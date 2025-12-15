Getty Images Sport
'Kami Butuh Satu Gelandang Lagi' - Massimiliano Allegri Bela Keputusan Ganti Christian Pulisic Saat AC Milan Ditahan Imbang Sassuolo 2-2
Allegri Prioritaskan Stabilitas Lini Tengah
Allegri menjelaskan bahwa Pulisic baru saja kembali berlatih penuh setelah pulih dari demam sebelum pertandingan melawan Sassuolo. Meski pemain internasional Amerika itu tampil solid selama 72 menit, sang pelatih merasa terpaksa memperkuat kehadiran lini tengah Milan saat Sassuolo mulai memberikan tekanan yang meningkat pada struktur pertahanan Rossoneri. Pergantian pemain itu memasukkan Samuele Ricci ke dalam pertandingan untuk memberikan perlindungan tambahan di lini tengah.
“Saya akan tetap melakukannya (mengganti pemain),” kata Allegri, dilansir Football Italia. “Christian bergabung dengan kami di Turin setelah demam dan kemudian berlatih. Dia bermain bagus selama 72 menit, tetapi pada saat itu, kami membutuhkan satu gelandang lagi. Loftus-Cheek bertahan kuat di depan, tetapi kami harus bertahan lebih baik, terutama untuk gol kedua. Kami harus mengikuti Laurienté, dan terlalu mudah bagi mereka untuk mencetak gol.”
Performa Pulisic Tuai Pujian
Allegri menyoroti keterlibatan Pulisic dalam permainan menyerang Milan, mencatat perannya dalam gol kedua tim dan peluang di menit akhir yang ia ciptakan. Penilaian pelatih mencerminkan betapa pentingnya Pulisic bagi struktur serangan Milan, bahkan ketika penyesuaian taktis menjadi perlu.
“Hari ini dia memainkan pertandingan yang bagus, seperti di Turin,” kata Allegri. “Dia menjadi penentu untuk gol kedua; dia punya peluang di menit-menit akhir. Dia sangat bagus. Kami tahu kualitas tim, kami tahu kami tidak bisa memenangkan setiap pertandingan, dan kami harus memberikan konsistensi pada hasil. Hari ini, kami bisa saja kalah, tetapi kami membawa pulang hasil imbang. Hari ini tampaknya kami membuang dua poin, tetapi pada akhirnya, itu akan terbukti berguna.”
Perspektif Pragmatis tentang Poin yang Hilang
Hasil tersebut membuat Milan rentan disalip oleh Napoli dan Inter Milan, yang keduanya memiliki peluang untuk naik di klasemen Serie A. Namun, keyakinan Allegri pada kemampuan skuadnya untuk menjaga konsistensi menunjukkan bahwa ia memandang hasil imbang melawan Sassuolo sebagai kemunduran sementara, bukan masalah mendasar.
Berikutnya Buat AC Milan?
Menyusul hasil imbang 2-2 mereka, Allegri dan Milan sekarang akan mengalihkan perhatian mereka ke semi-final Supercoppa Italia hari Kamis melawan Napoli di Arab Saudi. Setelah itu, Rossoneri akan menghadapi Verona di kandang pada 27 Desember di Serie A dan kemudian bertandang menghadapi Cagliari pada 2 Januari.
