventus. Begitu pula Napoli, meski mengawali dengan buruk."


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