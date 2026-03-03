Getty/GOAL
Mason Greenwood bisa mengakhiri harapan Inggris untuk mendapatkan kesempatan di Piala Dunia melawan Jamaika, klaim mantan bintang Reggae Boyz - yang melakukan hal yang sama pada tahun '98
Kapan Greenwood mendapatkan caps senior pertamanya untuk timnas Inggris?
Mantan winger Manchester United, Greenwood, sempat terlihat siap untuk mengikat masa depannya di level internasional dengan Jamaika, dengan izin dari FIFA sedang diusulkan. Pemain berusia 24 tahun itu mendapatkan caps pertamanya untuk Inggris dalam pertandingan Nations League melawan Islandia pada 2020.
Setelah tersingkir dari persaingan seleksi timnas Inggris, dilaporkan bahwa ia telah menjajaki peluang untuk mewakili negara lain. Namun, belum ada keputusan resmi mengenai perpindahan tersebut, dengan performa impresifnya di level klub dikabarkan membuat Greenwood tetap optimis bahwa ia masih bisa mendapatkan pengakuan lebih dari negara kelahirannya.
Pintu itu tetap tertutup untuk saat ini, sementara Jamaika akan menghadapi pertandingan playoff semifinal kualifikasi Piala Dunia melawan New Caledonia pada 27 Maret - saat mereka berusaha mencapai turnamen global pertama sejak 1998.
Apakah Jamaika harus menghubungi Greenwood jika kualifikasi Piala Dunia sudah dipastikan?
Ketika ditanya apakah Mason Greenwood boleh ikut serta setelah tiket untuk acara utama FIFA sudah dipesan, Sinclair - yang berbicara bekerja sama dengan betting zonder cruks - mengatakan kepada GOAL: “Itu tergantung bagaimana hal itu dilakukan. Tentu saja, Mason Greenwood akan selalu membawa beban dari apa yang terjadi sebelumnya, dan itu di luar sepak bola. Kemana pun dia pergi, itu akan mengikuti dia, dan jujur saja, saya tidak ingin berkomentar karena saya tidak tahu detailnya. Saya juga tidak pernah mengikuti cerita dari kedua belah pihak. Jadi, ini bukan sesuatu yang bisa saya komentari.
“Tapi saya pernah berada dalam situasi di mana saya memutuskan untuk bermain untuk Jamaika saat mereka lolos ke Piala Dunia 1998. Tapi itu saat saya diminta untuk bermain. Saya tidak diminta untuk bermain di babak kualifikasi. Jadi ada sedikit perbedaan dalam situasi seperti itu.
“Tapi, pada akhirnya, Jamaika akan membuat keputusan yang memungkinkan mereka, jika mereka berhasil lolos ke Piala Dunia, untuk bersaing sebaik mungkin dan mendatangkan pemain yang mungkin berpikir mereka tidak akan bermain untuk Jamaika kecuali di Piala Dunia. Mereka mungkin memiliki kesempatan untuk merekrut pemain setelah mereka lolos, tapi mereka masih memiliki tugas berat untuk mencapai sana dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.”
Hambatan yang harus diatasi agar Greenwood dapat berpindah kesetiaan.
Mantan bek Chelsea, Sinclair, yang kemudian bermain untuk Jamaika dalam 28 pertandingan, sebelumnya telah berbicara kepada GOAL tentang kemungkinan perpindahan Greenwood dan hambatan yang harus diatasi untuk mewujudkannya: “Ini benar-benar sulit. Jawabannya yang jelas dari segi sepak bola adalah, tentu saja. Karena apa yang dia bawa sebagai pemain sepak bola, dia membuat skuad Jamaika ini jauh lebih kuat. Tapi, ini lebih dalam dari itu. Ada banyak orang yang tidak merasa sama tentang dia sebagai pribadi.
“Ini tergantung pada apa yang ingin dilakukan Jamaika dalam menciptakan budaya di tim internasional. Ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab. Dari segi sepak bola, tentu saja Anda ingin Mason Greenwood di tim Anda karena dia memberi Anda peluang lebih besar untuk lolos ke Piala Dunia.
“Di sisi lain, ada hal-hal di dunia yang lebih besar dari sepak bola dan ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab. Harus ada penerimaan dari negara, dari para pemain, dari staf, dukungan 100 persen untuknya karena akan banyak orang yang mencoba membuat masalah dan menjatuhkannya. Ini bukan sekadar memberikan paspor ganda, lalu dia bisa bermain untuk Jamaika. Ada banyak hal lain yang terlibat dalam mewakili Jamaika.
“Saya termasuk dalam kelompok kedua pemain berbasis Inggris yang bergabung dengan tim nasional, dan bagi saya, ini bukan hanya soal sepak bola. Keputusan saya untuk bermain untuk Jamaika memiliki dua alasan. Pertama, saya merasa tidak akan ada kesempatan untuk bermain untuk Inggris, karena posisi saya saat itu dan level sepak bola yang saya mainkan, memenangkan trofi, dll. Saya berpikir bahwa jika saya pernah bermain untuk Inggris, itu harus dilakukan sekarang.
“Yang kedua adalah untuk mendukung negara dalam membantu pemain keluar dari negara dan bermain di seluruh Eropa. Itu hal besar bagi saya karena kita harus mendapatkan eksposur ke tim nasional untuk membantu pemain Jamaika mulai meraih prestasi. Itu adalah harapan tim, serta meningkatkan tim yang akan berangkat ke Piala Dunia 1998.”
Greenwood terus menjadi bintang di Prancis untuk Marseille.
Jamaika akan dihadapkan pada keputusan-keputusan besar pada tahun 2026. Meskipun bintang Marseille, Greenwood - yang menjadi top skor bersama di Ligue 1 musim lalu dan telah mencetak 23 gol, rekor terbaik dalam kariernya musim ini - akan menambah kualitas yang jelas bagi skuad Reggae Boyz, mereka perlu memastikan bahwa dia sepenuhnya berkomitmen pada tim sebelum membuat keputusan seleksi.
