Masalah mulai muncul di Real Madrid karena rombongan Kylian Mbappe dengan tegas MENOLAK diagnosis cedera yang diberikan klub dan tidak ingin dia dipaksa kembali bermain untuk pertandingan melawan Manchester City

Perbedaan antara laporan medis klub dan penilaian tim medis telah menimbulkan kebingungan di sekitar lapangan latihan Valdebebas. Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi pada Selasa untuk menjelaskan kondisi Mbappe, menyatakan: "Setelah tes yang dilakukan pada pemain kami Kylian Mbappe oleh dokter spesialis Prancis di bawah pengawasan Layanan Medis Real Madrid, diagnosis keseleo pada lutut kiri dan kesesuaian pengobatan konservatif yang sedang diikuti telah dikonfirmasi. Menunggu perkembangan lebih lanjut." Namun, Meana memberikan pandangan yang bertentangan tentang diagnosis tersebut, mengklaim bahwa cedera tersebut "sangat serius."

Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menjadi faktor utama di balik sikap protektif timnya. Dengan hanya 100 hari tersisa hingga turnamen dimulai, perwakilan Mbappe yakin dia tidak boleh kehilangan satu hari pun dari rehabilitasi yang tepat. "Kami akan menyebutnya keseleo hanya karena itulah yang tercantum dalam laporan medis, tetapi cedera ini benar-benar serius. Tersisa 100 hari untuk Piala Dunia dan Mbappe tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia membutuhkan semua 100 hari untuk pulih sepenuhnya," jelas Meana. Kekhawatiran adalah bahwa memaksakan kembalinya Mbappe untuk pertandingan melawan City dapat menyebabkan cedera parah yang akan membuat kapten Prancis absen dari panggung terbesar dunia.