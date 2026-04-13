"Masih ada lima pertandingan lagi": Tanda-tanda transfer sensasional untuk Said El Mala semakin menguat

Sementara itu, Kölner Stadt-Anzeiger menyinggung kemungkinan bahwa El Mala dapat mempercepat kepindahannya ke Inggris dengan bantuan seorang penasihat ternama. Yang dimaksud adalah Ali Barat, yang telah menawarkan diri kepada keluarga tersebut dan telah menangani urusannya sejak Maret. El Mala telah memutuskan hubungan dengan konsultan sebelumnya, yang berasal dari daerah sekitar Köln dan juga menangani kakak laki-lakinya, Malek.

Barat dikabarkan memiliki jaringan yang baik di industri ini ke Liga Premier, yang di Jerman terutama dikenal melalui kesepakatan peminjaman antara Chelsea dan FC Bayern München terkait Nicolas Jackson. Sebagai dalang di balik layar, ia kemudian memuji dirinya sendiri dengan sangat tinggi atas kesepakatan tersebut dalam sebuah pernyataan yang cukup aneh berjudul "Ali Barat telah mendefinisikan ulang permainan".

Pada musim debutnya di Bundesliga, El Mala sejauh ini tampil meyakinkan di semua lini dan menjadi pemain paling produktif di Köln dengan sebelas gol serta empat assist. Melawan Bremen, ia mencetak gol penalti untuk keunggulan sementara 1-0. Selain itu, El Mala boleh sedikit berharap untuk ikut Piala Dunia, setelah pada November ia bahkan dipanggil untuk pertama kalinya ke skuad senior DFB oleh Julian Nagelsmann. Namun, ia tidak mendapat kesempatan bermain sebelum ia, sesuai kesepakatan sebelumnya, bergabung dengan tim nasional U-21 setelah pertandingan pertama. Untuk pemusatan latihan bulan Maret, pelatih tim nasional tidak menominasikannya.