Masih ada setidaknya satu peluang! Vincent Kompany dan Max Eberl kini memiliki tugas yang jelas di FC Bayern

Secara keseluruhan, kegagalan FC Bayern bukanlah karena kurangnya gol, melainkan karena terlalu banyak kebobolan. Karena kurangnya keseimbangan. Merupakan suatu kehormatan bagi Pelatih Vincent Kompany (dan hal ini menggembirakan bagi para penggemar netral) bahwa ia tetap setia pada filosofi permainannya yang berisiko, termasuk formasi empat bek yang bermain tinggi dan pertahanan yang berorientasi pada pemain lawan. Hal ini harus (dan akan) terus dilakukannya. Namun, untuk meraih kemenangan besar, beberapa penyesuaian yang meminimalkan risiko tidak dapat dihindari.

Serangan yang mengesankan dengan Michael Olise, Harry Kane, dan Luis Diaz bisa mencetak gol sebanyak apa pun dan memecahkan rekor gol sebanyak apa pun. Namun, banjir gol yang kebobolan seperti yang terjadi belakangan ini pasti akan membalas dendam pada suatu saat.

Di Bundesliga, tim asal Munich ini kebobolan tiga gol masing-masing saat melawan FSV Mainz 05 dan 1. FC Heidenheim. Di Liga Champions musim lalu, mereka tersingkir di perempat final setelah kebobolan empat gol dari Inter Milan. Kali ini, mereka memang masih mampu bertahan meski kebobolan empat gol dari Real Madrid, namun enam gol dari PSG terbukti terlalu berat. Sebagai catatan, finalis kedua, FC Arsenal, sejauh ini hanya kebobolan enam gol sepanjang musim Liga Champions.