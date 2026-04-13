Setelah kemenangan 3-1 Geißböcke atas SV Werder Bremen pada hari Minggu, pemain penyerang yang sangat diminati itu belum memutuskan masa depannya.
"Masih ada lima pertandingan lagi": Tanda-tanda transfer sensasional untuk Said El Mala semakin menguat
"Saya merasa nyaman. Saya tidak bisa mengatakan apa yang akan terjadi," kata El Mala saat diwawancarai DAZN dan menekankan: "Tapi saya masih punya lima pertandingan tersisa. Dan di sana saya akan memberikan segalanya. Kami telah melakukan pembicaraan secara terbuka dengan Thomas Kessler dan saling jujur satu sama lain. Kami masih memiliki beberapa pertandingan yang harus dimainkan di sini, yang sangat penting bagi klub. Ketika waktunya tiba, pasti akan ada solusinya."
Sudah bukan rahasia lagi bahwa pemain berusia 19 tahun ini sedang mempertimbangkan untuk hengkang pada musim panas nanti. Selama berbulan-bulan, beredar rumor yang tak kunjung mereda mengenai kepindahannya ke Brighton & Hove Albion di Liga Premier. Namun, Köln menolak tawaran-tawaran yang masuk sejauh ini untuk bintang muda Bundesliga tersebut dan berharap mendapatkan tawaran yang lebih menggiurkan.
El Mala: Kessler membantah harga yang selangit
Sport Bild melaporkan pada awal April mengenai tuntutan biaya transfer sebesar 50 juta euro, sementara Brighton kabarnya tidak bersedia membayar lebih dari 35 juta euro. Manajer Olahraga Köln, Thomas Kessler, tetap bersikap hati-hati dan menekankan kepada Kölner Stadt-Anzeiger bahwa saat ini belum ada tawaran sama sekali.
Dari pihak pemain pun "belum ada keinginan untuk memulai pembicaraan dengan klub lain," kata Kessler sambil merujuk pada kontrak El Malas yang masih berlaku hingga 2030 dan tidak memuat klausul pelepasan. Padahal sebelumnya dikabarkan bahwa keluarga sang penyerang telah mencapai kesepakatan mengenai ketentuan kontrak dengan The Seagulls. Hal ini juga berlaku untuk saudara laki-lakinya, Malek, yang bermain untuk tim cadangan Köln, dan diyakini akan menjadi faktor penentu dalam rencana masa depan Said. Selain itu, Kessler juga membantah angka batas harga sebesar 50 juta euro yang beredar, yang menurutnya "tidak ditentukan".
Apakah El Mala mempercepat kepindahannya dengan bantuan seorang konsultan ternama?
Sementara itu, Kölner Stadt-Anzeiger menyinggung kemungkinan bahwa El Mala dapat mempercepat kepindahannya ke Inggris dengan bantuan seorang penasihat ternama. Yang dimaksud adalah Ali Barat, yang telah menawarkan diri kepada keluarga tersebut dan telah menangani urusannya sejak Maret. El Mala telah memutuskan hubungan dengan konsultan sebelumnya, yang berasal dari daerah sekitar Köln dan juga menangani kakak laki-lakinya, Malek.
Barat dikabarkan memiliki jaringan yang baik di industri ini ke Liga Premier, yang di Jerman terutama dikenal melalui kesepakatan peminjaman antara Chelsea dan FC Bayern München terkait Nicolas Jackson. Sebagai dalang di balik layar, ia kemudian memuji dirinya sendiri dengan sangat tinggi atas kesepakatan tersebut dalam sebuah pernyataan yang cukup aneh berjudul "Ali Barat telah mendefinisikan ulang permainan".
Pada musim debutnya di Bundesliga, El Mala sejauh ini tampil meyakinkan di semua lini dan menjadi pemain paling produktif di Köln dengan sebelas gol serta empat assist. Melawan Bremen, ia mencetak gol penalti untuk keunggulan sementara 1-0. Selain itu, El Mala boleh sedikit berharap untuk ikut Piala Dunia, setelah pada November ia bahkan dipanggil untuk pertama kalinya ke skuad senior DFB oleh Julian Nagelsmann. Namun, ia tidak mendapat kesempatan bermain sebelum ia, sesuai kesepakatan sebelumnya, bergabung dengan tim nasional U-21 setelah pertandingan pertama. Untuk pemusatan latihan bulan Maret, pelatih tim nasional tidak menominasikannya.
Said El Mala: Data Kinerja dan Statistik
Klub Pertandingan Gol Assist 1.FC Köln 31 11 4 FC Viktoria Köln 45 14 6 FC Viktoria Köln 19 11 6