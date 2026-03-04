getty
Masalah mulai muncul di Real Madrid karena rombongan Kylian Mbappe dengan tegas MENOLAK diagnosis cedera yang diberikan klub dan tidak ingin dia dipaksa kembali bermain untuk pertandingan melawan Manchester City
Ketegangan cedera di tengah persaingan gelar
Ketegangan ini datang pada waktu yang sangat buruk bagi raksasa Spanyol, yang masih terguncang akibat kekalahan mengejutkan di kandang melawan Getafe yang telah sangat merusak harapan mereka untuk meraih gelar La Liga. Sikap resmi klub adalah optimisme yang hati-hati, tetapi narasi dari kubu Mbappe menunjukkan realitas medis yang jauh lebih serius daripada yang diungkapkan kepada publik. Sebuah laporan dari jurnalis Anton Meana, melalui Cadena SER, menunjukkan bahwa ligamen cruciatum posterior kiri pemain tersebut "sudah mencapai batasnya", diagnosis yang jauh lebih mengkhawatirkan daripada "keseleo" yang secara resmi diumumkan oleh klub.
Kebenaran di balik "keseleo"
Perbedaan antara laporan medis klub dan penilaian tim medis telah menimbulkan kebingungan di sekitar lapangan latihan Valdebebas. Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi pada Selasa untuk menjelaskan kondisi Mbappe, menyatakan: "Setelah tes yang dilakukan pada pemain kami Kylian Mbappe oleh dokter spesialis Prancis di bawah pengawasan Layanan Medis Real Madrid, diagnosis keseleo pada lutut kiri dan kesesuaian pengobatan konservatif yang sedang diikuti telah dikonfirmasi. Menunggu perkembangan lebih lanjut." Namun, Meana memberikan pandangan yang bertentangan tentang diagnosis tersebut, mengklaim bahwa cedera tersebut "sangat serius."
Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menjadi faktor utama di balik sikap protektif timnya. Dengan hanya 100 hari tersisa hingga turnamen dimulai, perwakilan Mbappe yakin dia tidak boleh kehilangan satu hari pun dari rehabilitasi yang tepat. "Kami akan menyebutnya keseleo hanya karena itulah yang tercantum dalam laporan medis, tetapi cedera ini benar-benar serius. Tersisa 100 hari untuk Piala Dunia dan Mbappe tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia membutuhkan semua 100 hari untuk pulih sepenuhnya," jelas Meana. Kekhawatiran adalah bahwa memaksakan kembalinya Mbappe untuk pertandingan melawan City dapat menyebabkan cedera parah yang akan membuat kapten Prancis absen dari panggung terbesar dunia.
Arbeloa tetap bungkam mengenai kembalinya.
Manajer Blancos, Alvaro Arbeloa, telah berusaha meredam situasi dalam konferensi pers terbaru, mempertahankan sikap optimisme yang hati-hati sambil menghindari penetapan tanggal spesifik. "Mbappe dan Liga Champions? Kita akan menghadapinya hari demi hari," jelas Arbeloa dalam briefing media. "Ini soal melihat bagaimana perasaannya. Saat ini lebih baik tidak memberikan batas waktu, kami ingin melihat bagaimana perasaannya dan akan memutuskan berdasarkan itu."
Krisis cedera yang semakin parah di Bernabeu
Waktu terjadinya perselisihan Mbappe sangat menyakitkan bagi Madrid, terutama karena mereka sedang menghadapi cedera parah pada penyerang kunci lainnya. Klub baru-baru ini mengonfirmasi robekan ligamen anterior cruciate (ACL) pada bintang Brasil Rodrygo. Dengan Rodrygo absen sepanjang musim, tekanan pada Mbappe untuk kembali secepat mungkin semakin meningkat, menciptakan situasi yang rumit antara tujuan olahraga klub dan kesejahteraan pribadi pemain. Seiring mendekatnya laga melawan Manchester City, kebuntuan ini terus berlanjut, membuat musim Real Madrid berada di ujung tanduk sementara aset termahal mereka tetap menjadi subjek tarik-menarik internal.
Dilaporkan bahwa Mbappe kemungkinan akan absen pada leg pertama laga melawan City pada Rabu depan, serta laga La Liga Real Madrid melawan Celta Vigo akhir pekan ini.
