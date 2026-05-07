Joshua Kimmich telah meraih sepuluh gelar juara bersama FC Bayern di bawah delapan pelatih berbeda, lima kali mencapai babak semifinal Liga Champions, dan pada puncaknya merayakan treble pada tahun 2020. Kimmich memiliki banyak data perbandingan, sehingga penilaian historisnya sangat bermakna—dan ia mengatakan: "Dalam sebelas tahun bersama Bayern, ini adalah musim terkuat yang pernah kami jalani."
Masih ada setidaknya satu peluang! Vincent Kompany dan Max Eberl kini memiliki tugas yang jelas di FC Bayern
Sebelum ada pertanyaan lebih lanjut, Kimmich menegaskan: "Lebih hebat daripada musim treble." Saat itu, "sebenarnya kami tidak bermain sepak bola dengan baik selama setengah tahun," untungnya itu adalah awal musim di bawah Niko Kovac. "Dan kemudian bermain sepak bola dengan sangat baik pada paruh kedua," fase krusial di bawah Hansi Flick. Namun kali ini, FC Bayern tampil meyakinkan secara konsisten "dalam hal konsistensi dan cara bermain" seperti yang jarang terjadi sebelumnya.
"Musim seperti ini tidak sering terjadi," kata Kimmich. "Itu pasti mungkin terjadi." Itu—lolos ke final, Piala DFB, treble. Tim asal Munich ini sudah menjadi juara, dan mereka juga berada di final Piala DFB. Di Liga Champions, mereka menyelesaikan fase grup di peringkat kedua, mengeliminasi lawan yang ditakuti, Real Madrid, dan menjalani duel yang spektakuler sekaligus ketat di semifinal melawan juara bertahan Paris Saint-Germain. Ya, itu mungkin saja terjadi.
FC Bayern: Vincent Kompany harus menemukan keseimbangan yang tepat
Secara keseluruhan, kegagalan FC Bayern bukanlah karena kurangnya gol, melainkan karena terlalu banyak kebobolan. Karena kurangnya keseimbangan. Merupakan suatu kehormatan bagi Pelatih Vincent Kompany (dan hal ini menggembirakan bagi para penggemar netral) bahwa ia tetap setia pada filosofi permainannya yang berisiko, termasuk formasi empat bek yang bermain tinggi dan pertahanan yang berorientasi pada pemain lawan. Hal ini harus (dan akan) terus dilakukannya. Namun, untuk meraih kemenangan besar, beberapa penyesuaian yang meminimalkan risiko tidak dapat dihindari.
Serangan yang mengesankan dengan Michael Olise, Harry Kane, dan Luis Diaz bisa mencetak gol sebanyak apa pun dan memecahkan rekor gol sebanyak apa pun. Namun, banjir gol yang kebobolan seperti yang terjadi belakangan ini pasti akan membalas dendam pada suatu saat.
Di Bundesliga, tim asal Munich ini kebobolan tiga gol masing-masing saat melawan FSV Mainz 05 dan 1. FC Heidenheim. Di Liga Champions musim lalu, mereka tersingkir di perempat final setelah kebobolan empat gol dari Inter Milan. Kali ini, mereka memang masih mampu bertahan meski kebobolan empat gol dari Real Madrid, namun enam gol dari PSG terbukti terlalu berat. Sebagai catatan, finalis kedua, FC Arsenal, sejauh ini hanya kebobolan enam gol sepanjang musim Liga Champions.
Tim ini masih akan mendapat setidaknya satu kesempatan lagi
Namun, kegagalan ini tidak terasa seperti akhir, melainkan hanya sebagai perhentian sementara. "Memenangkan Liga Champions juga merupakan sebuah perjalanan," kata Direktur Olahraga Max Eberl. "Kami telah belajar sesuatu tahun lalu, kami harus mengambil pelajaran dari hal itu tahun ini, lalu kami akan kembali menyerang tahun depan." Kimmich berkata: "Saya duduk di ruang ganti dan merasa bahwa saya masih bisa memenangkan Liga Champions bersama tim ini."
Setidaknya, tim asal Munich ini masih memiliki satu peluang dalam situasi ini. Saat ini, tidak ada pemain inti yang akan meninggalkan klub pada musim panas nanti. Manuel Neuer, yang tampil luar biasa saat melawan PSG, akan segera memperpanjang kontraknya hingga 2027. Konrad Laimer kemungkinan akan memulai musim baru bersama FC Bayern terlepas dari negosiasi kontrak yang terhenti, dan mungkin perpanjangan kontraknya yang akan berakhir pada 2027 akan terwujud.
FC Bayern: Max Eberl dkk. akan menghadapi situasi yang sulit
Agar kemenangan besar ini benar-benar terwujud, Kompany harus melakukan penyesuaian taktis ringan dan menemukan keseimbangan yang sempurna. Sementara itu, jajaran manajemen olahraga yang dipimpin Eberl dan Direktur Olahraga Freund harus memperkuat kedalaman skuad. Terutama setelah cedera yang dialami Serge Gnabry, Tom Bischof, Lennart Karl, dan Raphael Guerreiro, Kompany kekurangan opsi pergantian pemain yang memadai.
Namun, perluasan skuad yang diperlukan ini, terutama mengingat pengembangan pemain muda internal yang begitu menggembirakan belakangan ini dan rencana pengurangan biaya gaji, juga sama seperti berjalan di atas tali. Raphael Guerreiro, Leon Goretzka, dan Nicolas Jackson akan meninggalkan München. Idealnya, seorang sayap seperti Anthony Gordon, seorang penyerang, seorang gelandang, dan seorang bek sayap harus didatangkan.
Dalam jangka menengah, ini bukan hanya soal kedalaman skuad, tetapi juga soal kualitas puncak. Bisakah Jonas Urbig suatu saat menggantikan kiper utama Neuer (40)? Seberapa lama arsitek permainan Kimmich (31) dan pencetak gol Harry Kane (32) dapat mempertahankan performa puncak mereka? Saat ini, setidaknya belum ada tanda-tanda penurunan performa pada keduanya. Mereka terlihat sangat bugar, jarang cedera, dan lebih mengandalkan kecerdasan bermain serta teknik mereka daripada kecepatan.
Apakah FC Bayern akan meraih gelar DFB-Pokal untuk pertama kalinya sejak 2020?
Sebelum semua keputusan strategis ini diambil, FC Bayern masih berpeluang meraih trofi kedua setelah gelar juara liga. Untuk pertama kalinya sejak 2020, tim asal Munich ini lolos ke final DFB-Pokal. Pada 23 Mei, mereka akan bertanding melawan VfB Stuttgart di Berlin. Dengan meraih gelar ganda, musim ini pantas disebut sukses; namun, terlepas dari itu, musim ini sudah menjadi musimyang istimewa.
Belum pernah ada tim asal Munich yang mencetak gol sebanyak ini. Dan jarang sekali mereka mendapatkan simpati sebanyak ini, tidak hanya karena gaya bermainnya, tetapi juga karena penampilan mereka secara umum. Skor 4-5 pada leg pertama melawan PSG akan tercatat sebagai salah satu pertandingan paling spektakuler dalam sejarah klub. Arsitek di balik semua ini adalah pelatih Vincent Kompany, yang baru saja memperpanjang kontraknya hingga 2029 pada musim gugur lalu dan berpotensi menandai era kesuksesan Munich.