Masalah yang mengancam comeback... Krisis yang mendesak membuat impian Barcelona melawan Atlético terancam sirna

Barcelona bersiap menghadapi tugas berat saat bertandang ke markas Atlético Madrid pada Selasa mendatang, dalam leg kedua perempat final Liga Champions, di Stadion "Metropolitano".

Barcelona akan berusaha melakukan comeback dan membalas kekalahan 0-2 pada leg pertama di Stadion "Spotify Camp Nou" melawan Atletico Madrid, untuk melaju ke semifinal.

Barcelona harus menang dengan selisih 3 gol untuk lolos ke semifinal turnamen yang sudah lama tidak mereka raih sejak 2015.

Namun, pelatih asal Jerman Hansi Flick, yang memimpin Barcelona, menghadapi dilema serius menjelang laga krusial melawan rival tangguh mereka.