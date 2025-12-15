'Kami Butuh Satu Gelandang Lagi' - Massimiliano Allegri Bela Keputusan Ganti Christian Pulisic Saat AC Milan Ditahan Imbang Sassuolo 2-2

Allegri menjelaskan bahwa Pulisic baru saja kembali berlatih penuh setelah pulih dari demam sebelum pertandingan melawan Sassuolo. Meski pemain internasional Amerika itu tampil solid selama 72 menit, sang pelatih merasa terpaksa memperkuat kehadiran lini tengah Milan saat Sassuolo mulai memberikan tekanan yang meningkat pada struktur pertahanan Rossoneri. Pergantian pemain itu memasukkan Samuele Ricci ke dalam pertandingan untuk memberikan perlindungan tambahan di lini tengah.

“Saya akan tetap melakukannya (mengganti pemain),” kata Allegri, dilansir Football Italia. “Christian bergabung dengan kami di Turin setelah demam dan kemudian berlatih. Dia bermain bagus selama 72 menit, tetapi pada saat itu, kami membutuhkan satu gelandang lagi. Loftus-Cheek bertahan kuat di depan, tetapi kami harus bertahan lebih baik, terutama untuk gol kedua. Kami harus mengikuti Laurienté, dan terlalu mudah bagi mereka untuk mencetak gol.”