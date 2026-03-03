Mason Greenwood bisa mengakhiri harapan Inggris untuk mendapatkan kesempatan di Piala Dunia melawan Jamaika, klaim mantan bintang Reggae Boyz - yang melakukan hal yang sama pada tahun '98

Mantan bek Chelsea, Sinclair, yang kemudian bermain untuk Jamaika dalam 28 pertandingan, sebelumnya telah berbicara kepada GOAL tentang kemungkinan perpindahan Greenwood dan hambatan yang harus diatasi untuk mewujudkannya: “Ini benar-benar sulit. Jawabannya yang jelas dari segi sepak bola adalah, tentu saja. Karena apa yang dia bawa sebagai pemain sepak bola, dia membuat skuad Jamaika ini jauh lebih kuat. Tapi, ini lebih dalam dari itu. Ada banyak orang yang tidak merasa sama tentang dia sebagai pribadi.

“Ini tergantung pada apa yang ingin dilakukan Jamaika dalam menciptakan budaya di tim internasional. Ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab. Dari segi sepak bola, tentu saja Anda ingin Mason Greenwood di tim Anda karena dia memberi Anda peluang lebih besar untuk lolos ke Piala Dunia.

“Di sisi lain, ada hal-hal di dunia yang lebih besar dari sepak bola dan ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab. Harus ada penerimaan dari negara, dari para pemain, dari staf, dukungan 100 persen untuknya karena akan banyak orang yang mencoba membuat masalah dan menjatuhkannya. Ini bukan sekadar memberikan paspor ganda, lalu dia bisa bermain untuk Jamaika. Ada banyak hal lain yang terlibat dalam mewakili Jamaika.

“Saya termasuk dalam kelompok kedua pemain berbasis Inggris yang bergabung dengan tim nasional, dan bagi saya, ini bukan hanya soal sepak bola. Keputusan saya untuk bermain untuk Jamaika memiliki dua alasan. Pertama, saya merasa tidak akan ada kesempatan untuk bermain untuk Inggris, karena posisi saya saat itu dan level sepak bola yang saya mainkan, memenangkan trofi, dll. Saya berpikir bahwa jika saya pernah bermain untuk Inggris, itu harus dilakukan sekarang.

“Yang kedua adalah untuk mendukung negara dalam membantu pemain keluar dari negara dan bermain di seluruh Eropa. Itu hal besar bagi saya karena kita harus mendapatkan eksposur ke tim nasional untuk membantu pemain Jamaika mulai meraih prestasi. Itu adalah harapan tim, serta meningkatkan tim yang akan berangkat ke Piala Dunia 1998.”